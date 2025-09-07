Frosinone, l’insediamento di Marcianò segna il peso della diocesi

L’arrivo dell’arcivescovo Santo Marcianò, già Ordinario Militare, conferma il peso strategico della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Una cerimonia blindata, con cardinali, ministri e vertici delle Forze Armate, ha suggellato il passaggio di consegne con Ambrogio Spreafico, figura di livello internazionale.

Frosinone non è la periferia dell’impero. Non di quello cattolico che fa riferimento al Vaticano. La prova finale l’ha fornita l’arcivescovo Santo Marcianò con il suo insediamento nella diocesi, avvenuto nelle ore scorse.

Per molti, l’arrivo a Frosinone poteva significare un declassamento rispetto al prestigioso ruolo di Ordinario Militare ricoperto fino a qualche mese fa. In realtà, il quadro è rovesciato. Marcianò non è stato destinato a una diocesi marginale ma ad una realtà che ha già conosciuto un pastore di livello internazionale come Ambrogio Spreafico, biblista di fama mondiale, ex rettore e coordinatore delle pontificie università, tessitore dei ponti che hanno portato i Papi nei luoghi del dialogo con ebraismo e islam: sinagoghe, Il Cairo, l’Iraq. A lui Marcianò succede per raggiunti limiti d’età (75 anni) ma non per discontinuità di livello.

Il parterre con le stellette per Marcianò

L’abbraccio tra il vescovo Santo Marcianò ed il ministro Guido Crosetto

Mettere un successore qualsiasi avrebbe significato ridimensionare quel percorso. Invece è arrivato un uomo che con Spreafico aveva lavorato fianco a fianco in Commissione Cei. E che nel mondo militare ha lasciato tracce evidenti , come testimonia il parterre presente a Frosinone: il ministro della Difesa Guido Crosetto, il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello, il vice Segretario generale della Difesa Carmine D’Ubaldo, il procuratore militare Antonio Sabino, l’ispettore generale della Sanità Militare Carlo Catalano.

E non solo. Da Napoli è arrivato il prefetto Michele Di Bari. E dal mondo religioso ben dieci vescovi che hanno concelebrato la messa: tra loro i cardinali Enrico Feroci diacono di Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva e Baldassarre Reina cioè il Vicario di Roma. Sopra di lui solo il Papa.

Il messaggio è chiaro: la diocesi di Frosinone non è considerata un incarico minore. Al contrario, è vista come un laboratorio dove si incrociano la dimensione pastorale, quella istituzionale e perfino quella geopolitica.

Centro storico blindato

Il vescovo Santo Marcianò a palazzo Munari

La città ha risposto con un’accoglienza imponente. Frosinone blindata da oltre cento agenti, la cattedrale di Santa Maria stracolma e i fedeli assiepati all’esterno, la diretta di Teleuniverso per chi non poteva muoversi da casa o non ha trovato spazio. Tanta gente anche perché la cerimonia con la lettura della bolla papale ed il passaggio del pastorale tra i due vescovi mancava da venticinque anni a Frosinone: diciassette anni fa all’arrivo di Spreafico non fu possibile per la morte del suo predecessore Salvatore Boccaccio.

Questa volta, alle 17 in punto, il vescovo uscente Ambrogio accompagna il subentrante Santo al palazzo municipale. Ad accoglierli c’è il sindaco Riccardo Mastrangeli, il presidente della Provincia Luca Di Stefano, il prefetto Ernesto Liguori, a rappresentare la Regione c’è l’assessore Pasquale Ciacciarelli, il Parlamento dagli onorevoli Ilaria Fontana, Aldo Mattia, Paolo Pulciani, Massimo Ruspandini. Nel capannello si staglia la figura imponente del ministro della Difesa Guido Crosetto con i vertici delle Forze Armate. Segno evidente che Marcianò porta con sé il peso del suo recente passato: dieci anni da Ordinario Militare, vissuti non come semplice passaggio ma come ministero radicato.

L’amico Marcianò

Il sindaco Mastrangeli con le cariche militari davanti al municipio

Come dimostrano le parole del ministro. Spiega nell’Aula del Consiglio Comunale che Santo Marcianò è stato «Una guida straordinaria ed un faro che ha illuminato la via per tutti i militari e per l’intera Difesa». Al momento di salutarlo, alla fine del mandato da Ordinario Militare, gli aveva detto che aveva «saputo essere vicino a ognuno di noi condividendo le gioie nei momenti sereni e donandoci forza nei momenti più difficili e tristi. Ho voluto essere qui oggi per esprimere, a nome mio e di tutto il personale della grande famiglia della Difesa il più sincero ringraziamento a Monsignor Marcianò – e al mio amico Santo ».

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha colto l’occasione per salutare Spreafico, ricordando i 17 anni di guida «con sapienza e spirito di servizio» e per avvertire il successore della natura “tignosa” dei ciociari, «fieri di ciò che siamo e desiderosi di crescere con la Chiesa». Perché il nostro «è un orgoglio che non divide ma che unisce: che ci rende consapevoli del nostro passato e, allo stesso tempo, ci spinge a camminare insieme verso il domani. L’Amministrazione Comunale, nello svolgimento del proprio ruolo, quale istituzione laica e civile, è consapevole del fatto che il compito della Chiesa e quello dell’Ente Pubblico si incrocino ogni volta che si parli di persone, di comunità, di dignità e di speranza».

È un ritratto che ha trovato eco nelle parole dello stesso Marcianò: «Mi sento già a casa. C’è tanto bisogno di umanità. Invito Frosinone ad essere una città carica di umanità». Anche il nuovo vescovo ha ringraziato il suo predecessore, citato sant’Agostino e ripreso l’eco di papa Leone Magno: “Amare è anche portare la croce con Gesù o come lui; vorrei che queste parole arrivassero al cuore dei giovani”. Un invito a vivere la fede come amore che non chiede nulla in cambio, che sa farsi perdono e prossimità. «Aiutatemi con la vostra preghiera – ha aggiunto – io pregherò per voi».

La prima Messa

La processione da Palazzo Munari alla cattedrale, il rito della presa di possesso, la lettura della bolla papale e il passaggio del pastorale dalle mani di Spreafico hanno suggellato un avvicendamento che non segna un arretramento. Al contrario, conferma che la diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri – 184mila fedeli, 80 parroci, 4 seminaristi e 8 diaconi – viene considerata un presidio strategico, non secondario.

Non periferia, dunque. Ma un pezzo d’Italia dove la Chiesa ha scelto di inviare figure di primo piano. Con Spreafico, Frosinone era stata una finestra sul mondo del dialogo interreligioso. Con Marcianò, potrebbe diventare cerniera tra istituzioni civili, militari e comunità locali. Una scommessa non banale, che ribadisce: qui non si viene per transitare. Qui si viene per restare. E guidare con saggezza un gregge di 184mila residenti, 80 parroci, 4 seminaristi e 8 diaconi.

Non periferia, dunque. Ma un pezzo d’Italia che il Vaticano considera parte integrante del suo centro.