Frosinone tra le città meno vivibili: caldo, aria ferma e… Valle del Sacco

La classifica del Sole 24 Ore sul benessere climatico relega Frosinone all’88° posto tra i capoluoghi italiani. Scarsa ventilazione, caldo estremo e microclimi della valle penalizzano il territorio, ultimo nel Lazio

Il clima che pesa sulla qualità della vita

Non è soltanto una sensazione diffusa tra i cittadini. Chi vive a Frosinone sa bene cosa significhi fare i conti con estati torride e inverni umidi, condizioni che rendono spesso difficile la vivibilità del Capoluogo. I numeri confermano questa percezione. Frosinone si colloca infatti tra le città meno vivibili d’Italia dal punto di vista climatico, finendo nelle retrovie di una classifica che premia soprattutto le località costiere e le città collocate in zone più ventilate o ad altitudine maggiore.

A dirlo con precisione è la classifica dell’Indice del Clima elaborata da Il Sole 24 Ore, costruita sui dati meteorologici forniti da 3B Meteo. L’indagine, pubblicata in queste ore, analizza il benessere climatico nei capoluoghi di provincia italiani nel periodo 2014-2024.

L’indice del comfort

Non si tratta di una semplice graduatoria che misura quanto faccia caldo o faccia freddo. L’indice valuta il comfort climatico complessivo percepito dai cittadini, prendendo in considerazione equilibrio meteorologico, fenomeni estremi e condizioni ambientali nel lungo periodo. Lo studio esamina 107 capoluoghi italiani e costruisce una graduatoria finale basata su 15 indicatori climatici, tutti con lo stesso peso statistico.

L’obiettivo è individuare quali territori offrano le condizioni climatiche più favorevoli alla qualità della vita. Non conta soltanto la temperatura media: entrano in gioco sole, vento, umidità, piogge, escursioni termiche e frequenza di eventi meteorologici estremi.

Ne emerge una fotografia chiara: le città interne soffrono spesso di condizioni climatiche più difficili, con maggiore stagnazione dell’aria e sbalzi termici più marcati. Ed è proprio in questo contesto che Frosinone si ritrova ancora una volta nelle zone basse della classifica nazionale, confermando una criticità che i residenti percepiscono da anni.

La fotografia nazionale: dominano le città di mare

La classifica dell’Indice del Clima conferma una tendenza ormai consolidata nella geografia climatica italiana. A dominare la graduatoria sono le città costiere e quelle del Mezzogiorno, dove la presenza del mare contribuisce a mitigare le temperature e garantire una ventilazione costante.

Al primo posto si conferma Bari, seguita da Barletta-Andria-Trani e Pescara. Le province che occupano le prime posizioni condividono caratteristiche simili: influenza diretta del mare, ventilazione regolare e minore escursione termica tra giorno e notte. Queste condizioni producono un comfort climatico più equilibrato, con meno fenomeni estremi e una distribuzione più armonica tra sole, pioggia e vento.

All’estremo opposto della classifica, invece, si trovano territori interni o montani, spesso penalizzati da stagnazione atmosferica, forti escursioni termiche e maggiore incidenza di fenomeni climatici estremi. Tra le province che occupano le posizioni più basse compaiono Caserta, Belluno, Terni e Asti.

In questo contesto, Frosinone si colloca nella parte bassa della graduatoria, confermando una difficoltà strutturale legata alla posizione geografica e alla morfologia del territorio. La classifica del Sole 24 Ore non fotografa quindi soltanto il clima in senso meteorologico, ma racconta anche come il territorio influisca sulla qualità della vita quotidiana.

Le città costiere godono di ventilazione naturale e temperature più equilibrate. Le città interne, invece, pagano spesso l’assenza di correnti d’aria e una maggiore concentrazione di caldo e umidità, fattori che incidono direttamente sulla percezione del benessere climatico.

I parametri per misurare il benessere climatico

La graduatoria elaborata da Il Sole 24 Ore si basa su 15 indicatori meteorologici, tutti considerati con lo stesso peso statistico. L’obiettivo è descrivere non soltanto la temperatura media di un territorio, ma l’intero ecosistema climatico che incide sulla qualità della vita dei cittadini.

Tra i principali parametri analizzati figurano:

Ore di soleggiamento medio annuo

Indice di calore e temperatura percepita

Numero di giorni con caldo estremo (≥35 °C)

Notti tropicali , cioè temperature notturne pari o superiori ai 20 °C

, cioè temperature notturne pari o superiori ai 20 °C Frequenza delle ondate di calore

Giorni freddi con temperature molto basse

Escursione termica giornaliera

Livelli di umidità fuori dal comfort climatico

Raffiche di vento e intensità media della ventilazione

Presenza della brezza estiva

Circolazione dell’aria e giorni di stagnazione atmosferica

Numero di giorni di pioggia e intensità delle precipitazioni

Sequenze di giorni consecutivi senza pioggia

Per ogni indicatore viene assegnato il punteggio massimo alla provincia con la performance migliore, mentre gli altri territori ricevono punteggi progressivamente inferiori. La media finale dei punteggi determina la posizione nella classifica generale. Il sistema permette quindi di valutare il comfort climatico complessivo, evitando di ridurre l’analisi alla semplice temperatura media.

Questo metodo consente di individuare quali territori offrano condizioni meteorologiche più favorevoli al benessere quotidiano. Un territorio può infatti avere temperature moderate ma risultare penalizzato da umidità elevata, scarsa ventilazione o frequenti ondate di calore. Ed è proprio questo il caso di Frosinone, dove alcuni parametri positivi vengono compensati da criticità strutturali che abbassano il punteggio complessivo.

Caso Frosinone: microclimi estremi in Valle del Sacco

Nel quadro nazionale, Frosinone non brilla. Il capoluogo ciociaro si colloca infatti all’88° posto su 107 province, con un punteggio complessivo di 548,7. Un risultato che lo posiziona nella parte bassa della graduatoria nazionale e che lo rende l’ultimo tra i capoluoghi del Lazio.

La situazione regionale è infatti molto diversa:

Viterbo : 34° posto

: 34° posto Roma : 37° posto

: 37° posto Latina : 48° posto

: 48° posto Rieti : 68° posto

: 68° posto Frosinone: 88° posto

Analizzando i singoli parametri emergono alcuni risultati positivi. Tra le migliori performance si segnalano:

Raffiche di vento : 6° posto in Italia

: 6° posto in Italia Notti tropicali : 17° posto

: 17° posto Giorni consecutivi senza pioggia : 31° posto

: 31° posto Soleggiamento annuo : 34° posto

: 34° posto Giorni freddi: 34° posto

Questi indicatori dimostrano che Frosinone gode comunque di una buona presenza di sole durante l’anno e di periodi relativamente lunghi senza precipitazioni.

Accanto agli aspetti positivi emergono però criticità importanti. Tra i parametri peggiori figurano:

Circolazione dell’aria : 103° posto

: 103° posto Brezza estiva : 102° posto

: 102° posto Escursione termica : 100° posto

: 100° posto Ondate di calore : 85° posto

: 85° posto Caldo estremo: 85° posto

Questi dati indicano soprattutto una scarsa ventilazione naturale e una forte esposizione alle ondate di calore estive.

Secondo l’analisi del Sole 24 Ore, la temperatura media a Frosinone è aumentata di oltre due gradi negli ultimi dieci anni, con una crescita significativa delle notti tropicali, segnale evidente del riscaldamento climatico anche nelle aree interne del Lazio.

La spiegazione è anche geografica. Frosinone si trova in una depressione naturale tra i Monti Ernici e i Monti Lepini. Senza uno sbocco diretto sul mare e con una ventilazione limitata, il territorio diventa un laboratorio di microclimi estremi. Il caldo resta intrappolato, l’umidità ristagna e l’inquinamento tende ad accumularsi, peggiorando la percezione della qualità della vita.

Ed è proprio questa dinamica che contribuisce a spiegare le criticità ambientali storiche della Valle del Sacco.