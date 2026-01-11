Frosinone «Smog, 2030 non ti temo: nemmeno con i nuovi limiti europei»

Frosinone e lo smog: cosa dicono davvero i numeri e quanto siamo lontani dagli obiettivi europei. PM10, PM2,5 e NO2: dietro le sigle che accompagnano il dibattito sull’inquinamento c’è una sfida concreta per Frosinone. I dati mostrano miglioramenti, ma il traguardo del 2030 resta impegnativo e richiede scelte politiche nette.

Frosinone città dello smog. Ma cosa c’è dietro ai numeri, cosa significano le sigle che ci vengono proposte quasi ogni giorno. Frosinone è chiamata a fare i conti con i propri numeri. Il particolato fine e il biossido di azoto fanno parte della vita dei suoi cittadini: sono valori legati a traffico, riscaldamento domestico, assetto urbano e condizioni orografiche sfavorevoli.

Per capire i numeri e le sigle occorre chiarire subito alcune cose. Nel settembre 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida sulla qualità dell’aria, abbassando sensibilmente i valori di riferimento per i principali inquinanti. L’obiettivo è ridurre un’emergenza sanitaria che in Europa provoca circa 300mila morti premature ogni anno.

Le indicazioni dell’OMS non hanno valore di legge. Ma orientano le politiche pubbliche. In questa direzione si muove la nuova direttiva europea 2881/2024, che recepisce gran parte delle raccomandazioni e fissa obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2030, soprattutto per PM10, PM2,5 e biossido di azoto.

Molte città italiane – e tra queste Frosinone – sono ancora lontane da questi traguardi, in particolare per il particolato fine, generato da riscaldamento domestico, traffico, attività industriali e agricole. Ridurre le emissioni significa intervenire su settori sensibili, con forti ricadute economiche e sociali. I dati scientifici sono chiari: l’esposizione prolungata agli inquinanti aumenta il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari, colpendo in modo particolare le fasce più fragili della popolazione: bambini ed anziani. Per questo la sfida sulla qualità dell’aria è diventata una corsa contro il tempo che parte dalle città e dalle loro scelte politiche.

I valori tra la normativa attuale e quella per il 2030 messi a confronto.



Direttiva 2008/50/CE (attuale) Direttiva 2024/2881/CE (entro il 2030) PM10 media annua 40 20 media giornaliera 50 45 massimo n. superamenti media giornaliera in un anno 35 18 PM2.5 media annua 25 10 media giornaliera – 25 massimo n. superamenti media giornaliera in un anno – 18 NO 2 media annua 40 20 media giornaliera – 50 massimo n. superamenti media giornaliera in un anno – 18

L’analisi su Frosinone

Foto © Stefano Strani

Di seguito sono riportate le tabelle con i dati riferiti agli anni 2015, 2020 e 2025 relativi alle postazioni più significative del Lazio dal punto di vista ambientale. L’obiettivo è individuare un trend nel tempo, fare il punto sulla situazione attuale e valutare quanto i valori possano avvicinarsi agli obiettivi fissati per il 2030 dalla Direttiva europea 2881/2024.

Si parte dal dato più noto e più critico: il PM10. La normativa vigente prevede tre indicatori principali: la media annua, la media giornaliera e il numero massimo di superamenti consentiti in un anno della soglia di 50 microgrammi per metro cubo.

Nel 2024 Frosinone, nella postazione dello Scalo, ha fatto registrare il dato peggiore a livello nazionale, con 70 giornate di superamento del limite giornaliero. Nel 2025 la situazione è apparsa in miglioramento: i superamenti si sono ridotti a 55 e il primato negativo è passato a Milano, con 66 giorni oltre soglia.

Letto con le tabelle

Le tabelle che seguono restituiscono il quadro complessivo del Lazio nell’ultimo decennio e consentono di valutare se il miglioramento registrato rappresenti un’inversione strutturale o solo una parentesi favorevole.

Tabella n. 1. Valori PM10 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio

Città postazione 2015 Giorni superamento 2015 Media annua 2020 Giorni superamento 2020 Media annua 2025 Giorni superamento 2025 Media annua Alatri 57 30 25 23 6 21 Anagni 28 30 4 19 n.d. n.d. Anagni S.Francesco n.d. n.d. n.d. n.d. 14* 22* Ferentino 42 29 43 28 16 24 Frosinone Scalo 115 50 77 36 55 28 Frosinone Mazzini 59 33 29 24 11 21 Cassino 70 40 62 36 58 31 Ceccano 121 47 87 38 72 31 Colleferro Oberdan 38 30 19 23 11 26 Colleferro Europa 60 34 49 33 29 28 Latina Tasso 25 25 19 24 5 22 Latina Scalo 15 25 3 21 4 20 Latina De Chirico 31 28 6 23 7 23 Roma Preneste 57 33 31 27 13 26 Roma Francia 43 32 13 24 5 26 Roma Fermi 31 31 33 28 1 22 Roma Tiburtina 54 34 46 32 12 25 Magna Grecia 41 31 33 28 4 23 Roma Cinecittà 65 35 35 27 5 23 Frosinone concentrazione media intera città 42 // 30 // 25 Roma concentrazione media intera città** 29 // 26 // 22 Latina concentrazione media intera città 26 // 23 // 22 Colleferro concentrazione media intera città 32 // 28 // 27

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

* * Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Quasi tutti nei valori

Alla luce dell’attuale normativa tutte le postazioni di rilevamento rientrano nei valori ammessi di concentrazione media annua. Mentre Ceccano, Cassino e Frosinone Scalo eccedono il numero delle giornate di superamento.

Per un confronto, ecco la tabella relativa alla Città di Milano, visto che in precedenza è stata presa a riferimento per il numero di superamenti annui per il PM10.

Tabella n. 2. Valori PM10 città di Milano – Dati ufficiali Arpa Lombardia.

Città –

Postazione 2015 Giorni Superamento 2015 Media annua 2020 Giorni superamento 2020 Media annua 2025 Giorni Superamento 2025 Media annua Milano Marche n.d. n.d. 73 35 66 34 Milano Pascal 86 40 60 31 36 28 Milano concentrazione media intera città** 41 // 34 // 28

* * Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Il Pm 2,5

Per quanto riguarda il PM 2,5 l’attuale normativa prevede unicamente l’elaborazione di un valore medio annuo per cui si è proceduto ad elaborare la seguente tabella

Tabella n. 3 Valori PM 2,5 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio

Città – postazione 2015 2020 2025 Ferentino n.d. 21 17 Frosinone Mazzini 26 18 14 Cassino 27 25 19 Colleferro Europa n.d. 22 17 Latina Scalo 16 12 12 Latina De Chirico n.d. n.d. 13 Roma Arenula 17 13 13 Roma Francia 21 13 12 Roma Cinecittà 22 16 12 Roma media intera città* 18 14 12 Latina media intera città 16 12 13

* Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Anche in questo caso tutti i valori rilevati sono conformi alla normativa in vigore.

Il Biossido di Azoto

Anche per il biossido di azoto (NO2) ad oggi è prevista sostanzialmente solo l’elaborazione di un valore medio annuo. Infatti la concentrazione max oraria prevista in associazione dalla normativa ad hoc nazionale non si è dimostrata significativa nel decennio considerato.

Tabella n. 4 Valori NO2 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio

Città – postazione 2015

media annua 2020

media annua 2025

media annua Alatri 39 27 26 Anagni 28 25 n.d. Anagni San Francesco n.d. n.d. 13* Ferentino 30 14 14 Frosinone Scalo 43 30 23 Frosinone Mazzini 29 22 20 Cassino 40 29 28 Ceccano 34 24 23 Colleferro Oberdan 29 25 24 Colleferro Europa 30 21 19 Latina Tasso 29 20 21 Latina Scalo 30 22 20 Latina De Chirico 28 24 23 Roma Preneste 44 31 24 Roma Francia 61 38 34 Roma Fermi 64 47 37 Roma Tiburtina 53 41 34 Magna Grecia 65 41 32 Cinecittà 40 30 25 Frosinone media intera città 36 26 22 Roma media intera città** 40 34 25 Latina media intera città 29 22 22 Colleferro media intera città 30 23 22

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Anche in questo caso la normativa vigente viene rispettata da tutte le postazioni.

Proiezioni al 2030 (con la nuova normativa)

(Foto: Messala Ciulla)

Alla luce della nuova direttiva europea 2881/2024, che introduce limiti più stringenti per il PM10 (una soglia giornaliera di 45 µg/m³, un massimo di 18 superamenti l’anno e una concentrazione media annua di 20 µg/m³) è stata effettuata una simulazione per valutare la possibilità di raggiungere questi obiettivi entro il 2030.

L’analisi ha ricalcolato, a posteriori, il numero di giorni di superamento applicando i nuovi parametri e ha stimato l’andamento futuro fino al 2030. Un’operazione analoga è stata condotta sulla concentrazione media annua. In entrambi i casi, la proiezione si basa sull’ipotesi di un trend costante rispetto al quinquennio 2020–2025, assumendo che lo sforzo messo in campo nelle misure di prevenzione resti almeno invariato nel tempo.

Tabella n. 5 PM 10 – Numero di superamenti annui con proiezione al 2030 (ricalcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)

Città – postazione 2015 2020 2025 2030 proiezione** Alatri 66 33 17 9 Anagni 43 9 // // Anagni San Francesco // // 23* // Ferentino 62 52 27 14 Frosinone Scalo 120 91 66 48 Frosinone Mazzini 68 38 18 8 Cassino 80 76 70 64 Ceccano 125 99 83 70 Colleferro Oberdan 50 29 17 10 Colleferro Europa 75 49 49 49 Latina Tasso 33 30 7 0 Latina Scalo 25 9 12 16 Latina De Chirico 36 16 13 10 Roma Preneste 72 38 31 25 Roma Francia 62 18 19 20 Roma Fermi 54 39 4 0 Roma Tiburtina 70 56 20 0 Magna Grecia 57 41 6 0 Roma Cinecittà 70 47 10 0

*Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

La proiezione effettuata mette in luce che la maggior parte delle stazioni di rilevamento potrebbe presumibilmente rientrare nel limite annuo di 18 superamenti. Fanno purtroppo eccezione Roma Preneste, Roma Francia, Colleferro Europa, Ceccano, Cassino e Frosinone Scalo.

La concentrazione annua

Analoga simulazione con proiezione è stata effettuata per i valori di concentrazione media annua:

Tabella n. 6. Valori PM10 città del Lazio – proiezione al 2030 della concentrazione media annua

Città – postazione 2015 Media annua 2020 Media annua 2025 Media annua 2030 ** proiezione Alatri 30 23 21 19 Anagni 30 19 n.d. // Anagni San Francesco n.d. n.d. 22* // Ferentino 29 28 24 20 Frosinone Scalo 50 36 28 20 Frosinone Mazzini 33 24 21 19 Cassino 40 36 31 26 Ceccano 47 38 31 24 Colleferro Oberdan 30 23 26 26 Colleferro Europa 34 33 28 23 Latina Tasso 25 24 22 20 Latina Scalo 25 21 20 19 Latina De Chirico 28 23 23 23 Roma Preneste 33 27 26 25 Roma Francia 32 24 26 26 Roma Fermi 31 28 22 16 Roma Tiburtina 34 32 25 18 Magna Grecia 31 28 23 18 Roma Cinecittà 35 27 23 19 Frosinone concentrazione media intera città 42 30 25 20 Roma concentrazione media intera città*** 29 26 22 18 Latina concentrazione media intera città 26 23 22 21 Colleferro concentrazione media intera città 32 27 28 28

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

*** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

I dati ottenuti fanno presumere un mancato raggiungimento degli obiettivi per Cassino, Ceccano, Colleferro e Latina, quest’ultima in posizione borderline visto l’eccesso di solo un microgrammo per metro cubo.

La proiezione per il Pm 2,5

Come nel caso del Pm 10 si è fatta la stessa proiezione anche per il Pm 2,5, visto

Tabella n. 7 PM 2,5 – Numero di superamenti annui con proiezione al 2030 (calcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)

Città – postazione 2015 2020 2025 2030 **

proiezione Ferentino n.d. 106 74 52 Frosinone Mazzini 102 71 37 19 Cassino 90 101 76 57 Colleferro Europa n.d. 100 61 37 Latina Scalo 52 31 12 5 Latina De Chirico n.d. n.d. 20 n.d. Roma Francia 83 32 12 5 Roma Cinecittà 85 55 18 6

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

Le risultanze emerse dalla simulazione indicano che tutte le stazioni di rilevamento della Valle Latina (Colleferro, Ferentino, Cassino e Frosinone – quest’ultima in posizione borderline) sarebbero fuori norma qualora venisse confermato il trend dell’ultimo quinquennio.

Tabella n. 8 Valori PM 2,5 città del Lazio – proiezione al 2030

Città – postazione 2015 2020 2025 2030**

proiezione Ferentino n.d. 21 17 13 Frosinone Mazzini 26 18 14 10 Cassino 27 25 19 13 Colleferro Europa n.d. 22 17 12 Latina Scalo 16 12 12 12 Latina De Chirico n.d. n.d. 13 // Roma Arenula 17 13 13 13 Roma Francia 21 13 12 11 Roma Cinecittà 22 16 12 8 Roma media intera città* 18 14 12 10 Latina media intera città 16 12 13 13

* Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

Le risultanze dell’elaborazione fanno quindi presumere per il 2030 un mancato raggiungimento dei valori obiettivo da parte delle città di Ferentino, Cassino, Colleferro e Latina.

La proiezione con il Biossido di azoto

Infine, anche per il NO2, in relazione alla nuova normativa, si è proceduto ad effettuare le simulazioni con gli stessi criteri utilizzati sopra:

Tabella n. 9 NO2 – Numero di giorni di superamenti annui con proiezione al 2030 (calcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)

Città – postazione 2015 2020 2025 2030 **

proiezione Alatri 62 29 5 0 Anagni 16 34 // // Anagni San Francesco // // 0 0 Ferentino 35 2 0 0 Frosinone Scalo 82 49 0 0 Frosinone Mazzini 41 21 1 0 Cassino 68 37 1 0 Ceccano 36 12 0 0 Colleferro Oberdan 13 13 0 0 Colleferro Europa 22 13 0 0 Latina Tasso 29 12 0 0 Latina Scalo 9 7 0 0 Latina De Chirico 26 23 2 0 Roma Preneste 122 48 3 0 Roma Francia 288 67 3 0 Roma Fermi 280 64 46 33 Roma Tiburtina 183 93 27 8 Magna Grecia 181 88 16 3 Roma Cinecittà 93 42 7 1

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

La proiezione evidenzia che solo la postazione Roma Fermi non ce la farà presumibilmente a rispettare il limite di 18 superamenti/anno.

La proiezione nelle città

Tabella n. 10 Valori NO2 città del Lazio – proiezione al 2030

Città – postazione 2015 2020 2025 2030**

proiezione Alatri 39 27 26 25 Anagni 28 25 n.d. // Anagni San Francesco n.d. n.d. 13* // Ferentino 30 14 14 14 Frosinone Scalo 43 30 23 16 Frosinone Mazzini 29 22 20 18 Cassino 40 29 28 27 Ceccano 34 24 23 22 Colleferro Oberdan 29 25 24 23 Colleferro Europa 30 21 19 17 Latina Tasso 29 20 21 21 Latina Scalo 30 22 20 18 Latina De Chirico 28 24 23 22 Roma Preneste 44 31 24 17 Roma Francia 61 38 34 30 Roma Fermi 64 47 37 27 Roma Tiburtina 53 41 34 27 Magna Grecia 65 41 32 23 Cinecittà 40 30 25 20 Frosinone media intera città 36 26 22 17 Roma media intera città*** 40 34 25 16 Latina media intera città 29 22 21 20 Colleferro media intera città 30 23 21 20

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

* ** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

L’esito della proiezione indica un presumibile mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Alatri, Cassino, Ceccano.

L’analisi

Cosa dicono questi dati?

La centralina Arpa di Frosinone Scalo

Nel decennio 2015 – 2025 c’è stato un miglioramento evidente della qualità dell’aria in tutte le postazioni della Regione Lazio, anche quelle maggiormente affette da criticità ambientali. Tutte le città esaminate sono giunte a rispettare i valori di concentrazione media annua dei 3 inquinanti presi in considerazione. Solo in tema di giornate di superamento del PM 10 permangono criticità a carico di Cassino, Ceccano e Frosinone Scalo. Quest’ultima, comunque, è stata protagonista dei miglioramenti senz’altro più imponenti in tutta la Regione (riduzione di ben 60 giornate di superamento e di ben 22 microg/m3 di concentrazione media nel decennio).

Rispetto ai nuovi valori di riferimento alquanto più severi fissati dall’Europa con la Direttiva 2881/2024 e da conseguirsi già nel 2030 c’è da considerare che alcune città hanno intrapreso una tendenza al miglioramento. Il che fa ragionevolmente prevedere, se il trend si confermerà nel prossimo quinquennio, un raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

Chi sale e chi scende

Quali sono le città che potrebbero raggiungere gli obiettivi del 2030? Per la media annua del PM10 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Alatri, Ferentino, Frosinone, Roma. Anagni non è valutabile come proiezione, a causa del cambiamento di postazione di rilevamento: ma già nel 2025 è vicina al conseguimento dell’obiettivo. Latina è in posizione borderline.

Per il numero di giorni di superamento annuo di PM10 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale): Alatri, Ferentino, Frosinone Mazzini, Colleferro Oberdan, Latina Tasso, Latina Scalo, Latina De Chirico, Roma Fermi, Roma Tiburtina, Roma Magna Grecia, Roma Cinecittà. Anagni non è valutabile come proiezione causa cambiamento di postazione.

Per la media annua del PM 2,5 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Frosinone, Roma, Colleferro.

Per il numero di giorni di superamento annuo di PM2,5 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale) : Latina Scalo, Roma Francia, Roma Cinecittà. Frosinone Mazzini è in posizione borderline.

Foto: Can Stock Photo / Gajdamak

Per la concentrazione media annua dell’ NO2 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Ferentino, Frosinone, Colleferro, Latina, Roma. Anagni non è valutabile come proiezione per il cambiamento di postazione di cui sopra ma già nel 2025 ha conseguito l’obiettivo.

Per il numero di giorni di superamento annuo di NO2 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale): tutte le postazioni analizzate hanno ottime probabilità di conseguire gli obiettivi tranne Roma Fermi.

Le criticità che rimangono

Restano quindi queste criticità da affrontare:

Cassino, Ceccano, Colleferro per quanto riguarda la media annua di concentrazione di PM10. Latina, come detto, è in posizione borderline.

Cassino, Ceccano, Colleferro Europa, Frosinone Scalo, Roma Preneste e Roma Francia per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di PM 10

Ferentino, Cassino, Latina per quanto riguarda la media annua di concentrazione di PM2,5

Cassino, Ferentino, Colleferro Europa e Frosinone Mazzini (quest’ultima in posizione borderline) per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di PM 2,5

Alatri, Cassino, Ceccano, per quanto riguarda la media annua di concentrazione di NO2

Roma Fermi per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di NO2.

La crescita di Frosinone

Nel complesso, i dati mostrano un miglioramento significativo nell’ultimo decennio. Un trend che, se confermato, potrebbe consentire alla maggior parte delle città del Lazio di rispettare i nuovi limiti europei a partire dal 2030, anche se non in modo uniforme su tutto il territorio.

Per questo sarà necessario rafforzare ulteriormente l’impegno e investire nuove risorse nel contrasto all’inquinamento atmosferico, affinché gli obiettivi di qualità dell’aria vengano raggiunti in maniera diffusa e non solo in alcune realtà.

Una menzione a parte merita Frosinone. Nel periodo 2015–2025 la città ha registrato miglioramenti rilevanti, iniziando ad allontanarsi dall’etichetta di “cenerentola” del Lazio e, in alcuni momenti, anche d’Italia.

Ma il percorso non è concluso. Proprio perché gli obiettivi oggi appaiono più vicini, Frosinone non può permettersi di abbassare la guardia. Al contrario, dovrà consolidare e rafforzare le politiche avviate, soprattutto alla luce di una normativa più severa che rende la sfida più complessa, ma finalmente alla portata.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)