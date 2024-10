Futura, lezioni di opposizione dall’interno della maggioranza

Martino, Petricca e Pallone insegnano come si fa opposizione. ma dai banchi della maggioranza. Al centro della polemica c'è sempre il Brt. E nel pomeriggio il sindaco tiene una riunione tecnica. Verso la la riapertura del doppio senso di circolazione su tutta via Marittima fino all'inizio di via don Minzoni

Se lo avesse fatto l’opposizione, ci sarebbe stata la standing ovation e “92 minuti di applausi” dalla platea. Proprio come nella celebre scena del film Il secondo tragico Fantozzi, quando il Ragioniere sale sul palco. E rivolgendosi ai colleghi esprime il suo giudizio estetico sulla pellicola, tanto cara al suo Capo, La corazzata Potemkin, definendola “una cagata pazzesca”.

Invece, lo ha fatto il gruppo consiliare FutuRa dei Consiglieri Giovanbattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone: ufficialmente nella maggioranza che sostiene il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Ma il loro grido sulla “cagata pazzesca” è stato degno della migliore forza di opposizione.

La viabilità che non convince

Alessandra Sardellitti con il nuovo Gruppo

Cosa ha fatto il gruppo? I Futuristi (Martino e Petricca sono anche i massimi referenti dell’associazione Medici per l’Ambiente) non sono affatto convinti dei cambiamenti introdotti dall’amministrazione Mastrangeli alla viabilità tra via Marittima e via Fontana Unica. Per questo si chiedono se quei cambiamenti possono avere, o hanno già avuto, ripercussioni sulla salute dei residenti di quelle zone.

Con una nota stampa rilevano: “la nuova viabilità realizzatasi a Frosinone bassa in particolare tra il Matusa e la stazione ferroviaria, per i noti sovvertimenti di circolazione dovuti ai lavori del Brt e delle piste ciclabili, ha determinato cambiamenti dei flussi di traffico veicolare estremamente significativi”. Il BRT è il bus elettrico a corsia preferenziale voluto con convinzione dal sindaco Mastrangeli per abbattere il traffico e l’inquinamento. Collegherà la Stazione di Frosinone con piazzale De Matthaeis.

“Da una parte via Marittima, ormai da tempo, risulta scarsamente trafficata sia per la presenza della improbabile pista ciclabile a senso unico, sia per la limitazione del senso di circolazione solo in un verso. Di contro le strade parallele, in particolare via Fontana Unica, sono divenute ad altissima intensità di traffico con ingorgo frequente“.

L’indagine sanitaria

Via Marittima

Questa ennesima rivoluzione del traffico, per l’associazione e per il Gruppo FutuRa, potrebbe avere effetti nocivi sulla salute. E spiegano il perché. “Un aumento indiscutibile di emissioni da traffico in una zona ristretta e densamente popolata rappresenta un sovraccarico reale di inquinanti“.

Sovraccarico “che potrebbe risultare significativo e penalizzante dal punto di vista sanitario. Soprattutto se dovesse insistere su una popolazione già anticipatamente compromessa nello stato di salute”.

Da questo assunto, secondo l’Associazione, il Comitato di via Fontana Unica e il Gruppo consiliare FutuRa, si rende necessaria una vera e propria indagine epidemiologica. Riferita alle malattie cardiovascolari e respiratorie sui residenti della zona. Una iniziativa mai presa a Frosinone. Da nessuno.

Come farla? Attraverso un questionario al quale i cittadini stanno rispondendo, già da qualche giorno, volontariamente. All’esito dell’indagine epidemiologica, concludono i 3 consiglieri nella nota, ” i risultati consentiranno di fornire indicazioni di ordine medico-sanitario a supporto della popolazione in primis. E dei decisori della trasformazione della viabilità cittadina. Verrà offerto un volontario supporto a completamento della serie di valutazioni messe in atto”

Sostenitori, ma con riserva

Francesco Pallone (Foto © Massimo Scaccia)

Questo “per procedere sul piano della indispensabile ed irrinunciabile viabilità sostenibile, modulata sulle specifiche caratteristiche territoriali, che ci vede da sempre fermi e convinti sostenitori. Così come da sempre, però, sosteniamo la considerazione dello stato di salute della collettività”.

Fin qui, l’iniziativa. Che rappresenta un esempio di scuola da insegnare, su come si possa fare opposizione ad una amministrazione. L’opposizione vera, di contenuti: quella costruttiva. Confutare l’iniziativa, coinvolgere i cittadini, elaborare documenti seri e non filosofici, renderli disponibili a chi deve prendere le decisioni. Per, eventualmente, rivederle.

Un meccanismo perfetto, senza alcuna sbavatura. Peccato solo che lo abbia fatto un gruppo di maggioranza. Non di opposizione. Per questo, Mastrangeli deve preoccuparsi ancora di più.

Facciamo il punto

Antonio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

La risposta del sindaco è arrivata a stretto giro. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha tenuto oggi stesso una riunione tecnica con il vicesindaco Antonio Scaccia (che è anche assessore alla Mobilità) e con i tecnici incaricati del BRT, il bus elettrico a corsia preferenziale, che collegherà la Stazione di Frosinone con piazzale De Matthaeis.

Il sindaco ha messo in chiaro che “Il programma di realizzazione prosegue secondo l’indirizzo concordato, tanto che il 36% delle opere è già stato completato, come da progetto”.

In pratica: siamo ad un terzo dell’opera. Il che esclude la possibilità di tornare indietro: perché i progetti sono stati fatti, gli studi sono stati compiuti, le autorizzazioni che hanno valutato i miglioramenti ambientali sono state rilasciate. Tornare indietro in queste condizioni condurrebbe spediti non alla casella di partenza ma di fronte alla Corte dei Conti. Per i motivi di cui sopra e perché il progetto sta rispettando gli step e le scadenze del programma approvato. Un piano basato su criteri stabiliti dall’Europa per l’erogazione dei fondi Pnrr.

L’Europa apre la borsa

Il Brt, Bus Rapid Tramsit

Il sindaco Mastrangeli ha confermato che a fine settembre è stato erogato il primo Stato avanzamento lavori. È la rata che virnr pagata appena si raggiunge un determinato stato del progetto. “Alla luce di questo risultato si è passati alla definizione di una proposta di progetto di percorso. Con l’intento di avere una ottimizzazione del servizio e un impatto maggiormente compatibile con l’attuale situazione di traffico”.

Con il nuovo progetto, il Brt andrà a servire i tre parcheggi della parte alta di De Matthaeis e via Aldo Moro (ascensore inclinato, Sacro Cuore, il parcheggio di piazza Salvo D’Acquisto) con tutto il tratto di via Marittima, da piazza Martiri di Valle Rotonda, all’incrocio tra via Marittima e via Valle Fioretta fino all’inizio di via don Minzoni.

In questo modo, ha spiegato il sindaco “ci sarà un collegamento diretto anche con il parcheggio che si sta realizzando nell’area ex Agip, finanziato tramite il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”. In quei tratti, il Brt viaggerà sulla strada ordinaria il che consente la riapertura del doppio senso di circolazione su tutta via Marittima fino all’inizio di via don Minzoni.