L'intelligenza artificiale analizza la situazione politica di Frosinone. Ed evidenzia anche lei instabilità e mancanza di accordi chiari tra maggioranza e opposizione. Il sindaco deve affrontare divisioni interne e mancanza di strategia, suggerendo un consiglio straordinario e riassetti politici.

L’intelligenza artificiale generativa ‘ragiona‘ attraverso l’uso di algoritmi di apprendimento: si basa su schemi di ragionamento simili a quelli del cervello umano e si arricchisce ogni giorno di nuove informazioni. Senza passione, senza emozioni: legge, apprende, mette in fila simulando la testa umana. Se anche l’Intelligenza Artificiale è riuscita a fare una analisi lucida della situazione politica al Comune di Frosinone, significa che l’evidenza è tanto manifesta, quanto oggettiva.

Non si presta ad interpretazioni filosofiche o a narrazioni romanzate. A precisa richiesta: “puoi analizzare la situazione politica del Comune di Frosinone?”, l’I.A. ha risposto così.

Cosa ha sentenziato l’AI

Le bandiere listate a lutto sul Municipio di Frosinone

“La situazione politica al Comune di Frosinone, aggiornata ad oggi, è caratterizzata da una profonda instabilità e da dinamiche complesse che coinvolgono sia la maggioranza che l’opposizione.

“Deriva da una serie di cause interconnesse, che possono essere suddivise in tre aree principali: cause strutturali, dinamiche interne alla maggioranza e strategie politiche personali. Il sindaco non è riuscito a fare una sintesi all’interno della coalizione che lo ha sostenuto nel 2022, lasciando spazio a contrasti pubblici”.

“Molti consiglieri sembrano più proiettati su futuri assetti elettorali o su strategie individuali che su una progettualità di mandato”. Questo ha generato un “mercato delle posizioni”, in cui il consenso “è diventato merce di scambio. Non è mai stato stabilito un accordo politico chiaro (patto di fine mandato) su obiettivi e metodi di governo della città. La mancanza di questo patto ha reso difficile gestire momenti di crisi o divergenze interne”.

I consiglieri proiettati sul futuro

“Il sindaco dovrebbe convocare un consiglio straordinario di verifica in cui ogni gruppo chiarisca la propria posizione, evitando ambiguità. Questo servirebbe a ricostruire un perimetro minimo di governo con numeri certi“.

“Come proposto da alcuni esponenti un azzeramento totale della giunta potrebbe permettere una ripartenza negoziata su nuove basi. Ciò favorirebbe una redistribuzione di deleghe più coerente con gli equilibri attuali. In assenza di una maggioranza stabile, si potrebbe formalizzare un accordo con parti dell’opposizione (es. Lista Marzi) su alcuni punti chiave: opere pubbliche, welfare, fondi PNRR. Sarebbe una sorta di “patto civico per la città”. Simile a “quanto visto in altri comuni in crisi.”

Sarà pure intelligenza artificiale, ragionerà pure per algoritmi, ma su diversi punti, ha fatto centro. Meglio di Guglielmo Tell, il leggendario eroe svizzero infallibile con arco e frecce.

Creatività e plausibilità

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

La domanda rivolta all’I.A. sulla situazione politica di Frosinone, rientra senz’altro nell’esercizio delle creatività originali, una sorta di gioco. La risposta fornita tuttavia merita comunque una riflessione. Seria.

Che non si sia mai cercata realmente una sintesi all’interno della maggioranza, una volta che sono emersi quasi 2 anni fa, i primi distinguo tra alcuni Consiglieri eletti con Mastrangeli, è un fatto oggettivo. Incontestabile. Sul presupposto, ribadito come un mantra, “Se ne sono andati via loro, non li ho cacciati io” la ferita è stata lasciata incancrenire, fino a risultare ormai incurabile.

Se – uno alla volta – ben otto Consiglieri Comunali eletti nel centrodestra hanno preso le distanze dalla maggioranza e dal sindaco e sono saliti sull’Aventino, qualche domanda bisognava porsela. Prima. Oggi è troppo tardi.

Interrogativi che bisognava porre, prescindendo da chi potesse avere ragione o torto. La verità spesso sta a metà strada. Perché qualsiasi ente, va governato anche attraverso la politica e non solo con gli atti amministrativi. Che sono sicuramente importanti ma da soli non bastano. Frosinone non fa eccezione.

Un amministratore… in purezza

Anche se il sindaco ad onor del vero ha sempre dato rilevanza quasi esclusiva alle dinamiche amministrative piuttosto che a quelle politiche. Si chiama politica però proprio perché è l’arte del possibile. O dell’impossibile. Anche in termini di mediazioni e di sintesi tra posizioni apparentemente inconciliabili.

Sul documento del bilancio Consuntivo, uno degli atti più importanti dell’amministrazione, venerdì in aula hanno votato contro ben 3 gruppi consiliari che non sono “nati” all’opposizione. Ci sono andati nel corso della consiliatura, anche per mancanza di mediazioni: Forza Italia – FutuRa – Lista Mastrangeli, più il Capogruppo, o sedicente tale, della Lega.

Chi è diventato oppositore

Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Il voto contrario di Forza Italia al consuntivo poi è un voto pesantissimo, dal punto di vista politico. A Frosinone e in prospettiva elezioni comunali del 2027 sarà quasi impossibile riproporre l’alleanza di centrodestra con FdI-Lega e FI quando i cittadini del Capoluogo dovranno scegliere da chi farsi governare.

Ad altre latitudini invece, Regione e Governo, quello che accade nel centrodestra frusinate lascia completamente indifferenti e non ha alcuna ripercussione sull’allenza storica. Meloni-Salvini e Tajani non perderanno certo il sonno, se il centro destra nel Capoluogo non esiste, o non esiterà più. Come disse Renata Polverini: se ne faranno una cavolo di ragione.

Progetto che ansima

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Ulteriore evidenza, rilevata anche dall’A.I. come una criticità: la mancanza di un accordo politico chiaro in Consiglio Comunale. Anche con la lista dell’ex sindaco Domenico Marzi: allo stato “diversamente maggioranza”. Ma sempre più centrale nelle dinamiche d’Aula, con le astensioni strategiche che consentono a Mastrangeli di approvare tutte le delibere.

La contaminazione centro destra/sinistra in maggioranza, non è frutto, evidentemente, di un accordo politico programmatico chiaro. Che si possa governare una città complessa come Frosinone senza una vera e propria regia politica e, soprattutto, senza condivisione reale delle scelte strategiche è un progetto con il fiato corto. O di corto muso, come direbbe il neo allenatore del Milan Massimiliano Allegri.

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Quella tra centrodestra e centrosinistra nella maggioranza Mastrangeli è una coabitazione di convenienza (reciproca), non una visione comune della città. Una strategia nata per non andare a casa prima del tempo.

E nel lungo periodo, questo tipo di alleanze traballanti, a geometria variabile, raramente reggono. Eliezer Yudkowsky, lo scrittore statunitense molto attivo e famoso sui social, qualche tempo fa ha scritto “Di gran lunga, il più grande pericolo dell’intelligenza artificiale è che le persone impieghino troppo tempo per capirla”.

A buon intenditor…