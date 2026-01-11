Frosinone «Smog, 2030 non ti temo: nemmeno con i nuovi limiti europei»

(Foto © DepositPhotos.com)

Frosinone e lo smog: cosa dicono davvero i numeri e quanto siamo lontani dagli obiettivi europei. PM10, PM2,5 e NO2: dietro le sigle che accompagnano il dibattito sull’inquinamento c’è una sfida concreta per Frosinone. I dati mostrano miglioramenti, ma il traguardo del 2030 resta impegnativo e richiede scelte politiche nette.

Frosinone città dello smog. Ma cosa c’è dietro ai numeri, cosa significano le sigle che ci vengono proposte quasi ogni giorno. Frosinone è chiamata a fare i conti con i propri numeri. Il particolato fine e il biossido di azoto fanno parte della vita dei suoi cittadini: sono valori legati a traffico, riscaldamento domestico, assetto urbano e condizioni orografiche sfavorevoli.

Per capire i numeri e le sigle occorre chiarire subito alcune cose. Nel settembre 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida sulla qualità dell’aria, abbassando sensibilmente i valori di riferimento per i principali inquinanti. L’obiettivo è ridurre un’emergenza sanitaria che in Europa provoca circa 300mila morti premature ogni anno.

(Foto © DepositPhotos.com)

Le indicazioni dell’OMS non hanno valore di legge. Ma orientano le politiche pubbliche. In questa direzione si muove la nuova direttiva europea 2881/2024, che recepisce gran parte delle raccomandazioni e fissa obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2030, soprattutto per PM10, PM2,5 e biossido di azoto.

Molte città italiane – e tra queste Frosinone – sono ancora lontane da questi traguardi, in particolare per il particolato fine, generato da riscaldamento domestico, traffico, attività industriali e agricole. Ridurre le emissioni significa intervenire su settori sensibili, con forti ricadute economiche e sociali. I dati scientifici sono chiari: l’esposizione prolungata agli inquinanti aumenta il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari, colpendo in modo particolare le fasce più fragili della popolazione: bambini ed anziani. Per questo la sfida sulla qualità dell’aria è diventata una corsa contro il tempo che parte dalle città e dalle loro scelte politiche.

I valori tra la normativa attuale e quella per il 2030 messi a confronto.


Direttiva 2008/50/CE (attuale)Direttiva 2024/2881/CE (entro il 2030)
PM10media annua4020
media giornaliera5045
massimo n. superamenti media giornaliera in un anno3518
PM2.5media annua2510
media giornaliera25
massimo n. superamenti media giornaliera in un anno18
NO2media annua4020
media giornaliera50
massimo n. superamenti media giornaliera in un anno18

L’analisi su Frosinone

Foto © Stefano Strani

Di seguito sono riportate le tabelle con i dati riferiti agli anni 2015, 2020 e 2025 relativi alle postazioni più significative del Lazio dal punto di vista ambientale. L’obiettivo è individuare un trend nel tempo, fare il punto sulla situazione attuale e valutare quanto i valori possano avvicinarsi agli obiettivi fissati per il 2030 dalla Direttiva europea 2881/2024.

Si parte dal dato più noto e più critico: il PM10. La normativa vigente prevede tre indicatori principali: la media annua, la media giornaliera e il numero massimo di superamenti consentiti in un anno della soglia di 50 microgrammi per metro cubo.

Nel 2024 Frosinone, nella postazione dello Scalo, ha fatto registrare il dato peggiore a livello nazionale, con 70 giornate di superamento del limite giornaliero. Nel 2025 la situazione è apparsa in miglioramento: i superamenti si sono ridotti a 55 e il primato negativo è passato a Milano, con 66 giorni oltre soglia.

Letto con le tabelle

Le tabelle che seguono restituiscono il quadro complessivo del Lazio nell’ultimo decennio e consentono di valutare se il miglioramento registrato rappresenti un’inversione strutturale o solo una parentesi favorevole.

Tabella n. 1. Valori PM10 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio

Città postazione2015 Giorni superamento2015 Media annua2020 Giorni superamento2020 Media annua2025 Giorni superamento2025 Media annua
Alatri57302523621
Anagni2830419n.d.n.d.
Anagni S.Francescon.d.n.d.n.d.n.d.14*22*
Ferentino422943281624
Frosinone Scalo1155077365528
Frosinone Mazzini593329241121
Cassino704062365831
Ceccano1214787387231
Colleferro Oberdan383019231126
Colleferro Europa603449332928
Latina Tasso25251924522
Latina Scalo1525321420
Latina De Chirico3128623723
Roma Preneste573331271326
Roma Francia43321324526
Roma Fermi31313328122
Roma Tiburtina543446321225
Magna Grecia41313328423
Roma Cinecittà65353527523
Frosinone concentrazione media intera città42//30//25
Roma concentrazione media intera città**29//26//22
Latina concentrazione media intera città26//23//22
Colleferro concentrazione media intera città32//28//27

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

* * Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Quasi tutti nei valori

Alla luce dell’attuale normativa tutte le postazioni di rilevamento rientrano nei valori ammessi di concentrazione media annua. Mentre Ceccano, Cassino e Frosinone Scalo eccedono il numero delle giornate di superamento.

Per un confronto, ecco la tabella relativa alla Città di Milano, visto che in precedenza è stata presa a riferimento per il numero di superamenti annui per il PM10.

Tabella n. 2. Valori PM10 città di Milano – Dati ufficiali Arpa Lombardia.

Città –
Postazione		2015 Giorni Superamento2015 Media annua2020 Giorni superamento2020 Media annua2025 Giorni Superamento2025 Media annua
Milano Marchen.d.n.d.73356634
Milano Pascal864060313628
Milano concentrazione media intera città**41//34//28

* * Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Il Pm 2,5

Per quanto riguarda il PM 2,5 l’attuale normativa prevede unicamente l’elaborazione di un valore medio annuo per cui si è proceduto ad elaborare la seguente tabella

Tabella n. 3 Valori PM 2,5 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio

Città – postazione201520202025
Ferentinon.d.2117
Frosinone Mazzini261814
Cassino272519
Colleferro Europan.d.2217
Latina Scalo161212
Latina De Chiricon.d.n.d.13
Roma Arenula171313
Roma Francia211312
Roma Cinecittà221612
Roma media intera città*181412
Latina media intera città161213

* Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Anche in questo caso tutti i valori rilevati sono conformi alla normativa in vigore.

Il Biossido di Azoto

Anche per il biossido di azoto (NO2) ad oggi è prevista sostanzialmente solo l’elaborazione di un valore medio annuo. Infatti la concentrazione max oraria prevista in associazione dalla normativa ad hoc nazionale non si è dimostrata significativa nel decennio considerato.

Tabella n. 4 Valori NO2 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio

Città – postazione2015
media annua		2020
media annua		2025
media annua
Alatri392726
Anagni2825n.d.
Anagni San Francescon.d.n.d.13*
Ferentino301414
Frosinone Scalo433023
Frosinone Mazzini292220
Cassino402928
Ceccano342423
Colleferro Oberdan292524
Colleferro Europa302119
Latina Tasso292021
Latina Scalo302220
Latina De Chirico282423
Roma Preneste443124
Roma Francia613834
Roma Fermi644737
Roma Tiburtina534134
Magna Grecia654132
Cinecittà403025
Frosinone media intera città362622
Roma media intera città**403425
Latina media intera città292222
Colleferro media intera città302322

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

Anche in questo caso la normativa vigente viene rispettata da tutte le postazioni.

Proiezioni al 2030 (con la nuova normativa)

(Foto: Messala Ciulla)

Alla luce della nuova direttiva europea 2881/2024, che introduce limiti più stringenti per il PM10 (una soglia giornaliera di 45 µg/m³, un massimo di 18 superamenti l’anno e una concentrazione media annua di 20 µg/m³) è stata effettuata una simulazione per valutare la possibilità di raggiungere questi obiettivi entro il 2030.

L’analisi ha ricalcolato, a posteriori, il numero di giorni di superamento applicando i nuovi parametri e ha stimato l’andamento futuro fino al 2030. Un’operazione analoga è stata condotta sulla concentrazione media annua. In entrambi i casi, la proiezione si basa sull’ipotesi di un trend costante rispetto al quinquennio 2020–2025, assumendo che lo sforzo messo in campo nelle misure di prevenzione resti almeno invariato nel tempo.

Tabella n. 5 PM 10 – Numero di superamenti annui con proiezione al 2030 (ricalcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)

Città – postazione2015202020252030 proiezione**
Alatri6633179
Anagni439////
Anagni San Francesco////23*//
Ferentino62522714
Frosinone Scalo120916648
Frosinone Mazzini6838188
Cassino80767064
Ceccano125998370
Colleferro Oberdan50291710
Colleferro Europa75494949
Latina Tasso333070
Latina Scalo2591216
Latina De Chirico36161310
Roma Preneste72383125
Roma Francia62181920
Roma Fermi543940
Roma Tiburtina7056200
Magna Grecia574160
Roma Cinecittà7047100

*Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

La proiezione effettuata mette in luce che la maggior parte delle stazioni di rilevamento potrebbe presumibilmente rientrare nel limite annuo di 18 superamenti. Fanno purtroppo eccezione Roma Preneste, Roma Francia, Colleferro Europa, Ceccano, Cassino e Frosinone Scalo.

La concentrazione annua

Analoga simulazione con proiezione è stata effettuata per i valori di concentrazione media annua:

Tabella n. 6. Valori PM10 città del Lazio – proiezione al 2030 della concentrazione media annua

Città – postazione2015 Media annua2020 Media annua2025 Media annua2030 ** proiezione
Alatri30232119
Anagni3019n.d.//
Anagni San Francescon.d.n.d.22*//
Ferentino29282420
Frosinone Scalo50362820
Frosinone Mazzini33242119
Cassino40363126
Ceccano47383124
Colleferro Oberdan30232626
Colleferro Europa34332823
Latina Tasso25242220
Latina Scalo25212019
Latina De Chirico28232323
Roma Preneste33272625
Roma Francia32242626
Roma Fermi31282216
Roma Tiburtina34322518
Magna Grecia31282318
Roma Cinecittà35272319
Frosinone concentrazione media intera città42302520
Roma concentrazione media intera città***29262218
Latina concentrazione media intera città26232221
Colleferro concentrazione media intera città32272828

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

*** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

I dati ottenuti fanno presumere un mancato raggiungimento degli obiettivi per Cassino, Ceccano, Colleferro e Latina, quest’ultima in posizione borderline visto l’eccesso di solo un microgrammo per metro cubo.

La proiezione per il Pm 2,5

Come nel caso del Pm 10 si è fatta la stessa proiezione anche per il Pm 2,5, visto

Tabella n. 7 PM 2,5 – Numero di superamenti annui con proiezione al 2030 (calcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)

Città – postazione2015202020252030 **
proiezione
Ferentinon.d.1067452
Frosinone Mazzini102713719
Cassino901017657
Colleferro Europan.d.1006137
Latina Scalo5231125
Latina De Chiricon.d.n.d.20n.d.
Roma Francia8332125
Roma Cinecittà8555186

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

Le risultanze emerse dalla simulazione indicano che tutte le stazioni di rilevamento della Valle Latina (Colleferro, Ferentino, Cassino e Frosinone – quest’ultima in posizione borderline) sarebbero fuori norma qualora venisse confermato il trend dell’ultimo quinquennio.

Tabella n. 8 Valori PM 2,5 città del Lazio – proiezione al 2030

Città – postazione2015202020252030**
proiezione
Ferentinon.d.211713
Frosinone Mazzini26181410
Cassino27251913
Colleferro Europan.d.221712
Latina Scalo16121212
Latina De Chiricon.d.n.d.13//
Roma Arenula17131313
Roma Francia21131211
Roma Cinecittà2216128
Roma media intera città*18141210
Latina media intera città16121313

* Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

Le risultanze dell’elaborazione fanno quindi presumere per il 2030 un mancato raggiungimento dei valori obiettivo da parte delle città di Ferentino, Cassino, Colleferro e Latina.

La proiezione con il Biossido di azoto

Infine, anche per il NO2, in relazione alla nuova normativa, si è proceduto ad effettuare le simulazioni con gli stessi criteri utilizzati sopra:

Tabella n. 9 NO2 – Numero di giorni di superamenti annui con proiezione al 2030 (calcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)

Città – postazione2015202020252030 **
proiezione
Alatri622950
Anagni1634////
Anagni San Francesco////00
Ferentino35200
Frosinone Scalo824900
Frosinone Mazzini412110
Cassino683710
Ceccano361200
Colleferro Oberdan131300
Colleferro Europa221300
Latina Tasso291200
Latina Scalo9700
Latina De Chirico262320
Roma Preneste1224830
Roma Francia2886730
Roma Fermi280644633
Roma Tiburtina18393278
Magna Grecia18188163
Roma Cinecittà934271

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

La proiezione evidenzia che solo la postazione Roma Fermi non ce la farà presumibilmente a rispettare il limite di 18 superamenti/anno.

La proiezione nelle città

Tabella n. 10 Valori NO2 città del Lazio – proiezione al 2030

Città – postazione20152020 2025 2030**
proiezione
Alatri39272625
Anagni2825n.d.//
Anagni San Francescon.d.n.d.13*//
Ferentino30141414
Frosinone Scalo43302316
Frosinone Mazzini29222018
Cassino40292827
Ceccano34242322
Colleferro Oberdan29252423
Colleferro Europa30211917
Latina Tasso29202121
Latina Scalo30222018
Latina De Chirico28242322
Roma Preneste44312417
Roma Francia61383430
Roma Fermi64473727
Roma Tiburtina53413427
Magna Grecia65413223
Cinecittà40302520
Frosinone media intera città36262217
Roma media intera città***40342516
Latina media intera città29222120
Colleferro media intera città30232120

* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento

** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)

* ** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato

L’esito della proiezione indica un presumibile mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Alatri, Cassino, Ceccano.

L’analisi

Cosa dicono questi dati?

La centralina Arpa di Frosinone Scalo

Nel decennio 2015 – 2025 c’è stato un miglioramento evidente della qualità dell’aria in tutte le postazioni della Regione Lazio, anche quelle maggiormente affette da criticità ambientali. Tutte le città esaminate sono giunte a rispettare i valori di concentrazione media annua dei 3 inquinanti presi in considerazione. Solo in tema di giornate di superamento del PM 10 permangono criticità a carico di Cassino, Ceccano e Frosinone Scalo. Quest’ultima, comunque, è stata protagonista dei miglioramenti senz’altro più imponenti in tutta la Regione (riduzione di ben 60 giornate di superamento e di ben 22 microg/m3 di concentrazione media nel decennio).

Rispetto ai nuovi valori di riferimento alquanto più severi fissati dall’Europa con la Direttiva 2881/2024 e da conseguirsi già nel 2030 c’è da considerare che alcune città hanno intrapreso una tendenza al miglioramento. Il che fa ragionevolmente prevedere, se il trend si confermerà nel prossimo quinquennio, un raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

Chi sale e chi scende

Quali sono le città che potrebbero raggiungere gli obiettivi del 2030? Per la media annua del PM10 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Alatri, Ferentino, Frosinone, Roma. Anagni non è valutabile come proiezione, a causa del cambiamento di postazione di rilevamento: ma già nel 2025 è vicina al conseguimento dell’obiettivo. Latina è in posizione borderline.

Per il numero di giorni di superamento annuo di PM10 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale): Alatri, Ferentino, Frosinone Mazzini, Colleferro Oberdan, Latina Tasso, Latina Scalo, Latina De Chirico, Roma Fermi, Roma Tiburtina, Roma Magna Grecia, Roma Cinecittà. Anagni non è valutabile come proiezione causa cambiamento di postazione.

Per la media annua del PM 2,5 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Frosinone, Roma, Colleferro.

Per il numero di giorni di superamento annuo di PM2,5 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale) : Latina Scalo, Roma Francia, Roma Cinecittà. Frosinone Mazzini è in posizione borderline.

Foto: Can Stock Photo / Gajdamak

Per la concentrazione media annua dell’ NO2 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Ferentino, Frosinone, Colleferro, Latina, Roma. Anagni non è valutabile come proiezione per il cambiamento di postazione di cui sopra ma già nel 2025 ha conseguito l’obiettivo.

Per il numero di giorni di superamento annuo di NO2 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale): tutte le postazioni analizzate hanno ottime probabilità di conseguire gli obiettivi tranne Roma Fermi.

Le criticità che rimangono

Restano quindi queste criticità da affrontare:

Cassino, Ceccano, Colleferro per quanto riguarda la media annua di concentrazione di PM10. Latina, come detto, è in posizione borderline.

Cassino, Ceccano, Colleferro Europa, Frosinone Scalo, Roma Preneste e Roma Francia per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di PM 10

Ferentino, Cassino, Latina per quanto riguarda la media annua di concentrazione di PM2,5

Cassino, Ferentino, Colleferro Europa e Frosinone Mazzini (quest’ultima in posizione borderline) per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di PM 2,5

Alatri, Cassino, Ceccano, per quanto riguarda la media annua di concentrazione di NO2

Roma Fermi per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di NO2.

La crescita di Frosinone

Nel complesso, i dati mostrano un miglioramento significativo nell’ultimo decennio. Un trend che, se confermato, potrebbe consentire alla maggior parte delle città del Lazio di rispettare i nuovi limiti europei a partire dal 2030, anche se non in modo uniforme su tutto il territorio.

Per questo sarà necessario rafforzare ulteriormente l’impegno e investire nuove risorse nel contrasto all’inquinamento atmosferico, affinché gli obiettivi di qualità dell’aria vengano raggiunti in maniera diffusa e non solo in alcune realtà.

Una menzione a parte merita Frosinone. Nel periodo 2015–2025 la città ha registrato miglioramenti rilevanti, iniziando ad allontanarsi dall’etichetta di “cenerentola” del Lazio e, in alcuni momenti, anche d’Italia.

Ma il percorso non è concluso. Proprio perché gli obiettivi oggi appaiono più vicini, Frosinone non può permettersi di abbassare la guardia. Al contrario, dovrà consolidare e rafforzare le politiche avviate, soprattutto alla luce di una normativa più severa che rende la sfida più complessa, ma finalmente alla portata.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)