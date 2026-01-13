Fucci rilancia la rete contro riciclaggio ed evasione: ora fare sistema

Il procuratore capo di Cassino propone una banca dati condivisa per distinguere le imprese sane da quelle fittizie. Coinvolte categorie economiche e Camera di Commercio per rafforzare prevenzione e legalità.

Rafforzare il contrasto al riciclaggio di denaro. Combattere le forme più strutturate di evasione fiscale. Come? Attraverso un lavoro di sistema, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni di categoria e mondo produttivo. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, intende rimettere in campo nelle prossime settimane, convocando nuovamente i rappresentanti delle categorie economiche del territorio, i commercianti ed il presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, Giovanni Acampora.

L’idea è mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni e mondo produttivo per fare luce sull’economia reale del territorioe prevenire in anticipo riciclaggio e società di comodo.

Distinguere le imprese reali da quelle fittizie

Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Il cuore dell’iniziativa è la realizzazione di una mappa da condividere con tutti gli addetti ai lavori: una sorta di banca dati capace di distinguere in modo più chiaro le attività che operano realmente sul territorio — producendo reddito e fatturazione effettiva — da quelle che risultano prive di una reale operatività e vengono talvolta costituite per frodare il fisco o evadere le tasse.

Secondo la Procura, non si tratta di uno strumento punitivo ma di una mappatura preventiva. Utile per cosa? Individuare con maggiore precisione le situazioni di rischio e a rendere più efficace l’azione investigativa. Un approccio che punta sul dialogo con il tessuto economico sano, considerato alleato fondamentale nella difesa della legalità.

La linea del procuratore Fucci

Carlo Fucci (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

La lotta al riciclaggio rappresenta uno degli assi portanti dell’azione di Carlo Fucci, insediatosi alla guida della Procura di Cassino lo scorso aprile. Un obiettivo ribadito anche in occasione di incontri pubblici e conferenze stampa con la partecipazione della Direzione Investigativa Antimafia.

A livello nazionale il riciclaggio è ancora una delle porte principali attraverso cui la criminalità organizzata entra nell’economia legale: società create solo sulla carta, fatture fittizie, attività spezzettate ad arte. Meccanismi complessi, difficili da individuare senza dati incrociati e aggiornati.

«Il contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale non può basarsi solo sulla repressione – ha spiegato Fucci – ma richiede un’attenta attività di analisi preventiva. Conoscere il tessuto economico significa tutelare il mercato, le imprese corrette e l’interesse pubblico».

Il ruolo della Camera di Commercio

Giovanni Acampora

Il coinvolgimento delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio viene considerato decisivo proprio per evitare generalizzazioni e valorizzare chi opera nel rispetto delle regole.

«Accogliamo con grande favore l’invito del procuratore Fucci – ha dichiarato Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio del Lazio Sud – perché la tutela della legalità economica è una condizione essenziale per garantire concorrenza leale, trasparenza e sviluppo sano del territorio».

Acampora ha ricordato le iniziative già avviate: dal protocollo per la sicurezza degli esercizi pubblici ai bandi per la videosorveglianza, fino all’adesione dal 2024 alla convenzione per il servizio Telemaco Avanzato con InfoCamere, a supporto delle Forze dell’Ordine.

«La Camera di Commercio è pronta a fare la propria parte – ha concluso – mettendo a disposizione competenze, dati e rete territoriale nell’interesse delle imprese sane e dell’intera comunità».