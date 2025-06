L'ex candidato a sindaco del centrodestra aderisce a Fratelli d'Italia grazie ad un'operazione condotta da Fabio Tagliaferri e Massimo Ruspandini. I meloniani della Città Martire sono stati colti di sorpresa e non hanno preso bene l'ingerenza proveniente dal capoluogo. I retroscena, la mediazione di Borrea, l'entusiasmo di Arturo

Se poco più di un anno fa, nel pieno del periodo elettorale, gli avessero ipotizzato, anche solo per scherno, di valutare un suo ingresso in Fratelli d’Italia, probabilmente l’avrebbe presa a ridere. Per varie ragioni. Per ciò che ha rappresentato la sua candidatura a sindaco di Cassino, ovvero un civico, marziano alle fumisterie dei Partiti, equidistante dalle sigle. E per l’indiscreta simpatia che Forza Italia nutriva nei sui confronti.

Ma, soprattutto, per la turbolenta opera di persuasione subita dai meloniani cassinati nell’accettare la sua leadership elettorale, avversata fino a poche settimane prima del voto. Al punto che per mediare e sciogliere i nodi, da Roma fu chiesto al deputato Massimo Ruspandini di trovare un punto di equilibrio, anche se al ribasso per i “Fratelli” della città martire.

Un evento che provocò inevitabili fratture interne su cui la sconfitta elettorale non ha avuto altro effetto se non quello di spargervi sopra ulteriore sale.

Un ingresso piovuto da Frosinone

Ecco perché in tanti, anche tra gli stessi meloniani, hanno accolto con sorpresa e stupore l’ingresso dell’ex candidato sindaco di Cassino ed oggi consigliere Arturo Buongiovanni nel circolo cassinate. Non tanto per una diffidenza ideologica, anzi, l’avvocato ed esponente del movimento “Pro vita” più volte ha rivendicato analogie con i meloniani di fronte a temi sociali e politici. No. A rendere tutto febbricitante è stata l’inedita rapidità con cui tutto è avvenuto.

L’adesione di Arturo Buongiovanni a Fratelli d’Italia è avvenuta nell’ombra, lontano dai riflettori e dalle sedi di Partito. Cosa che, se da un lato rafforza la presenza di FdI in sala Di Biasio a Cassino, dall’altra ha acuito le distanze in chi pretendeva più manovra decisionale nelle dinamiche locali. E di avere un ruolo nell’adesione a FdI di un ex candidato sindaco, portabandiera della coalizione.

Infatti, l’operazione non nasce per spirito di iniziativa dei meloniani cassinati. Anzi, il Circolo ne era totalmente ignaro fino alle 19.30 di ieri sera. La regia sta tutta a Frosinone, al punto che, nel gioco di specchi, pare che le impronte digitali siano attribuite all’ex coordinatore comunale di Frosinone Fabio Tagliaferri. Ma il terreno, nei mesi precedenti, lo aveva preparato Massimo Ruspandini, che aveva concosciuto Buongiovanni durante i colloqui per individuare il candidato sindaco di Cassino e tra loro si è creata una sicnera amicizia che va al di fuori della politica.

L’operazione nasce da un serrato confronto regionale con i vertici di CL. È stata chiusa da tre giorni. A quella data risale la foto che ritrae Arturo Buongiovanni davanti alla bandiera del suo nuovo Partito, con i deputati Massimo Ruspandini e Paolo Pulciani. Non è stata messa in circolazione per evitare deflagrazioni. Infatti, appena informato, Alberto Borrea ieri sera ha preteso un chiarimento politico: lo ha avuto intorno alle 19.30 al telefono prima con il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini, poi con il consigliere regionale Daniele Maura.

L’ecumenico Borrea

Al di là delle apparenze: Cassino subisce questo ingresso. Come dimostra il fatto che non tutti si siano voluti fare la foto al termine della riunione lampo di ieri sera. Un’operazione che ha esautorato lo spazio di manovra dei meloniani cassinati, che si sono sentiti invasi dalle incursioni dei vertici provinciali.

Cerca di attuare una mediazione ecumenica il presidente del Circolo, l’avvocato Alberto Borrea. Che prova a raffreddare il retroscena e parla di un rapporto “maturato nel corso di questi mesi”. Ed ha specificato: “Più volte ho incontrato Buongiovanni per confrontarci sui temi amministrativi. Devo dire che c’è sempre stata una grande sintonia tra noi, anzi, con il suo ingresso oggi si compie quello che ho sempre pensato sia un passaggio naturale. Lo abbiamo accolto a braccia aperte”.

Da ieri sera, inoltre, Buongiovanni entra a far parte anche del gruppo consiliare di FdI. Nel corso della prossima assise verrà fatta la formale comunicazione all’Aula. Non reclamerà il ruolo di capogruppo, nonostante sia stato il candidato sindaco, nel pieno rispetto degli equilibri interni al Circolo garantiti da Silvestro Petrarcone.

L’entusiasmo di Arturo

E lo stesso Buongiovanni non lesina entusiasmo per la nuova avventura. “Dopo un percorso di riflessione e discernimento, ho maturato la decisione di aderire al partito di Fratelli d’Italia. Il faro del mio impegno, prima nel volontariato e poi nella politica, è sempre stato costituito dalla centralità della persona. E dalla convinzione che la difesa della vita e della famiglia sia una assoluta priorità. Credo – prosegue – che oggi il nostro Paese abbia un rilevante bisogno di preservare la sua identità e le sue radici, che affondano nel ricco terreno dei valori cristiani, la cui diffusione ha consentito all’Italia e all’Europa di essere luminosi esempi di civiltà e progresso nel rispetto dei diritti umani fondamentali”.

Ed aggiunge: “In un periodo storico segnato dal relativismo edonista, c’è bisogno di un rinnovato e corale impegno per affermare che la vita umana è intangibile. Che la famiglia è il nucleo fondamentale della società e dello Stato, che i bambini hanno diritto ad avere un padre e una madre. E che l’economia e la tecnica sono a servizio dell’uomo e non viceversa. Che il lavoro e la legalità sono valori preziosi da coltivare per il bene di tutti”.

“In Fratelli d’Italia, anche grazie alle interlocuzioni avute nell’ultimo periodo con personalità seriamente impegnate in difesa dei valori in cui credo, ho verificato la possibilità di continuare più efficacemente in questo impegno. Che intendo svolgere con coscienza e dedizione pensando soprattutto alle persone più deboli e indifese. Ringrazio – conclude – I Dirigenti comunali, provinciali, regionali e nazionali per la affettuosa accoglienza. Sono certo che insieme potremo lavorare fattivamente per il bene della nostra comunità”.

Il retroscena

Al di là dei toni trionfalistici riservati ai microfoni accesi, il retroscena racconta tutt’altro. Nel corso di una riunione per acclamare l’ingresso dell’ex candidato sindaco, ieri sera, nello studio di Borrea, in diversi hanno espresso perplessità sulle modalità con cui l’operazione è stata condotta. Pare addirittura che proprio per questo il vice segretario del Circolo, Fabio Marino, abbia rifiutato finanche di farsi la foto di rito.

Il già precario equilibrio che disciplinava i rapporti tra le tre correnti del circolo cassinate è stato quindi alterato da quella che viene vista come un’ingerenza frusinate. Per nulla gradita dai cassinati più oltranzisti. Vista da fuori, più che un’operazione di consolidamento, sembra una tattica per sparigliare le carte. E da un equilibrio interno a 3 in Fratelli d’Italia di Cassino (tra le componenti di Antonio Cardillo, di Gabriele Picano, dei nuovi arrivati) si passa ad un equilibrio a 4 con Arturo Buongiovanni. Che per il modo in cui è arrivato viene considerato troppo vicino ai Frusinati.