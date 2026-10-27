Frosinone, quasi un pensionato per lavoratore

Nel 2025 in provincia di Frosinone ci sono 172.296 pensioni e 175.975 occupati, secondo la CGIA di Mestre: quasi 98 pensionati ogni 100 occupati. Il saldo positivo, 3.679 unità, è una base relativamente esigua.

«Smontare la Legge Fornero e lasciare la possibilità di andare in pensione a 64 anni»: è stato uno dei messaggi più forti lanciati da Matteo Salvini nel suo intervento conclusivo al Congresso straordinario della Lega a Milano, indicando la flessibilità in uscita come una priorità della prossima legge di Bilancio. (Leggi qui: Salvini IV e il nuovo simbolo: a Milano il Lazio è decisivo per la Lega nazionale).

Il riconfermato segretario della Lega ha rivendicato il diritto di scegliere il pensionamento anticipato, per chi non riesce più a sostenere il peso dell’attività lavorativa. Una proposta che punta a restituire flessibilità ai lavoratori, ma che si confronta con una domanda tutt’altro che secondaria: chi sosterrà il sistema previdenziale in un Paese che invecchia e nel quale il numero dei lavoratori si avvicina sempre più a quello delle pensioni?

Un pensionato per ogni occupato

Un quesito che fa scopa con l’ultimo Rapporto dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, pubblicato in queste ore, sul numero dei pensionati e dei lavoratori in Italia che rischia di condizionare il futuro economico e sociale del Paese.

L’Italia è ormai vicinissima ad avere un pensionato per ogni occupato. Nel 2025 gli occupati erano 24,1 milioni, mentre le pensioni erogate hanno sfiorato quota 23,2 milioni. Negli anni Ottanta il rapporto era di tre lavoratori per ogni pensionato. Oggi siamo praticamente arrivati all’uno a uno.

Secondo la CGIA, tra il 2025 e il 2029 circa 3 milioni di italiani usciranno dal mercato del lavoro per raggiunti requisiti pensionistici. Contestualmente, la spesa previdenziale salirà da 351,8 miliardi a 388,6 miliardi di euro, con un incremento del 10,5%.

Il dato più preoccupante non riguarda soltanto i conti pubblici, già in codice rosso. La questione investe direttamente il sistema produttivo. Molte piccole e medie imprese già oggi faticano a trovare personale qualificato. Nei prossimi anni l’uscita di milioni di lavoratori esperti potrebbe aggravare la carenza di manodopera, soprattutto nei settori manifatturieri e tecnici. Se si allarga la prospettiva sui territori e in particolare su quelli del Lazio, la CGIA evidenzia questa situazione.

Provincia di Frosinone

Foto © Imagoeconomica

In provincia di Frosinone nel 2025 risultano: 172.296 pensioni e 175.975 occupati. Un saldo positivo di appena 3.679 unità tra lavoratori e pensionati. Tradotto in termini percentuali, significa che per ogni 100 occupati ci sono quasi 98 pensionati.

Il rapporto pensioni/occupati raggiunge infatti il 97,9%, uno dei più elevati tra le province laziali.

Un dato che colloca Frosinone al 44° posto nazionale, che non è tra i territori con il saldo negativo ma neppure può considerarsi al riparo dalle difficoltà che investono il sistema previdenziale e il mercato del lavoro.

Basta una minima contrazione dell’occupazione o un aumento delle uscite dal lavoro per far precipitare il territorio in saldo negativo.

Il confronto con il Lazio

L’analisi comparata dell’Ufficio Studi della CGIA con le altre province del Lazio evidenzia un quadro molto differenziato.

Provincia di Roma

Pensioni: 1.490.928

Occupati: 1.852.476

Saldo: +361.548

La Capitale rappresenta dunque la vera locomotiva occupazionale della regione.

Provincia di Latina

Pensioni: 207.527

Occupati: 216.861

Saldo: +9.334

Anche Latina mantiene un risultato positivo superiore a quello di Frosinone.

Provincia di Viterbo

Pensioni: 127.168

Occupati: 125.874

Saldo: -1.294

Provincia di Rieti

Pensioni: 66.498

Occupati: 59.024

Saldo: -7.474

La terra di mezzo

Frosinone si trova dunque in una sorta di terra di mezzo: migliore di Rieti e Viterbo, che hanno già più pensionati che lavoratori ma molto distante dai numeri di Roma e meno solida anche rispetto a Latina.

Il dato di Frosinone dunque non autorizza allarmismi ma merita attenzione.

Un saldo positivo di 3.679 unità costituisce realisticamente una base relativamente esigua, rispetto alla consistenza complessiva delle pensioni e degli occupati.

Il nodo del ricambio

Se nei prossimi anni infatti una parte significativa dei lavoratori più anziani lascerà il mercato del lavoro senza un adeguato ricambio, il territorio potrebbe trovarsi ad affrontare una doppia difficoltà: reperire personale per le imprese e mantenere una base occupazionale sufficientemente ampia.

La sede centrale dell’Inps Foto © Daniele Scudieri / Imagoeconomica

Per una provincia nella quale il sistema produttivo comprende manifattura nei settori chimico/farmaceutico, artigianato, servizi e attività legate alla logistica, il passaggio generazionale è una questione concreta.

La perdita di competenze non si risolve semplicemente con l’ingresso di nuovi lavoratori: servono formazione, qualifiche tecniche, percorsi di apprendistato e aziende in grado di offrire prospettive professionali ai giovani.

C’è poi anche il tema demografico. Se diminuisce la popolazione in età lavorativa, diventa più difficile sostituire chi va in pensione. E se i giovani non trovano opportunità adeguate, il rischio è che scelgano di trasferirsi altrove, indebolendo ulteriormente il tessuto economico ciociaro. (Leggi qui: Dove non vola la cicogna).