Frosinone, maggioranza compatta ma tra Mastrangeli e FdI resta il gelo

L'astensione di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale sulla pratica urbanistica relativa l'Archivio di Stato è la spia che i problemi tra il sindaco e il partito della Meloni non sono stati superati. Anzi rappresenta un segnale forte dopo lo stop di Trancassini sul terzo assessorato: il gruppo ha ritrovato unità e vuole avere le mani libere oggi e in vista delle elezioni 2027

Il Consiglio comunale di ieri a Frosinone si è aperto con un dato che, a prima vista, poteva sembrare rassicurante per il sindaco Riccardo Mastrangeli: come quei selfie fatti in gita da una comitiva di amici, tutti felici e sorridenti, da pubblicare sui social. La maggioranza era finalmente compatta, presente, schierata. Una fotografia che, dopo mesi di fibrillazioni, assenze, numeri legali, ritiri di deleghe, sembrava quasi un piccolo miracolo amministrativo.

Ma come spesso accade nella maggioranza consiliare del capoluogo, la quiete è durata quanto un parcheggio libero a via Aldo Moro. Al punto numero 6 dell’Ordine del Giorno, quello sul “permesso di costruire in deroga per ospitare l’Archivio di Stato in via Casale Ricci”: la compattezza della maggioranza in Aula è andata a farsi benedire. Al momento del voto Fratelli d’Italia, ha scelto l’astensione. (Leggi qui: Il Consiglio si riunisce dopo la Realpolitik di Trancassini piena di sottintesi).

Un gesto carico di significati

Il Consiglio comunale dell’altra sera

Un gesto politicamente educato, istituzionalmente ineccepibile. Ma carico di significati, come solo le astensioni sanno essere, soprattutto quando arrivano compatte.

L’astensione di FdI non è un dettaglio tecnico, né un capriccio d’Aula. È un segnale politico preciso, che il Gruppo consiliare ha inviato a Mastrangeli. Un warning che arriva dopo settimane di tensioni e dopo lo stop — o meglio, il congelamento — del famoso “terzo assessorato” destinato al Partito, deciso dal Segretario regionale di FdI l’onorevole Paolo Trancassini. (Leggi qui: FdI rialza la testa: restituite le deleghe, Trancassini congela il resto).

La cronaca di un voto sofferto

La pratica era di quelle che tecnicamente parlano di Urbanistica ma politicamente raccontano altro: permesso di costruire in deroga al Prg per il cambio di destinazione d’uso di un immobile in via Casale Ricci, da insediamento produttivo a sede dell’Archivio di Stato. Cioè? L’Aula è stata chiamata ad esprimersi sulla richiesta di un permesso speciale con il quale modificare l’uso di un edificio in via Casale Ricci: da struttura destinata ad attività produttive si chiede di farla diventare la nuova sede dell’Archivio di Stato, nonostante il Piano regolatore prevedesse un utilizzo diverso.

Sergio Crescenzi

Il sindaco illustra la delibera. Le opposizioni chiedono approfondimenti. Il Gruppo del Polo Civico – che è maggioranza – chiede addirittura il ritiro del punto. Anche se poi alla fine voterà a favore.

Quando anche Fratelli d’Italia, per bocca dell’assessore in pectore (se mai sarà) Sergio Crescenzi, si associa alla richiesta di ritiro. Mastrangeli capisce che non è solo una questione tecnica, che ci poteva anche stare. È politica, pura.

E qui il clima cambia. La risposta del sindaco è secca e piccata: si vota. Per evitare, dice lui, l’ennesimo “tafazzismo cittadino” e il rischio di perdere l’Archivio di Stato. Il risultato è aritmeticamente favorevole (12 sì), la delibera passa. Ma è politicamente rivelatore: FdI si astiene in blocco, con tutti i suoi 5 consiglieri.

Un messaggio chiaro

E il nervosismo, quello vero, esce da Palazzo Munari e senza nemmeno bisogno di dichiarazioni ufficiali. Perché è chiaro a tutti che gli scenari ipotizzati sono saltati. E nessuno se lo aspettava. Le dinamiche d’Aula restituiscono una istantanea di una storia che non nasce certamente ieri.

Paolo Trancassini, segretario di FdI

Il sindaco Mastrangeli aveva ipotizzato che l’attribuzione del terzo assessorato a Fratelli d’Italia potesse risolvere due problemi in un colpo solo: archiviare la crisi strisciante in maggioranza e, soprattutto, blindare politicamente la propria ricandidatura nel 2027.

Come fai a smarcarti se hai addirittura 3 assessori nell’esecutivo da più di un anno?Una sorta di OPA politica, da portare all’incasso tra 16 mesi. Ma lo stop – o meglio il congelamento – arrivato dal Segretario regionale di FdI Paolo Trancassini ha cambiato la partita. Carte sparigliate, tavolo ribaltato, aspirazioni rimandate e aspettative rinviate al mittente.

E, soprattutto, un messaggio chiaro: non sta scritto da nessuna parte che Fratelli d’Italia sosterrà la candidatura di Mastrangeli a sindaco del capoluogo l’anno prossimo, quando si tornerà a votare.

Mani libere oggi e nel 2027

Qui la cronaca incontra il Codice di Procedura Penale ma solo per analogia. A voler usare, infatti, una metafora cara agli Avvocati della Camera Penale del foro di Frosinone, siamo davanti a indizi “precisi e concordanti”. Lo stop di Trancassini è un indizio. L’astensione compatta di FdI di ieri sul punto dell’Archivio di Stato è un altro.

Mancano solo i “gravi” dell’articolo 192 per avere la prova perfetta, come da norma. Il quadro politico invece è già abbastanza leggibile: Fratelli d’Italia a Frosinone vuole tenersi le mani libere. Sia oggi, che nel 2027.

Vuole poter dire agli elettori, se sarà necessario:“quando non ci convinceva, non abbiamo votato; non ci siamo mai appiattiti su Mastrangeli”. Una linea di prudenza oggi, di autonomia domani, di possibile rivendicazione di candidatura a Sindaco tra 16 mesi. Una candidatura di bandiera, identitaria, che oggi non è certamente annunciata, ma neppure esclusa. Tutt’altro.

FdI ritrova l’armonia

Consiglieri ed assessore di FdI

C’è poi un altro dato politico che ieri è emerso con chiarezza: l’unità ritrovata del gruppo di FdI. Fino a pochi giorni fa, il Gruppo consiliare era attraversato da divisioni, correnti, malumori. Ora non c’è più la fessura nella quale infilarsi, non c’è più la spaccatura da usare come leva per rafforzare altri. Sindaco compreso. Il Gruppo è compatto, anche di fronte all’ipotesi – forse sfumata – di un assessorato. Tolto il piatto, passata la fame.

Un Partito unito e senza la spada di Damocle di un incarico, o di una poltrona, è più libero, e quindi più temibile, di uno diviso e in attesa di qualcosa. Se Fratelli d’Italia dovesse veramente rivendicare la candidatura a sindaco del capoluogo, lo farebbe da corpo unico. E questo, politicamente, pesa.

La maggioranza regge, i numeri ci sono. Ma la fiducia reciproca, tra Mastrangeli e FdI, è un’altra cosa. Il Consiglio di ieri lo ha dimostrato: si può votare insieme e guardarsi con sospetto. Si può governare e, allo stesso tempo, preparare la campagna elettorale. Ognuno per proprio conto.

Come disse un vecchio giornalista parlamentare“In politica non esistono matrimoni, solo fidanzamenti rinnovabili.”