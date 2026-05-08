Frosinone, pioggia di fondi per la sicurezza: quasi 46 milioni ai Comuni

[LA PARTITA] La squadra giallazzurra travolge il Mantova e torna nel massimo campionato al termine di una stagione strepitosa. La cinquina al Mantova è il giusto coronamento per una formazione che ha fatto sognare. A segno Calò, Castellini (autorete), Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. In città esplode la festa