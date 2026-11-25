Dopo la rottura con la Lega e le tensioni nelle ultime amministrative, il movimento di Vannacci affida a due figure della città tirrenica il compito di radicare il partito nel territorio. Una scelta che guarda anche alle prossime elezioni comunali di Formia, Gaeta e Minturno

«Con i migliori auguri di buon lavoro. Marco»: stesso testo e stessa firma per due destinatari, Davide Parisella e Yashmir Cipolla, nominati da Marco Pomarici coordinatori di Futuro Nazionale rispettivamente per il Sud Pontino e per Fondi città. Cancellato col bianchetto dalla lista di Fondi a pochi giorni dalla presentazione, il nome di Davide Parisella è tornato fuori sulla lettera di nomina che gli assegna tutta l’area del Golfo dominata da Forza Italia. Tredici voti: tanti ne aveva presi a maggio Yashmir Cipolla, candidata a Fondi con Fratelli d’Italia: abbastanza per affidarle il coordinamento comunale.

Perché partire proprio da lì, dal feudo del potentissimo senatore Claudio Fazzone, l’uomo ascoltato fino ad Arcore fin dai tempi del Cavaliere? Perché è una sorta di riconoscimento nei confronti di una città dove si è consumata la prima, significativa frattura con la segreteria provinciale della Lega.

Fondi capitale

Marco Pomarici

Mentre i sondaggi ridimensionano di giorno in giorno il fenomeno politico legato al generale Roberto Vannacci, il suo movimento accelera la propria organizzazione territoriale e affida proprio a Fondi due incarichi di responsabilità. Il segretario regionale Marco Pomarici ha nominato Davide Parisella componente dell’esecutivo provinciale di Latina, con delega ai Comuni del Sud Pontino per la fase costituente di Futuro Nazionale.

La scelta di Davide Parisella appare strettamente legata alle vicende delle ultime elezioni amministrative di Fondi. Fino a pochi giorni dalla presentazione delle liste, Parisella figurava infatti tra i candidati di punta di “Litorale e Sviluppo Fondano”, la lista inserita nella coalizione a sostegno di Vincenzo Carnevale, poi eletto sindaco al termine del primo turno del 24 e 25 maggio.

Il suo nome venne però cancellato all’ultimo momento. Una decisione ricondotta ufficialmente a una vicenda giudiziaria collegata alla sua attività professionale, rispetto alla quale Parisella aveva rivendicato la propria totale estraneità ai fatti contestati. La sua candidatura, sul piano politico, era considerata potenzialmente competitiva. Le relazioni costruite e la conoscenza del territorio avrebbero potuto garantirgli un consistente numero di preferenze, aprendo la strada all’elezione in Consiglio comunale o persino a un incarico nella prima Giunta Carnevale.

L’esclusione provocò una dura reazione. Attraverso i social, Parisella affidò a un messaggio dai toni polemici la propria amarezza, senza nascondere la volontà di proseguire il percorso politico: «Chi pensa di chiudere una partita eliminando una persona, commette un errore. Perché le idee non si cancellano con una firma, con una manovra o con qualche telefonata. Le idee camminano nelle gambe delle persone». E ancora: «Le campagne finiscono. La dignità resta. E anche la verità prima o poi trova sempre la strada per tornare alla luce. Partirà un nuovo progetto». Un progetto che oggi sembra trovare una nuova collocazione proprio in Futuro Nazionale.

La frattura nella Lega e il percorso di avvicinamento a Vannacci

Franco Cardinale

L’esclusione dalle liste contribuì ad avvicinare Parisella alla componente fondana della Lega, che nei mesi scorsi aveva manifestato apertamente il proprio dissenso nei confronti dei vertici provinciali, fino alle dimissioni in blocco dei dirigenti locali. Al centro della protesta c’era il presunto disinteresse della Segreteria provinciale nelle fasi conclusive dell’amministrazione guidata da Beniamino Maschietto. Come se ci fosse un patto indicibile con Forza Italia per non disturbare più di tanto le manovre nella città del senatore Fazzone.

A sollecitare un intervento del Partito sulle alleanze per le amministrative erano stati anche due protagonisti della politica locale: l’ex sindaco Luigi Parisella e il consigliere provinciale Franco Cardinale, che avrebbe voluto tentare di costruire un’intesa con Fratelli d’Italia. «Ci hanno lasciati al nostro destino», era stato il commento amaro dei due esponenti politici.

Se Luigi Parisella aveva manifestato l’intenzione di chiudere con la politica, Cardinale aveva invece iniziato un percorso di avvicinamento al movimento del generale Vannacci, arrivando a valutare la presentazione di una lista autonoma alle amministrative. Un progetto accantonato perché i tempi erano troppo stretti per raccogliere le adesioni necessarie e presentare una lista completa di 24 candidati.

Luigi Parisella

«Capii che era troppo presto e non avrei avuto il tempo necessario per raccogliere le adesioni di 24 candidati e soprattutto sottolineare la bontà del progetto politico del generale», ha spiegato Cardinale, ricordando la collaborazione avviata già in occasione delle elezioni europee del 2024 e il contributo del senatore Umberto Fusco nella nascita del primo movimento “Noi con Vannacci”.

Nonostante la militanza nella Lega, Cardinale era stato anche tra i primi iscritti all’associazione “Il Mondo al Contrario”, nata attorno alle idee del generale toscano. Oggi, con la nomina di Parisella alla guida organizzativa del sud pontino, Cardinale ha scelto di proseguire il proprio impegno nel movimento, indicando anche una priorità: «Largo ai giovani».

A Fondi arriva anche Yashmir Cipolla

Ma le novità organizzative non si fermano alla nomina di Parisella. Marco Pomarici ha infatti affidato a Yashmir Cipolla il coordinamento comunale di Futuro Nazionale a Fondi. Il suo nome è conosciuto in città soprattutto per il progetto “Piccoli Geni”, dedicato alle attività di doposcuola e caratterizzato da un’attenzione particolare agli aspetti terapeutici e al lavoro con i bambini autistici attraverso l’applicazione del metodo Aba.

Franco Cardinale e Yashmir Cipolla

Anche in questo caso, la scelta sembra puntare su una figura che ha maturato un’esperienza personale di delusione politica. Cipolla si era candidata alle ultime amministrative nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno della professoressa Maria Rita Amante, raccogliendo 13 preferenze. Una candidatura che non ha prodotto il risultato sperato, ma che ora trova una nuova collocazione nel progetto politico di Vannacci.

Ai neo coordinatori Pomarici ha inviato una lettera di congratulazioni, utilizzando lo stesso messaggio: «Sono certo che saprai svolgere l’incarico conferitoti con impegno, lealtà e senso di responsabilità, contribuendo al radicamento e alla crescita del nostro movimento sul territorio, nel rispetto dello Statuto e dei valori che ci accomunano».

La prova del Golfo in vista delle prossime amministrative

Per Parisella e Cipolla il debutto ufficiale nei nuovi incarichi avverrà durante una riunione organizzativa e una conferenza stampa alla presenza del segretario provinciale Alessandro Fanti e dello stesso segretario regionale Marco Pomarici. L’obiettivo è cominciare a misurare la consistenza del movimento nell’area del Golfo e costruire una struttura politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Alessandro Fanti

La vera prova potrebbe arrivare già in primavera, quando diversi Comuni saranno chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni. In particolare, l’attenzione è rivolta a Formia, Gaeta e Minturno, dove Futuro Nazionale potrebbe decidere di presentare propri candidati alla carica di sindaco.

Un’ipotesi che segnerebbe un passaggio importante per il movimento. Perché è chiamato a dimostrare di poter trasformare il consenso legato alla figura di Vannacci in una presenza politica autonoma e strutturata. Resta sullo sfondo la possibilità di un’intesa con il centrodestra, uno scenario non semplice ma neppure del tutto escluso, soprattutto in considerazione della possibile concomitanza con le elezioni politiche.

Per Futuro Nazionale, dunque, Fondi rappresenta molto più di una semplice sede di coordinamento. È il punto da cui ripartire dopo le tensioni con la Lega. Ed è il banco di prova per verificare quanto spazio il nuovo movimento possa conquistare nel panorama politico del sud pontino.