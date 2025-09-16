Frosinone Scalo tra risse e paura: il quartiere che decide le elezioni

Frosinone Scalo, la festa diventa fuga: la sicurezza è un ricordo. Risse, degrado e paura: lo Scalo è il nuovo epicentro del disagio urbano. Tra ordinanze ignorate e presidi deboli, serve lo Stato. Subito.

La festa della Sacra Famiglia a Frosinone, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità dello Scalo, si è trasformata l’altra sera in un teatro di violenza urbana. L’ennesima. Una rissa scoppiata tra circa quindici persone, stranieri ed extracomunitari, ha seminato il panico tra le famiglie presenti: con bottiglie e cocci che volavano e cittadini costretti a fuggire terrorizzati.

L’episodio, avvenuto in pieno centro, tra via Don Minzoni e via Sacra Famiglia, non è un caso isolato: è solo l’ultimo di una lunga serie che sta trasformando lo Scalo in una zona a rischio, dove la percezione di insicurezza da parte della gente è ormai cronica .

Lo Scalo, Crocevia Sociale

L’angolo tra Via Sacra Famiglia e via don Minzoni

Il problema esiste è concreto e reale. E potenzialmente anche molto pericoloso. Lo Scalo non è solo il quartiere periferico storico del Capoluogo: è il crocevia sociale, commerciale e politico della città. Qui si trova la stazione ferroviaria, punto nevralgico per pendolari e studenti, dalle prime luci dell’alba a notte fonda.

La nuova piazza recentemente inaugurata ed i giardini pubblici che avrebbero dovuto rappresentare il riscatto urbanistico della zona, invece, sono diventati il ritrovo di gruppi di stranieri che, secondo molti residenti, si sentono “padroni del quartiere” . In quella piazza non si vedono nè bambini, né anziani, ne famiglie. Ma solo gente che bivacca, spesso in preda ai fumi dell’alcool e con scopi di dubbia liceità.

Presenze oggettivamente fuori controllo per usare un eufemismo.

Non è Ordine Pubblico

La sicurezza allo Scalo non è più una questione di ordine pubblico ma è una questione di dignità urbana. Che tutti, ognuno per la propria quota parte di responsabilità e competenze, deve contribuire a risolvere. Dal livello locale a quello nazionale, al Viminale: nessuno può permettersi di ignorare quello che accade.

Le elezioni si vincono – e si perdono – proprio qui nel quartiere Scalo, una zona ad alta densità demografica, dove il malcontento è palpabile e la fiducia nelle istituzioni vacilla.

Il Comune di Frosinone, pur con le migliori intenzioni, ha fatto quello che la legge consente: ha emanato ordinanze anti-degrado che vietano il consumo di alcolici in contenitori di vetro o latta dall’ora serale al mattino. Ha disposto divieti, multe: in pratica una regolamentazione che tenta di coniugare decoro, salute pubblica e ordine urbano. Ma evidentemente non basta. È innegabile.

Grida manzoniane allo Scalo

Le bandiere sul Municipio di Frosinone

Le ordinanze se non percepite come applicate rigorosamente, se non c’è immediata risposta agli episodi, sono solo aria fritta. Come le grida manzoniane. Serve rapidità, certezza della pena, interventi pubblici che dimostrino quanto la norma ha valore e deve essere rispettata, altrimenti qualcosa succede.

L’amministrazione Comunale evidentemente non ha gli strumenti per affrontare da sola una crisi sociale e di sicurezza così profonda e radicata. Servono risorse, uomini, mezzi. In sintesi: serve lo Stato. Serve un presidio visibile, autorevole, costante. Che interviene e che previene.

Non bastano le telecamere o le pattuglie sporadiche delle forze dell’ordine che ogni tanto transitano nella zona (hanno un territorio enorme da coprire con pochi mezzi): serve una strategia integrata, che, tramite il Ministero dell’interno, coinvolga Prefettura, Questura, servizi sociali e associazioni del territorio.

La dichiarazione della zona rossa alla Stazione del Capoluogo è stata una bella esteriorità. E poi?

Termometro della città

Foto © Stefano Strani

La consapevolezza in tutti gli attori che esiste un problema enorme di sicurezza in una zona strategica di Frosinone dovrebbe essere l’occasione per cambiare rotta. La gente e i residenti dello Scalo non possono essere lasciati soli, – anche a documentare quotidianamente con filmati sui social quello che succede, – ad affrontare una criticità così penetrante nel tessuto sociale.

Lo Scalo, in questo momento, rappresenta il termometro della città. È lì che si percepisce il grado di civiltà, di integrazione, di sicurezza. Ed è anche lì che si decide il futuro politico del capoluogo. Una circostanza che i vari aspiranti alla fascia tricolore dovrebbero ricordare sempre.

Ignorarla o sottovalutarla significa perdere contatto con la realtà. Intervenire, invece, significa dimostrare che Frosinone è una città che non lascia indietro nessuno. La politica, quella vera, si misura proprio nella capacità di affrontare i problemi dove sono più urgenti. Perché è incontestabile che per lo Scalo serve la volontà politica, quella multilivello, di intervenire concretamente.

Non serve prendersela con Mastrangeli e comunque non risolve il problema.