Frosinone: voti in aula, firme in strada

A sette mesi dal voto, in aula mancano i numeri per eleggere il presidente del Consiglio comunale, mentre quattro consiglieri raccolgono firme in strada contro il progetto del nodo bus di via Tiburtina.

Per provare a capire come mai la politica abbia rifatto le valige e abbandonato da tempo la città di Frosinone per salire sul primo treno e trasferirsi, non basta guardare cosa succede dentro l’Aula consiliare: bisogna anche scendere per le strade del capoluogo, dalle parti di via Tiburtina fino a De Matthaeis, ad esempio.

E nel confronto tra le due realtà, quella dell’Aula e quella della strada, il paradosso kafkiano si evidenzia in tutta la sua completezza, soprattutto se si valuta che tra appena 7 mesi si tornerà a votare.

Riccardo Mastrangeli con Massimiliano Tagliaferri

A Palazzo Munari si stanno cercando disperatamente i numeri per uscire dalle sabbie mobili della Presidenza del Consiglio comunale: da quattro mesi Massimiliano Tagliaferri si è dimesso e da allora si discute, si valutano soluzioni, si cercano sponde da parte delle opposizioni. Non avendo una maggioranza, né la forza, né i numeri, né la coesione per eleggere in autonomia il garante dei lavori, si valutano soluzioni istituzionali, si abbozza una strategia. Ma poi si cambia idea, si cambiano nomi, e si ricomincia daccapo.

Insomma, si fa di tutto per tentare di tenere in piedi con lo scotch una consiliatura che sul piano amministrativo ha ancora tante cose da dire ma sul piano politico è arrivata, di fatto, al capolinea. Per questo, non è affatto certo che il sindaco confermerà le sue dimissioni il 26 ottobre, alla scadenza dei 20 giorni previsti dal TUEL, pur in assenza di una soluzione: per la Presidenza, o per gli assetti di Giunta.

La soluzione c’è

Il sindaco Mastrangeli da solo al centro dell’Aula (Foto © Massimo Scaccia)

La situazione è meno complessa di quanto si sta lasciando apparire. Una soluzione politica è già stata individuata: allora perché non viene calata sul tavolo, non si elegge il nuovo presidente, non si ritirano le dimissioni e non si torna a lavorare?

Per il motivo spiegato già più volte su queste pagine: la presidenza del Consiglio Comunale è solo un pretesto, la vera battaglia è quella per la creazione della nuova coalizione da mettere in campo per le Comunali del 2027. Ed in questo momento si sta lavorando con il bilancino di precisione per evitare problemi di tenuta anche dopo: stavolta Riccardo Mastrangeli vuole un’intesa poggiata sul cemento e con molto acciaio politico all’interno.

Fuori dall’aula: la raccolta firme

Fuori dall’aula, invece, c’è chi si prepara già al confronto con i cittadini, raccogliendo firme e portando nelle strade una battaglia contro le scelte dell’Amministrazione sulla mobilità.

È il caso dei consiglieri comunali Teresa Petricca e Giovambattista Martino (FutuRa), Paolo Fanelli (FdI), Pasquale Cirillo (FI) insieme ai residenti del quartiere De Matthaeis, che in queste ore hanno promosso una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il progetto. Prevede la realizzazione di un nodo di scambio per autobus nell’area di via Tiburtina, di fronte all’ex attività commerciale Apponi Abbigliamento, dove era previsto un parcheggio pubblico compensativo.

L’iniziativa nasce dalle preoccupazioni dei residenti per le possibili ricadute sulla viabilità, sull’ambiente e sulla qualità della vita del quartiere. I promotori chiedono che venga individuata un’area alternativa per il terminal bus e rivendicano un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte urbanistiche che incidono sul territorio. «La salute dei cittadini viene prima di qualsivoglia scelta urbanistica», sostengono i promotori.

Quattro richieste, nessun pregiudizio

Nessuna posizione pregiudiziale contro il trasporto pubblico, tengono a precisare i consiglieri. La richiesta è quella di una pianificazione più equilibrata, capace di contemperare le esigenze della mobilità collettiva con quelle dei residenti. Le richieste contenute nella petizione sono quattro:

il ripristino del parcheggio pubblico compensativo,

la ricerca di una localizzazione alternativa per il nodo di scambio,

la tutela della salute e della vivibilità del quartiere,

l’apertura di un confronto concreto con i cittadini.

Il messaggio è sintetizzato in uno slogan destinato a diventare il cuore della mobilitazione: «La salute non si baratta. La vivibilità non si sacrifica. I cittadini non si ignorano». Ai posteri.

Sul progetto, però, si registra anche un’altra posizione. La Provincia di Frosinone ha infatti dato il proprio appoggio al nodo di scambio di via Tiburtina, l’opera con cui il Comune punta a far dialogare le corse extraurbane della Cotral con il servizio cittadino e con il BRT. Il presidente Luca Di Stefano e il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Andrea Velardo inquadrano l’intervento nel quadrante De Matthaeis, dove il traffico è intenso e sorgono diversi plessi scolastici.

Secondo la Provincia, le soste degli autobus extraurbani lungo la carreggiata hanno finora creato disagi alla circolazione e rischi per i passeggeri. Spostare la salita e la discesa in un’area attrezzata, sostengono i due amministratori, libererebbe la strada dalle code dietro i pullman fermi e metterebbe insieme sicurezza e tutela dell’ambiente. Il nodo, aggiungono, serve anche i cittadini dei molti comuni che ogni giorno raggiungono il capoluogo. Per Di Stefano e Velardo l’opera «merita pieno sostegno istituzionale».

Fin qui la cronaca. Poi però c’è la lettura politica: che spiega la evidente contraddizione.

La lettura politica: due partite

Mentre una parte del Consiglio comunale torna tra la gente, raccoglie firme e presidia i quartieri, come avviene tradizionalmente nelle fasi della campagna elettorale, dentro Palazzo Munari continua a consumarsi una delle crisi istituzionali più incomprensibili e indecifrabili della storia recente del capoluogo.

Il paradosso sta tutto nel rapporto tra il tempo che manca al voto e iniziative politiche in evidente disallineamento. Mentre una squadra cerca disperatamente di arrivare alla fine di una partita, l’altra ha già iniziato quella successiva. La distanza tra i due campi di gioco è politicamente significativa.

Carlo Gagliardi (Foto © Massimo Scaccia)

Il dato è tutto qui: da un lato si cercano voti tra i cittadini, dall’altro non si riescono a trovare quelli necessari tra i consiglieri comunali. Nonostante 8 votazioni sul Presidente dell’Aula andate a vuoto, una vacatio istituzionale imbarazzante, si continuano a bruciare nomi e candidature, con la sensazione di navigare a vista: la soluzione istituzionale di Angelo Pizzutelli è realmente percorribile oppure no? Oppure, come in un estenuante gioco dell’oca, si ritorna al nome di Carlo Gagliardi?

I due lati dello stesso campo

In ogni caso, il fatto di cambiare idea, come le offerte al Conad di via Tiburtina ogni 3×2, testimonia che da un lato la soluzione c’è ed è quella di ritirare le dimissioni, gestire stando in sella la prossima campagna elettorale, evitare che un commissario prefettizio vada a tagliare i nastri frutto del lavoro portato avanti per quattro anni e mezzo. Dall’altro lato non esiste, ancora, nessuna strategia chiara, studiata a tavolino, riscontrata (con i numeri) e portata fino in fondo per declinare quella soluzione.

Un po’ come vedere giocare la Juventus, una squadra priva di identità, senza idee chiare, senza una strategia di gioco definita e con i reparti che si muovono ognuno per conto proprio.

E sul campo, come in aula consiliare, i risultati si vedono tutti.