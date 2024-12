Frosinone, l’inutile “caciara” del Question Time senza sindaco

Quando i momenti istituzionali si trasformano ed alla fine costituiscono, troppo spesso, un autentico sfogatoio. Una rissa verbale.

A Cassino lo vogliono importare, a Frosinone non sanno che farsene. Il Question Time che precede il Consiglio Comunale una volta al mese è la soluzione a tutti i mali per chi come Cassino non lo ha. È una perdita di tempo per chi invece ce l’ha. Ma potrebbero avere ragione entrambi. Vediamo perché.

Le sedute del Question time sono dedicate alle interrogazioni dei Consiglieri rivolte a sindaco ed assessori. Tranne rare eccezioni, fino ad oggi si sono rivelate del tutto inutili al dibattito amministrativo. Costituiscono spesso un autentico sfogatoio, una rissa verbale: un’occasione per buttarla in caciara, su temi di assoluto scarso rilievo per la città. Ma è esattamente per questo che la Presidente del Consiglio comunale di Cassino Barbara Di Rollo intende adottare la formula: per evitare che il dibattito serio venga preceduto da una specie di Dopolavoro in cui tutti strillano contro tutti. (Leggi qui: Cassino, il Consiglio si vede dal mattino).

Mastrangeli assente

Riccardo Mastrangeli

A Frosinone la scarsa incidenza delle sedute del question time è testimoniata con puntualità dai banchi semivuoti. Sia lato maggioranza che lato opposizione. Come lo certifica l’irrilevante appeal da parte dei cittadini di Frosinone: mai presenti alle sedute. Né interessati a vedere via web lo streaming. Finchè non si cambia, tant’è.

Una novità in apertura dei lavori di ieri. Era assente il Sindaco Mastrangeli che è stato sostituito per l’occasione, dal vicesindaco Antonio Scaccia.

Ha aperto la serie delle domande il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli. Ha rivolto interrogazioni alla Giunta domandando chiarimenti sulla manutenzione su determinate opere e sull’arredo urbano. In particolare, sul tratto stradale di Viale Napoli e sullo stato di avanzamento del progetto di recupero dei Piloni.

A Pizzutelli ha risposto, per tutte le tematiche di sua competenza, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi. Lo ha fatto rassicurando, sia l’interrogante che l’Aula, circa il corretto e puntuale andamento dei lavori. Di quelli e dei tempi del cronogramma dell’intervento sui Piloni, al centro storico.

Iacovissi interroga sulla moschea

Vincenzo Iacovissi (Foto © Massimo Scaccia)

È stata la volta del Consigliere di minoranza Vincenzo Iacovissi. Ha chiesto lumi sullo stato dei lavori in Corso Lazio, i parcheggi, la tutela dei monumenti contro gli atti vandalici. Iacovissi è tornato, inoltre, sulla individuazione dell’area per la realizzazione della moschea, della quale si era parlato molto nella precedente consiliatura.

Il vicesindaco Antonio Scaccia ha informato i consiglieri sul fatto che c’è stato nei giorni scorsi un incontro tra il sindaco Mastrangeli e l’Imam di Frosinone. La questione Moschea quindi è all’attenzione della Giunta.

Ha chiesto di intervenire il capogruppo della Lega (uno dei “malpancisti” ufficiali) Giovanni Bortone. Il Consigliere, ex maggioranza, ha lamentato il ritardo con il quale vengono fornite le risposte per iscritto alle sue interrogazioni. Anzi in taluni casi, secondo Bortone, le risposte o non arrivano proprio oppure non sarebbero firmate.

Bortone e l’affondo sui ritardi

Massimiliano Tagliaferri (Foto © Massimo Scaccia)

Da qui in avanti si è inscenata una lunga scia polemica con il Presidente d’Aula Massimiliano Tagliaferri, il quale ha precisato che quelle di Bortone oltre a non essere delle domande (quindi interrogazioni) erano anche prive di fondamento. In quanto, alle risposte fornite ai Consiglieri c’è allegata una lettera di accompagnamento firmata dal dirigente. Insieme alla polemica, sono aumentati anche i decibel delle voci di entrambi i protagonisti, nell’Aula del Consiglio.

E’ toccato poi alla Consigliera Maria Antonietta Mirabella (altra “malpancista”) entrare in rotta di collisione: prima con il Presidente d’Aula poi con l’assessore all’ambiente Scaccia. Motivo del contendere, le risposte alle interrogazioni che non arrivano, o arrivano non firmate, secondo la Mirabella. E i lavori del taglio della vegetazione nella zona dell’ascensore inclinato.

Ad andare in “soccorso” alla consigliera Mirabella nelle sue rivendicazioni è intervenuto l’altro consigliere “malpancista”, ex maggioranza, Anselmo Pizzutelli. Instaurando la solita puntuale, veemente ed accesa polemica nei toni, con il presidente Tagliaferri al quale Pizzutelli ha detto: “Lei impedisce ai consiglieri di esercitare il proprio ruolo”.

La teoria degli assessori-ospiti

Anselmo Pizzutelli (Foto: Massimo Scaccia)

Superfluo dire che il responsabile dei lavori del Consiglio non s’è l’è tenuta. Ed ha replicato: “Io faccio rispettare le regole; è lei che non le rispetta. Non ha la parola.”

Pizzutelli ha cavillato poi sul fatto che non arrivano, a tutti i Consiglieri comunali, le risposte scritte alle interrogazioni da parte dei consiglieri interroganti. Da questo fatto si è instaurata una “discussione” infinita, sempre particolarmente accesa, sulla interpretazione di alcune norme dello Statuto.

Per non farsi mancare nulla, si è inserito nello scontro verbale Tagliaferri/Pizzutelli anche il consigliere Bortone il quale, animato da un improbabile “animus pugnandi”, si è lasciato andare ad una estemporanea, quanto inopportuna, dichiarazione: “Gli assessori in Aula consiliare sono degli ospiti”. Da molti è stata ritenuta una mancanza di rispetto sia per gli assessori che per i Consiglieri Comunali.

Alla luce di questa situazione surreale e di polemica sul nulla, alcuni dei consiglieri e assessori presenti hanno preferito abbandonare i lavori. Dopo più di un ora di dibattito in aula erano presenti solo 11 consiglieri, tra maggioranza e opposizione e 4 assessori. E questo la dice lunga dell’interesse di tutti, nessuno escluso, verso l’istituto del Question time e delle dinamiche consiliari che, ormai da tempo, determina.

Interesse e grip politico: zero

Barbara Di Rollo

E forse a Cassino è proprio questo che vogliono: un ‘arena per lasciar sfogare chi cerca i suoi dieci minuti di gloria, per poi passare con tranquillità alle cose operative.

Dal punto di vista politico, la seduta di ieri non ha rivelato cose nuove rispetto a situazioni ormai cristallizzate nel tempo.

I primi veri oppositori, sia nella forma che nella sostanza, dell’amministrazione Mastrangeli, sono i 3 “malpancisti” Pizzutelli, Mirabella e Bortone. Resta da capire quale posizione, evidentemente critica, assumeranno per il futuro, nei confronti del sindaco e del resto della maggioranza, il Gruppo consiliare di Forza Italia e di FutuRa.

Se strong, o piuttosto soft. Non è la stessa cosa.