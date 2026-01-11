Frosinone «Smog, 2030 non ti temo: nemmeno con i nuovi limiti europei»

Frosinone e lo smog: cosa dicono davvero i numeri e quanto siamo lontani dagli obiettivi europei. PM10, PM2,5 e NO2: dietro le sigle che accompagnano il dibattito sull’inquinamento c’è una sfida concreta per Frosinone. I dati mostrano miglioramenti, ma il traguardo del 2030 resta impegnativo e richiede scelte politiche nette.
Frosinone città dello smog. Ma cosa c’è dietro ai numeri, cosa significano le sigle che ci vengono proposte quasi ogni giorno. Frosinone è chiamata a fare i conti con i propri numeri. Il particolato fine e il biossido di azoto fanno parte della vita dei suoi cittadini: sono valori legati a traffico, riscaldamento domestico, assetto urbano e condizioni orografiche sfavorevoli.
Per capire i numeri e le sigle occorre chiarire subito alcune cose. Nel settembre 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida sulla qualità dell’aria, abbassando sensibilmente i valori di riferimento per i principali inquinanti. L’obiettivo è ridurre un’emergenza sanitaria che in Europa provoca circa 300mila morti premature ogni anno.
Le indicazioni dell’OMS non hanno valore di legge. Ma orientano le politiche pubbliche. In questa direzione si muove la nuova direttiva europea 2881/2024, che recepisce gran parte delle raccomandazioni e fissa obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2030, soprattutto per PM10, PM2,5 e biossido di azoto.
Molte città italiane – e tra queste Frosinone – sono ancora lontane da questi traguardi, in particolare per il particolato fine, generato da riscaldamento domestico, traffico, attività industriali e agricole. Ridurre le emissioni significa intervenire su settori sensibili, con forti ricadute economiche e sociali. I dati scientifici sono chiari: l’esposizione prolungata agli inquinanti aumenta il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari, colpendo in modo particolare le fasce più fragili della popolazione: bambini ed anziani. Per questo la sfida sulla qualità dell’aria è diventata una corsa contro il tempo che parte dalle città e dalle loro scelte politiche.
I valori tra la normativa attuale e quella per il 2030 messi a confronto.
|Direttiva 2008/50/CE (attuale)
|Direttiva 2024/2881/CE (entro il 2030)
|PM10
|media annua
|40
|20
|media giornaliera
|50
|45
|massimo n. superamenti media giornaliera in un anno
|35
|18
|PM2.5
|media annua
|25
|10
|media giornaliera
|–
|25
|massimo n. superamenti media giornaliera in un anno
|–
|18
|NO2
|media annua
|40
|20
|media giornaliera
|–
|50
|massimo n. superamenti media giornaliera in un anno
|–
|18
L’analisi su Frosinone
Di seguito sono riportate le tabelle con i dati riferiti agli anni 2015, 2020 e 2025 relativi alle postazioni più significative del Lazio dal punto di vista ambientale. L’obiettivo è individuare un trend nel tempo, fare il punto sulla situazione attuale e valutare quanto i valori possano avvicinarsi agli obiettivi fissati per il 2030 dalla Direttiva europea 2881/2024.
Si parte dal dato più noto e più critico: il PM10. La normativa vigente prevede tre indicatori principali: la media annua, la media giornaliera e il numero massimo di superamenti consentiti in un anno della soglia di 50 microgrammi per metro cubo.
Nel 2024 Frosinone, nella postazione dello Scalo, ha fatto registrare il dato peggiore a livello nazionale, con 70 giornate di superamento del limite giornaliero. Nel 2025 la situazione è apparsa in miglioramento: i superamenti si sono ridotti a 55 e il primato negativo è passato a Milano, con 66 giorni oltre soglia.
Letto con le tabelle
Le tabelle che seguono restituiscono il quadro complessivo del Lazio nell’ultimo decennio e consentono di valutare se il miglioramento registrato rappresenti un’inversione strutturale o solo una parentesi favorevole.
Tabella n. 1. Valori PM10 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio
|Città postazione
|2015 Giorni superamento
|2015 Media annua
|2020 Giorni superamento
|2020 Media annua
|2025 Giorni superamento
|2025 Media annua
|Alatri
|57
|30
|25
|23
|6
|21
|Anagni
|28
|30
|4
|19
|n.d.
|n.d.
|Anagni S.Francesco
|n.d.
|n.d.
|n.d.
|n.d.
|14*
|22*
|Ferentino
|42
|29
|43
|28
|16
|24
|Frosinone Scalo
|115
|50
|77
|36
|55
|28
|Frosinone Mazzini
|59
|33
|29
|24
|11
|21
|Cassino
|70
|40
|62
|36
|58
|31
|Ceccano
|121
|47
|87
|38
|72
|31
|Colleferro Oberdan
|38
|30
|19
|23
|11
|26
|Colleferro Europa
|60
|34
|49
|33
|29
|28
|Latina Tasso
|25
|25
|19
|24
|5
|22
|Latina Scalo
|15
|25
|3
|21
|4
|20
|Latina De Chirico
|31
|28
|6
|23
|7
|23
|Roma Preneste
|57
|33
|31
|27
|13
|26
|Roma Francia
|43
|32
|13
|24
|5
|26
|Roma Fermi
|31
|31
|33
|28
|1
|22
|Roma Tiburtina
|54
|34
|46
|32
|12
|25
|Magna Grecia
|41
|31
|33
|28
|4
|23
|Roma Cinecittà
|65
|35
|35
|27
|5
|23
|Frosinone concentrazione media intera città
|42
|//
|30
|//
|25
|Roma concentrazione media intera città**
|29
|//
|26
|//
|22
|Latina concentrazione media intera città
|26
|//
|23
|//
|22
|Colleferro concentrazione media intera città
|32
|//
|28
|//
|27
* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento
* * Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
Quasi tutti nei valori
Alla luce dell’attuale normativa tutte le postazioni di rilevamento rientrano nei valori ammessi di concentrazione media annua. Mentre Ceccano, Cassino e Frosinone Scalo eccedono il numero delle giornate di superamento.
Per un confronto, ecco la tabella relativa alla Città di Milano, visto che in precedenza è stata presa a riferimento per il numero di superamenti annui per il PM10.
Tabella n. 2. Valori PM10 città di Milano – Dati ufficiali Arpa Lombardia.
|Città –
Postazione
|2015 Giorni Superamento
|2015 Media annua
|2020 Giorni superamento
|2020 Media annua
|2025 Giorni Superamento
|2025 Media annua
|Milano Marche
|n.d.
|n.d.
|73
|35
|66
|34
|Milano Pascal
|86
|40
|60
|31
|36
|28
|Milano concentrazione media intera città**
|41
|//
|34
|//
|28
* * Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
Il Pm 2,5
Per quanto riguarda il PM 2,5 l’attuale normativa prevede unicamente l’elaborazione di un valore medio annuo per cui si è proceduto ad elaborare la seguente tabella
Tabella n. 3 Valori PM 2,5 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio
|Città – postazione
|2015
|2020
|2025
|Ferentino
|n.d.
|21
|17
|Frosinone Mazzini
|26
|18
|14
|Cassino
|27
|25
|19
|Colleferro Europa
|n.d.
|22
|17
|Latina Scalo
|16
|12
|12
|Latina De Chirico
|n.d.
|n.d.
|13
|Roma Arenula
|17
|13
|13
|Roma Francia
|21
|13
|12
|Roma Cinecittà
|22
|16
|12
|Roma media intera città*
|18
|14
|12
|Latina media intera città
|16
|12
|13
* Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
Anche in questo caso tutti i valori rilevati sono conformi alla normativa in vigore.
Il Biossido di Azoto
Anche per il biossido di azoto (NO2) ad oggi è prevista sostanzialmente solo l’elaborazione di un valore medio annuo. Infatti la concentrazione max oraria prevista in associazione dalla normativa ad hoc nazionale non si è dimostrata significativa nel decennio considerato.
Tabella n. 4 Valori NO2 città del Lazio – Dati ufficiali Arpalazio
|Città – postazione
|2015
media annua
|2020
media annua
|2025
media annua
|Alatri
|39
|27
|26
|Anagni
|28
|25
|n.d.
|Anagni San Francesco
|n.d.
|n.d.
|13*
|Ferentino
|30
|14
|14
|Frosinone Scalo
|43
|30
|23
|Frosinone Mazzini
|29
|22
|20
|Cassino
|40
|29
|28
|Ceccano
|34
|24
|23
|Colleferro Oberdan
|29
|25
|24
|Colleferro Europa
|30
|21
|19
|Latina Tasso
|29
|20
|21
|Latina Scalo
|30
|22
|20
|Latina De Chirico
|28
|24
|23
|Roma Preneste
|44
|31
|24
|Roma Francia
|61
|38
|34
|Roma Fermi
|64
|47
|37
|Roma Tiburtina
|53
|41
|34
|Magna Grecia
|65
|41
|32
|Cinecittà
|40
|30
|25
|Frosinone media intera città
|36
|26
|22
|Roma media intera città**
|40
|34
|25
|Latina media intera città
|29
|22
|22
|Colleferro media intera città
|30
|23
|22
* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento
** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
Anche in questo caso la normativa vigente viene rispettata da tutte le postazioni.
Proiezioni al 2030 (con la nuova normativa)
Alla luce della nuova direttiva europea 2881/2024, che introduce limiti più stringenti per il PM10 (una soglia giornaliera di 45 µg/m³, un massimo di 18 superamenti l’anno e una concentrazione media annua di 20 µg/m³) è stata effettuata una simulazione per valutare la possibilità di raggiungere questi obiettivi entro il 2030.
L’analisi ha ricalcolato, a posteriori, il numero di giorni di superamento applicando i nuovi parametri e ha stimato l’andamento futuro fino al 2030. Un’operazione analoga è stata condotta sulla concentrazione media annua. In entrambi i casi, la proiezione si basa sull’ipotesi di un trend costante rispetto al quinquennio 2020–2025, assumendo che lo sforzo messo in campo nelle misure di prevenzione resti almeno invariato nel tempo.
Tabella n. 5 PM 10 – Numero di superamenti annui con proiezione al 2030 (ricalcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)
|Città – postazione
|2015
|2020
|2025
|2030 proiezione**
|Alatri
|66
|33
|17
|9
|Anagni
|43
|9
|//
|//
|Anagni San Francesco
|//
|//
|23*
|//
|Ferentino
|62
|52
|27
|14
|Frosinone Scalo
|120
|91
|66
|48
|Frosinone Mazzini
|68
|38
|18
|8
|Cassino
|80
|76
|70
|64
|Ceccano
|125
|99
|83
|70
|Colleferro Oberdan
|50
|29
|17
|10
|Colleferro Europa
|75
|49
|49
|49
|Latina Tasso
|33
|30
|7
|0
|Latina Scalo
|25
|9
|12
|16
|Latina De Chirico
|36
|16
|13
|10
|Roma Preneste
|72
|38
|31
|25
|Roma Francia
|62
|18
|19
|20
|Roma Fermi
|54
|39
|4
|0
|Roma Tiburtina
|70
|56
|20
|0
|Magna Grecia
|57
|41
|6
|0
|Roma Cinecittà
|70
|47
|10
|0
*Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento
** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)
La proiezione effettuata mette in luce che la maggior parte delle stazioni di rilevamento potrebbe presumibilmente rientrare nel limite annuo di 18 superamenti. Fanno purtroppo eccezione Roma Preneste, Roma Francia, Colleferro Europa, Ceccano, Cassino e Frosinone Scalo.
La concentrazione annua
Analoga simulazione con proiezione è stata effettuata per i valori di concentrazione media annua:
Tabella n. 6. Valori PM10 città del Lazio – proiezione al 2030 della concentrazione media annua
|Città – postazione
|2015 Media annua
|2020 Media annua
|2025 Media annua
|2030 ** proiezione
|Alatri
|30
|23
|21
|19
|Anagni
|30
|19
|n.d.
|//
|Anagni San Francesco
|n.d.
|n.d.
|22*
|//
|Ferentino
|29
|28
|24
|20
|Frosinone Scalo
|50
|36
|28
|20
|Frosinone Mazzini
|33
|24
|21
|19
|Cassino
|40
|36
|31
|26
|Ceccano
|47
|38
|31
|24
|Colleferro Oberdan
|30
|23
|26
|26
|Colleferro Europa
|34
|33
|28
|23
|Latina Tasso
|25
|24
|22
|20
|Latina Scalo
|25
|21
|20
|19
|Latina De Chirico
|28
|23
|23
|23
|Roma Preneste
|33
|27
|26
|25
|Roma Francia
|32
|24
|26
|26
|Roma Fermi
|31
|28
|22
|16
|Roma Tiburtina
|34
|32
|25
|18
|Magna Grecia
|31
|28
|23
|18
|Roma Cinecittà
|35
|27
|23
|19
|Frosinone concentrazione media intera città
|42
|30
|25
|20
|Roma concentrazione media intera città***
|29
|26
|22
|18
|Latina concentrazione media intera città
|26
|23
|22
|21
|Colleferro concentrazione media intera città
|32
|27
|28
|28
* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento
** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)
*** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
I dati ottenuti fanno presumere un mancato raggiungimento degli obiettivi per Cassino, Ceccano, Colleferro e Latina, quest’ultima in posizione borderline visto l’eccesso di solo un microgrammo per metro cubo.
La proiezione per il Pm 2,5
Come nel caso del Pm 10 si è fatta la stessa proiezione anche per il Pm 2,5, visto
Tabella n. 7 PM 2,5 – Numero di superamenti annui con proiezione al 2030 (calcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)
|Città – postazione
|2015
|2020
|2025
|2030 **
proiezione
|Ferentino
|n.d.
|106
|74
|52
|Frosinone Mazzini
|102
|71
|37
|19
|Cassino
|90
|101
|76
|57
|Colleferro Europa
|n.d.
|100
|61
|37
|Latina Scalo
|52
|31
|12
|5
|Latina De Chirico
|n.d.
|n.d.
|20
|n.d.
|Roma Francia
|83
|32
|12
|5
|Roma Cinecittà
|85
|55
|18
|6
** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)
Le risultanze emerse dalla simulazione indicano che tutte le stazioni di rilevamento della Valle Latina (Colleferro, Ferentino, Cassino e Frosinone – quest’ultima in posizione borderline) sarebbero fuori norma qualora venisse confermato il trend dell’ultimo quinquennio.
Tabella n. 8 Valori PM 2,5 città del Lazio – proiezione al 2030
|Città – postazione
|2015
|2020
|2025
|2030**
proiezione
|Ferentino
|n.d.
|21
|17
|13
|Frosinone Mazzini
|26
|18
|14
|10
|Cassino
|27
|25
|19
|13
|Colleferro Europa
|n.d.
|22
|17
|12
|Latina Scalo
|16
|12
|12
|12
|Latina De Chirico
|n.d.
|n.d.
|13
|//
|Roma Arenula
|17
|13
|13
|13
|Roma Francia
|21
|13
|12
|11
|Roma Cinecittà
|22
|16
|12
|8
|Roma media intera città*
|18
|14
|12
|10
|Latina media intera città
|16
|12
|13
|13
* Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)
Le risultanze dell’elaborazione fanno quindi presumere per il 2030 un mancato raggiungimento dei valori obiettivo da parte delle città di Ferentino, Cassino, Colleferro e Latina.
La proiezione con il Biossido di azoto
Infine, anche per il NO2, in relazione alla nuova normativa, si è proceduto ad effettuare le simulazioni con gli stessi criteri utilizzati sopra:
Tabella n. 9 NO2 – Numero di giorni di superamenti annui con proiezione al 2030 (calcolati con i nuovi valori limite in vigore dal 2030)
|Città – postazione
|2015
|2020
|2025
|2030 **
proiezione
|Alatri
|62
|29
|5
|0
|Anagni
|16
|34
|//
|//
|Anagni San Francesco
|//
|//
|0
|0
|Ferentino
|35
|2
|0
|0
|Frosinone Scalo
|82
|49
|0
|0
|Frosinone Mazzini
|41
|21
|1
|0
|Cassino
|68
|37
|1
|0
|Ceccano
|36
|12
|0
|0
|Colleferro Oberdan
|13
|13
|0
|0
|Colleferro Europa
|22
|13
|0
|0
|Latina Tasso
|29
|12
|0
|0
|Latina Scalo
|9
|7
|0
|0
|Latina De Chirico
|26
|23
|2
|0
|Roma Preneste
|122
|48
|3
|0
|Roma Francia
|288
|67
|3
|0
|Roma Fermi
|280
|64
|46
|33
|Roma Tiburtina
|183
|93
|27
|8
|Magna Grecia
|181
|88
|16
|3
|Roma Cinecittà
|93
|42
|7
|1
** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)
La proiezione evidenzia che solo la postazione Roma Fermi non ce la farà presumibilmente a rispettare il limite di 18 superamenti/anno.
La proiezione nelle città
Tabella n. 10 Valori NO2 città del Lazio – proiezione al 2030
|Città – postazione
|2015
|2020
|2025
|2030**
proiezione
|Alatri
|39
|27
|26
|25
|Anagni
|28
|25
|n.d.
|//
|Anagni San Francesco
|n.d.
|n.d.
|13*
|//
|Ferentino
|30
|14
|14
|14
|Frosinone Scalo
|43
|30
|23
|16
|Frosinone Mazzini
|29
|22
|20
|18
|Cassino
|40
|29
|28
|27
|Ceccano
|34
|24
|23
|22
|Colleferro Oberdan
|29
|25
|24
|23
|Colleferro Europa
|30
|21
|19
|17
|Latina Tasso
|29
|20
|21
|21
|Latina Scalo
|30
|22
|20
|18
|Latina De Chirico
|28
|24
|23
|22
|Roma Preneste
|44
|31
|24
|17
|Roma Francia
|61
|38
|34
|30
|Roma Fermi
|64
|47
|37
|27
|Roma Tiburtina
|53
|41
|34
|27
|Magna Grecia
|65
|41
|32
|23
|Cinecittà
|40
|30
|25
|20
|Frosinone media intera città
|36
|26
|22
|17
|Roma media intera città***
|40
|34
|25
|16
|Latina media intera città
|29
|22
|21
|20
|Colleferro media intera città
|30
|23
|21
|20
* Anagni nel 2022 ha cambiato postazione di rilevamento
** presumendo una variazione proporzionale costante rispetto a quella dell’ ultimo quinquennio (2020 – 2025)
* ** Media ottenuta anche considerando le altre postazioni cittadine non riportate in tabella perché meno significative dal punto di vista ambientale nel contesto considerato
L’esito della proiezione indica un presumibile mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Alatri, Cassino, Ceccano.
L’analisi
Cosa dicono questi dati?
Nel decennio 2015 – 2025 c’è stato un miglioramento evidente della qualità dell’aria in tutte le postazioni della Regione Lazio, anche quelle maggiormente affette da criticità ambientali. Tutte le città esaminate sono giunte a rispettare i valori di concentrazione media annua dei 3 inquinanti presi in considerazione. Solo in tema di giornate di superamento del PM 10 permangono criticità a carico di Cassino, Ceccano e Frosinone Scalo. Quest’ultima, comunque, è stata protagonista dei miglioramenti senz’altro più imponenti in tutta la Regione (riduzione di ben 60 giornate di superamento e di ben 22 microg/m3 di concentrazione media nel decennio).
Rispetto ai nuovi valori di riferimento alquanto più severi fissati dall’Europa con la Direttiva 2881/2024 e da conseguirsi già nel 2030 c’è da considerare che alcune città hanno intrapreso una tendenza al miglioramento. Il che fa ragionevolmente prevedere, se il trend si confermerà nel prossimo quinquennio, un raggiungimento degli obiettivi da conseguire.
Chi sale e chi scende
Quali sono le città che potrebbero raggiungere gli obiettivi del 2030? Per la media annua del PM10 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Alatri, Ferentino, Frosinone, Roma. Anagni non è valutabile come proiezione, a causa del cambiamento di postazione di rilevamento: ma già nel 2025 è vicina al conseguimento dell’obiettivo. Latina è in posizione borderline.
Per il numero di giorni di superamento annuo di PM10 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale): Alatri, Ferentino, Frosinone Mazzini, Colleferro Oberdan, Latina Tasso, Latina Scalo, Latina De Chirico, Roma Fermi, Roma Tiburtina, Roma Magna Grecia, Roma Cinecittà. Anagni non è valutabile come proiezione causa cambiamento di postazione.
Per la media annua del PM 2,5 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Frosinone, Roma, Colleferro.
Per il numero di giorni di superamento annuo di PM2,5 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale) : Latina Scalo, Roma Francia, Roma Cinecittà. Frosinone Mazzini è in posizione borderline.
Per la concentrazione media annua dell’ NO2 (qualora una città presenti più postazioni di rilevamento si fa la media aritmetica tra esse): Ferentino, Frosinone, Colleferro, Latina, Roma. Anagni non è valutabile come proiezione per il cambiamento di postazione di cui sopra ma già nel 2025 ha conseguito l’obiettivo.
Per il numero di giorni di superamento annuo di NO2 (tenuto conto che per Roma sono state analizzate solo le postazioni più critiche dal punto di vista ambientale): tutte le postazioni analizzate hanno ottime probabilità di conseguire gli obiettivi tranne Roma Fermi.
Le criticità che rimangono
Restano quindi queste criticità da affrontare:
Cassino, Ceccano, Colleferro per quanto riguarda la media annua di concentrazione di PM10. Latina, come detto, è in posizione borderline.
Cassino, Ceccano, Colleferro Europa, Frosinone Scalo, Roma Preneste e Roma Francia per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di PM 10
Ferentino, Cassino, Latina per quanto riguarda la media annua di concentrazione di PM2,5
Cassino, Ferentino, Colleferro Europa e Frosinone Mazzini (quest’ultima in posizione borderline) per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di PM 2,5
Alatri, Cassino, Ceccano, per quanto riguarda la media annua di concentrazione di NO2
Roma Fermi per il numero di superamenti annui del valore giornaliero di NO2.
La crescita di Frosinone
Nel complesso, i dati mostrano un miglioramento significativo nell’ultimo decennio. Un trend che, se confermato, potrebbe consentire alla maggior parte delle città del Lazio di rispettare i nuovi limiti europei a partire dal 2030, anche se non in modo uniforme su tutto il territorio.
Per questo sarà necessario rafforzare ulteriormente l’impegno e investire nuove risorse nel contrasto all’inquinamento atmosferico, affinché gli obiettivi di qualità dell’aria vengano raggiunti in maniera diffusa e non solo in alcune realtà.
Una menzione a parte merita Frosinone. Nel periodo 2015–2025 la città ha registrato miglioramenti rilevanti, iniziando ad allontanarsi dall’etichetta di “cenerentola” del Lazio e, in alcuni momenti, anche d’Italia.
Ma il percorso non è concluso. Proprio perché gli obiettivi oggi appaiono più vicini, Frosinone non può permettersi di abbassare la guardia. Al contrario, dovrà consolidare e rafforzare le politiche avviate, soprattutto alla luce di una normativa più severa che rende la sfida più complessa, ma finalmente alla portata.
(Foto di copertina © DepositPhotos.com)