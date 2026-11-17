Il Consiglio comunale di Frosinone torna in aula con il question time dopo l’elezione del presidente Fanelli. Intanto Pizzutelli affigge i manifesti, Rocca visita i cantieri e sui rifiuti Super Eco ricorre al Tar. Da sfida tra poli a doppia sfida trasversale?

I muri di Frosinone: sono loro a dare il segnale in questo preludio alla campagna elettorale per le Comunali 2027: lo avevano fatto nei mesi scorsi anticipando la discesa in campo del socialista Vincenzo Iacovissi e poi la nascita della sua coalizione. I manifesti affissi lungo le strade hanno reso la cosa palese. Esattamente come hanno fatto martedì quando i muri di Frosinone hanno parlato ancora una volta prima di tutti: otto priorità in grande formato, tre firme in calce e nessuna candidatura. Il candidato, per ora, è un’ipotesi che si affigge.

Il candidato che si affigge

Anselmo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

A firmare i manifesti sono il Consigliere Anselmo Pizzutelli e i Consiglieri Giovanni Bortone e Maria Antonietta Mirabella della civica Un’altra Frosinone. L’elenco è un’agenda di ciò che vorrebbero si realizzasse in città: se preferite, l’ossatura di un programma elettorale. Basato sul riassetto di piazzale Kambo e del sagrato della Sacra Famiglia, la riattivazione dell’ascensore inclinato, la revisione del Brt, nuove strade e rotatorie, il completamento della Monti Lepini, parcheggi e scale mobili per il centro storico.

Pizzutelli presenta il tutto come un progetto di città più vivibile e lascia aperta la porta della candidatura a sindaco. Da tempo è tra i nomi possibili per la corsa, ma non ha ufficializzato niente.

Il campo delle Comunali 2027, al momento, ha tre nomi dichiarati: Riccardo Mastrangeli, l’uscente, per il centrodestra; Vincenzo Iacovissi per il centrosinistra; Sergio Arduini per la Destra Sociale. Ma in questi giorni il neo coordinatore provinciale Franco Fiorito sta lavorando per una candidatura di Futuro Nazionale con la quale raccogliere il dissenso suscitato dal generale Roberto Vannacci. (Leggi qui: Franco Fiorito torna in politica: Vannacci lo nomina Coordinatore provinciale).

Gli uomini che spostano l’ago

Angelo ed Anselmo Pizzutelli

Lam volta scorsa fu sfida bipolare tra il centrodestra guidato da Riccardo Mastrangeli ed il centrosinistra guidato dal già bi sindaco Domenico Marzi. Questa volta lo scenario potrebbe essere profondamente diverso, trasversale, in una città dove vince chi pesca meglio nel campo avversario.

Nel gioco dei numeri contano due uomini che nessun manifesto nomina. Il primo è il capogruppo Pd Angelo Pizzutelli. Con Anselmo Pizzutelli, nei mesi scorsi, ha avuto un dialogo fitto. E negli ultimi mesi il Dem Angelo su due temi non ha detto una parola: il primo è la candidatura a sindaco proposta per lui dal Pd al tavolo del centrosinistra e poi ritirata per lasciare spazio a Iacovissi; il secondo è la candidatura di Iacovissi stessa. Angelo Pizzutelli non ha detto una sola parola, non ha fatto un solo inconro, non ha promosso una sola iniziativa. Un suo sì avrebbe pesato, perché si parla di un personaggio che muove da 800 preferenze in su. E se un malumore lo spingesse a fare squadra con Anselmo Pizzutelli, cambierebbe l’intera partita delle Comunali 2027.

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Il secondo è Domenico Marzi, ex sindaco Pd e primo cittadino del capoluogo per due mandati, dal 1998 al 2007, oggi Consigliere della civica che porta il suo nome. Da tempo guarda con insofferenza alla linea del suo vecchio partito. Negli ultimi mesi è stato determinante per sostenere Mastrangeli, il suo avversario alle ultime Comunali: un’intesa non scritta, da galantuomini, che ha sbarrato la strada a ogni tentativo di sfiduciare l’amministrazione. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra i due avvenuto al Comune: fatto in maniera esplicita e quasi plateale. Come a voler trasmettere un segnale.

C’è un tema sul quale Marzi è molto sensibile: la riattivazione dell’ascensore inclinato che nacque durante la sua amministrazione per collegare la parte bassa della città con il centro storico. È un elemento capace di catalizzare il dialogo.

Il Consiglio torna a contarsi

Riccardo Mastrangeli e Paolo Fanelli (Foto © Paolo Peticca)

Mercoledì sera il Consiglio comunale si riunisce per il question time, cioè interrogazioni a risposta immediata e interpellanze. È la prima seduta dopo l’elezione del presidente Paolo Fanelli ed il reintegro degli assessori sospesi durante la crisi seguita alle dimissioni del sindaco.

Sono passati ventitré giorni dall’ultima seduta ordinaria, quella in cui Fanelli è stato eletto presidente dell’aula di Palazzo Munari con 24 voti: i 18 della maggioranza, due di Forza Italia, due di FutuRa e due della Lista Marzi. Sei «sì» di profilo istituzionale hanno sbloccato uno stallo durato cinque mesi. Stasera si vedrà quanti saranno i presenti e se il clima è cambiato. Per mesi l’Aula è stata il luogo del logoramento del sindaco, che invece è rimasto in sella, ha governato le tensioni e ha portato il Consiglio a darsi un presidente.

Rifiuti, la gara che non finisce

Tra i temi più caldi delle interrogazioni c’è il servizio rifiuti. Il gestore attuale, la Super Eco di Cassino, ha presentato ricorso al Tar contro l’annullamento della gara d’appalto, con cui l’amministrazione si avvia ad affidare il servizio alla Sangalli, seconda classificata. Il Comune ha avviato l’annullamento dopo le pronunce del Consiglio di Stato, che avevano rilevato anomalie amministrative nell’assegnazione a Super Eco. Il ricorso non sembra, per ora, in grado di fermare l’iter, che il Comune vuole chiudere entro metà dicembre.

Sul piatto c’è anche il conto. Super Eco aveva offerto un ribasso del 17%, Sangalli del 6%: sui prossimi quattro anni la differenza si aggirerebbe sui 2 milioni, con il rischio di ripercussioni sui conti pubblici e di futuri rincari della Tari. Molto dipenderà dalla fine che farà l’interdittiva antimafia emessa nelle settimane scorse dalla Prefettura di Frosinone e sospesa in via cautelare dal Tar.

Rocca tra i cantieri

Francesco Rocca e Riccardo Mastrangeli allo Scalo di Frosinone

Martedì il presidente della Regione Francesco Rocca ha visitato alcuni dei principali cantieri della città, con il sindaco Mastrangeli e il parlamentare Nicola Ottaviani. Due le tappe. Per il Teatro Nestor, destinatario di quasi 8 milioni di fondi Pnrr, il progetto punta a restituire alla città uno spazio per spettacolo, cultura ed eventi. Alla nuova stazione ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana destina circa 20 milioni: sono previsti il rinnovo del fabbricato viaggiatori, un sovrappasso pedonale di circa 65 metri, ascensori e nuovi collegamenti per l’accessibilità e l’integrazione con il quartiere Scalo.

Mastrangeli ha ringraziato Rocca e ha parlato di due interventi diversi, uniti dall’idea di una città «più moderna, accogliente e funzionale». Le opere, per quanto si apprende, non saranno completate prima della fine del 2027, che è anche l’anno delle Comunali.

I manifesti, invece, sono già al loro posto.