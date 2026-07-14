Futuro Nazionale: il ritorno di Fiorito e la patata bollente per il centrodestra

Non esiste ancora un coordinamento ufficiale, ma il nome circola già con insistenza: Giorgia Nobili, ex segretaria locale della Lega. Dietro l'operazione si muoverebbero il maresciallo Gravina e soprattutto Franco Fiorito, indicato come vera eminenza grigia. Per il centrodestra anagnino la scelta è tra due strade entrambe pericolose.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un fantasma si aggira per le stanze della politica di Anagni: è lo spettro di Futuro Nazionale. Se nell’Ottocento la celebre formula di Marx evocava un destino inevitabile per l’Europa, oggi (fatte le dovute proporzioni storiche e ideologiche) la proiezione locale del movimento del generale Roberto Vannacci agita i sonni del centrodestra della Città dei Papi. Al di là delle sigle, dei posizionamenti romani e dei sondaggi nazionali che ormai accreditano questa forza politica stabilmente al di sopra della Lega di Matteo Salvini, il punto è che il peso specifico dell’area che fa riferimento al Generale sta crescendo a vista d’occhio, minacciando di ridisegnare gli equilibri di potere. Anche nella città.

Nobili come coordinatrice, Fiorito eminenza grigia

Giorgia Nobili

In città non esiste ancora un coordinamento ufficiale o un referente formale di Futuro Nazionale. Ma i sussurri della politica locale indicano con insistenza una figura possibile per il ruolo di coordinatrice: Giorgia Nobili, già Segretaria locale della Lega, prima di un lento ma inesorabile distanziamento dalla gestione anagnina del Partito salviniano. A spaventare gli alleati, però, non è tanto la figura del singolo, quanto il peso politico della retroguardia che ne accompagnerebbe l’ascesa.

Dietro la possibile operazione-Nobili si muovono ombre pesantissime. Da un lato c’è l’avallo (seppur non ufficiale) di un esponente storico della destra identitaria locale come il maresciallo Antonio Gravina. Dall’altro, ed è questo il vero elefante nella stanza, si staglia la figura di Franco Fiorito. Da molti indicato come la vera eminenza grigia dietro l’operazione del movimento di Vannacci in città , l’ex sindaco e capogruppo regionale (che ad Anagni conserva ancora un nucleo di fedelissimi mai evaporati) rappresenterebbe il vero motore strategico di questa transizione. Un ritorno indiretto, ma clamorosamente influente, capace di spostare equilibri consolidati.

Il cortocircuito: politiche 2027 e comunali 2028

Questa convergenza rischia di innescare un cortocircuito temporale e strategico. Ad Anagni il nodo dell’amministrazione comunale non si scioglierà prima del 2028, alla scadenza naturale del mandato. Tuttavia le elezioni politiche nazionali si terranno nel 2027. Se — come appare possibile — Futuro Nazionale dovesse essere integrato nella coalizione di centrodestra, risulterà impossibile per i Partiti locali escludere la sigla di Vannacci dal tavolo delle trattative comunali l’anno successivo. Come si potrà negare un ruolo di primo piano a chi, solo dodici mesi prima, avrà contribuito a eleggere deputati e senatori del territorio?

Lo scenario si complica ulteriormente considerando la mobilità interna alla coalizione. In vista delle politiche del 2027, non è affatto escluso che esponenti di spicco del centrodestra provinciale e regionale a caccia legittima di una riconferma blindata o di un seggio sicuro decidano di saltare sul carro del vincitore, traghettando le proprie preferenze verso Futuro Nazionale. In quel caso bollare il movimento di Vannacci come una scheggia impazzita dell’estrema destra diventerà un argomento retorico del tutto inservibile.

Ad Anagni, inoltre, esiste un elettorato di destra identitaria e radicale storicamente forte. Se tutte queste forze, oggi sparse in varie liste o momentaneamente parcheggiate, dovessero trovare una sintesi naturale sotto l’unico simbolo di Futuro Nazionale, la nuova sigla si presenterebbe al tavolo del 2028 con percentuali importanti. Metterle all’angolo sarebbe difficile.

Inglobare o isolare: due strade ad altissimo rischio

Il Municipio di Anagni

Per chiunque si troverà a guidare il centrodestra verso la successione a sindaco, questa situazione rappresenta una vera patata bollente. Le opzioni sul tavolo sono entrambe ad altissimo rischio.

Inglobare la destra radicale significherebbe caricare sulla coalizione figure e personaggi decisamente ingombranti, capaci di dettare l’agenda amministrativa e di spaventare l’elettorato moderato.

Isolare il movimento significherebbe invece correre alle elezioni con una destra spaccata, rischiando concretamente di perdere la guida della città a favore di una coalizione civica o di centrosinistra, ammesso che da quella parte si riuscisse nel miracolo di uno schieramento unitario.

Natalia tace e guarda altrove: Pisana o Montecitorio

Daniele Natalia

In questo quadro di forte tensione spicca l’atteggiamento del sindaco in carica Daniele Natalia. Ufficialmente tace e non si esprime sulla vicenda. Per gli addetti ai lavori, però, il primo cittadino è ormai entrato pienamente in modalità fine secondo mandato.

Senza l’assillo della ricandidatura a sindaco, Natalia sembra muoversi con l’unico obiettivo di blindare la propria transizione personale verso palcoscenici superiori, siano essi alla Pisana o a Montecitorio.

Un disimpegno di fatto dalle dinamiche comunali che, se da un lato gli evita di logorarsi nelle faide locali, dall’altro priva il centrodestra anagnino di un arbitro autorevole in grado di governare la rogna che sta per abbattersi sulla città.