Frosinone, terra di Neet e di opportunità mancate (ma recuperabili)

Nel Lazio, la provincia di Frosinone ha la percentuale più alta di giovani Neet, col 30,5%. La risposta dall'Agenzia di Formazione: connettere formazione e opportunità lavorative, puntando su competenze pratiche e professionali per contrastare l'inattività giovanile e promuovere il lavoro locale.

Nel Lazio si consuma, da tempo, una crisi silenziosa e persistente: quella dei giovani che non studiano, non lavorano, non si formano. Li chiamano Neet e la provincia di Frosinone si è ritagliata un primato che nessuno vorrebbe: 30,5% nella fascia 15-29 anni. È la più alta percentuale della regione e la nona in Italia. Un dato che fa rumore non perché nuovo, ma perché ostinatamente ignorato per troppo tempo. (Leggi qui: Lazio, l’epicentro dell’inattività giovanile: Frosinone maglia nera).

Poi è arrivato il report di Openpolis a sbattercelo in faccia. Ed a quel punto, anche chi era distratto, ha dovuto voltarsi. Obbligando tutti ad una scelta: limitarsi a scuotere il capo o guardare dove stanno gli anticorpi.

A tentare di accendere la miccia di un ragionamento è l’agenzia pubblica “Frosinone Formazione e Lavoro”. Lo fa senza lanciare anatemi, proponendo soluzioni. Con più realismo che lamento, più strategia che nostalgia. E molto realismo: i posti di lavoro ci sono, mancano quelli che li sappiano fare ed abbiano la giiusta qualifica.

Agganciare formazione e imprese

(Foto © Pexels)

«La vera sfida – spiegano il presidente Adriano Lampazzi ed i consiglieri Laura Romano e Samuel Battaglini – è agganciare il sistema della formazione al mondo dell’occupazione». Semplice a dirsi, complicato a farsi. Perché troppo spesso si scambia la parola “formazione” con “università”, dimenticando che tra il diploma e la laurea esiste un mondo: quello della formazione professionale. E Frosinone, in questo, ha una sua carta da giocare.

I numeri del report Excelsior Unioncamere del Ministero del Lavoro di luglio parlano chiaro: figure richieste e difficili da trovare sono gli estetisti certificati (63,5%), i tecnici e gli operai specializzati (68%). Settori in cui non si entra per concorso ma per competenza. E la competenza si costruisce anche a Ferentino, Cassino, Isola del Liri e naturalmente a Frosinone, dove l’azienda speciale forma parrucchieri, idraulici, elettricisti, meccanici. Gente che non sogna il posto fisso, ma il posto giusto.

Il racconto social

Non è retorica. È pragmatismo. Raccontato anche in una rubrica social – “Frosinone Formazione Adesso Lavoro” – che mostra ragazzi e ragazze oggi affermati, con centri estetici, saloni, officine. Figli del territorio, rimasti sul territorio, che hanno detto no all’esilio economico e sì a una competenza concreta.

Allora forse il punto è proprio questo: non è la provincia ad aver abbandonato i giovani, ma è la politica che ha smesso di valorizzare gli strumenti che già esistono. Perché Frosinone Formazione e Lavoro non è un esperimento, ma un’istituzione pubblica . Che funziona. E che oggi lancia un appello chiaro: “Guardateci. Iscrivetevi. Venite a trovarci”. Rivolto non solo ai giovani, ma anche alle famiglie ed alle imprese che lamentano carenza di manodopera ma non sempre investono nella filiera corta del capitale umano.

Il fenomeno dei Neet non si sradica con gli slogan. Ma forse si può iniziare a ridurre cambiando lo sguardo: meno illusioni su percorsi standardizzati e più fiducia nelle vie laterali, quelle che portano a un lavoro vero, dignitoso, immediato. A patto che si abbia il coraggio di uscire dal cliché: che in provincia non si fa futuro. Forse, il futuro vero, inizia proprio lì.