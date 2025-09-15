Frosinone pesa, ma non conta

Il capoluogo ha numeri da ago della bilancia alle Provinciali 2026 ma le divisioni interne rischiano di renderli inutili. Frosinone può eleggere tre Consiglieri provinciali. Ma litiga troppo per riuscirci.

Con le elezioni provinciali dei primi mesi del 2026 all’orizzonte, il Consiglio comunale di Frosinone si trova di fronte a una sfida cruciale: trasformare il proprio peso ponderato in una leva politica finalmente capace di influenzare gli equilibri dell’intero territorio. Cosa significa peso ponderato?

Alle Provinciali, dopo la riforma non votano più i cittadini. Presidente e Consiglieri provinciali vengono eletti in due elezioni separate da sindaci e Consiglieri comunali. Il loro voto non è uguale per tutti ma ‘pesa‘ in proporzione al numero di abitanti che amministrano: ogni Consigliere Comunale di Frosinone ‘pesa‘ 306 voti ponderati.

Moltiplicati per i 33 Consiglieri che compongono l’Aula si raggiunge la cifra di 10.098 voti totali ponderati. Rappresentano l’ago della bilancia nella partita per Palazzo Jacobucci: Frosinone può eleggere e far eleggere.

Fino a 3 Consiglieri per Frosinone

Il consigliere provinciale Maurizio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

In ipotesi astratta, Frosinone potrebbe eleggere fino a tre Consiglieri provinciali. In pratica però, le dinamiche interne a Palazzo Munari rischiano di vanificare questa potenzialità. La frammentazione e la fluidità esistenti, sia in maggioranza che in opposizione, le tensioni tra correnti, l’ipertrofia conflittuale e le ambizioni personali possono seriamente minare ogni ipotesi di convergenze strategiche.

Senza un patto istituzionale in entrambi gli schieramenti che valga al proprio interno, senza “fregature” nell’urna, il capoluogo rischia seriamente di non eleggere nessuno, o al massimo un rappresentante, lasciando così spazio a Comuni più piccoli ma politicamente più coesi e più inclini a fare squadra. Un esempio pratico? Un Comune più piccolo di Frosinone, con un voto ponderato più leggero, se concentra i suoi voti su un candidato può eleggerlo mentre Frosinone, a causa della sua frammentazione, non ci riuscirebbe.

L’istantanea

Il Consigliere provinciale Sergio Crescenzi

L’istantanea in Aula è piuttosto nitida. Fratelli d’Italia, in crescita costante a Frosinone, punta a confermare il proprio Consigliere uscente. Il nome di Sergio Crescenzi potrebbe lasciare il posto al capogruppo Franco Carfagna ma la scelta definitiva ancora non c’è: anche per il delicato gioco degli equilibri interni.

Forza Italia, dal canto suo, mira a mantenere il seggio dell’altro consigliere uscente di Frosinone Maurizio Scaccia.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli (civico indicato dalla Lega) sarà chiamato ad una operazione di equilibrio da Guinness World Record. Dovrà infatti riuscire nell’epica impresa di:

A) trovare in aula i voti per la rielezione del Consigliere della Lega Andrea Amata. Dovrà giocarsi bene i suoi rapporti nella maggioranza che lo sostiene. Inevitabile quindi rivolgersi anche ad altri Gruppi, (lista civica Ottaviani su tutti, ma non solo) visto che il Partito che ha indicato il sindaco esprime di fatto solo un Consigliere, dal momento che il Consigliere malpancista Giovanni Bortone non voterà mai un candidato del Partito del quale è ancora formalmente il Capogruppo.

Dovrà giocarsi bene i suoi rapporti nella maggioranza che lo sostiene. Inevitabile quindi rivolgersi anche ad altri Gruppi, (lista civica Ottaviani su tutti, ma non solo) visto che il Partito che ha indicato il sindaco esprime di fatto solo un Consigliere, dal momento che il Consigliere malpancista non voterà mai un candidato del Partito del quale è ancora formalmente il Capogruppo. B) non dovrà indispettire (troppo) Fratelli d’Italia “dirottando” qualche voto che controlla anche sul candidato meloniano alla Provincia : la coalizione di governo o c’è sempre o non c’è mai. L’all in solo su Andrea Amata (come alle scorse elezioni) non è una opzione contemplata questa volta dai Fratelli: c’è di mezzo il prosieguo della consiliatura.

: la coalizione di governo o c’è sempre o non c’è mai. L’all in solo su (come alle scorse elezioni) non è una opzione contemplata questa volta dai Fratelli: (C) fare in modo che nessuno della lista del Vicesindaco Antonio Scaccia, con il quale i rapporti sono ai minimi termini, si candidi alla provincia. Altrimenti i voti per le operazioni A e B non sono sufficienti.

Il fronte opposto

Angelo Pizzutelli, potrebbe essere tra i candidati del Pd

Sul fronte opposto, il Partito Democratico appare ancora impantanato nelle dinamiche congressuali e quindi senza strategia: il rischio concreto è quello di non riuscire, ancora una volta, a eleggere un rappresentante del capoluogo. Le divisioni interne e la mancanza di una candidatura unitaria potrebbero favorire candidati di altri Comuni.

A complicare il quadro della frammentarietà ci sono poi i nove Consiglieri eletti nelle liste di centrodestra con Riccardo Mastrangeli e poi passati in posizione critica ed infine all’opposizione, incapaci di trovare una sintesi con il centrosinistra. Su nulla. Figuriamoci per una candidatura unitaria alla Provincia.

(Foto © Massimo Scaccia)

La partita non è solo numerica ma profondamente politica. Se Frosinone riuscirà, con la necessaria strategia, a far eleggere i propri rappresentanti, potrà esercitare un’influenza significativa sulle decisioni provinciali e riaffermare il proprio ruolo guida sul territorio. In caso contrario, il segnale sarebbe grave: il capoluogo si rivelerebbe incapace di esercitare la leadership che gli spetterebbe per storia e peso politico. Un’occasione mancata che potrebbe avere effetti futuri anche sulle dinamiche regionali.

A chi interessa intervenire per portare la pace su un fronte perennemente in guerra?