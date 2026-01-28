Gaeta, il piano di utilizzo delle spiagge in Consiglio: il PD pronto alle barricate

Nelle prossime ore l'assise comunale dovrà approvare il Pua. Si prevede una seduta molto accesa con l'opposizione che pone forti interrogativi sul documento e punta il dito sull'incompatibilità di alcuni consiglieri di maggioranza. Il sindaco Leccese prova a blindare la sua coalizione e per questo ha congelato la nomina ad assessore di Massimo Magliozzi al posto di Luigi Gaetani

Il ritorno del “capitano”. Non è Matteo Salvini ma l’ex sindaco di Gaeta Massimo Magliozzi. Sarà l’undicesimo assessore che il sindaco Cristian Leccese si appresta a nominare dall’inizio del suo mandato nel giugno 2022,

Il “capitano” (a Gaeta è conosciuto così per il grado che ha rivestito in polizia prima di andare in pensione) sarà il nuovo assessore ai Lavori Pubblici. Torna in prima linea dopo esserci stato con la fascia di sindaco 24 anni fa: nel 2002 tenne il fronte per quattro anni, fino a quando poi venne sfiduciato dalla sua maggioranza di centrodestra.

L’intesa pre-elettorale

Massimo Magliozzi

Magliozzi diventerà assessore in base all’accordo pre elettorale fatto dal sindaco Cristian Leccese con la lista, “Azione Popolare”, in cui è stato il più votato alle amministrative del 12 e 13 giugno 2022. L’intesa prevedeva che anche le formazioni civiche presenti in Consiglio con un solo eletto avrebbero ottenuto un rappresentante in Giunta, seppure part time.

Massimo Magliozzi sarebbe dovuto entrare in Giunta nella prima parte del 2025 ma per motivi strettamente personali declinò la proposta. Al suo posto entrò nella squadra di governo cittadino il primo dei non eletti di “Azione Popolare”, l’imprenditore balneare Luigi “Gino” Gaetani mentre il “Capitano” è rimasto in Consiglio. Ora il tempo di Massimo Magliozzi è arrivato.

Nomina congelata

Luigi Gaetani e Cristian Leccese

Giovedì 29 è prevista una seduta molto calda del Consiglio comunale. Nell’Ordine del Giorno spicca l’adozione del Piano di Utilizzo degli arenili dopo una gestione di 13 anni. Nessuna traccia della presa d’atto delle dimissioni di Massimo Magliozzi dall’incarico di Consigliere comunale e tantomeno della surroga con il primo dei non eletti, l’attuale assessore alle Opere Pubbliche Gino Gaetani. Il “capitano” resterà in servizio nell’Aula almeno fino al 29 gennaio: dimettersi prima sarebbe stato inopportuno e rischioso. Il motivo?

E’ facile intuirlo: facendo la staffetta e mandando in Consiglio comunale l’assessore Gaetani, quest’ultimo non avrebbe potuto approvare il Piano di utilizzo delle spiagge. Perché? Sarebbe chiaramente incompatibile, avendo lui messo a punto il documento. E così a Massimo Magliozzi è stato chiesto di attendere il successivo Consiglio comunale, in agenda nella prima decade di febbraio .

I dem: il 50 % delle spiagge sarà libero?

Michela Di Ciaccio

Nel frattempo la minoranza del Pd ha deciso di puntare i riflettori su alcuni consiglieri del centrodestra che sono a forte rischio di incompatibilità per quanto concerne l’adozione del Piano Arenili. Due in particolare: l’avvocato Michela Di Ciaccio e l’ex presidente del consiglio comunale Davide Speringo di “Avanti tutta” (assente mercoledì alla seduta della commissione Urbanistica). Speringo è alla testa di una categoria che a Gaeta conta quanto i titolari degli stabilimenti balneari: i mini-concessionari delle spiagge libere.

Marco Di Vasta

Sott’osservazione ci sono anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Di Vasta e l’altro consigliere di “Avanti tutta”, Raffaele Matarazzo. Entrambi, il 29 dicembre scorso hanno lasciato l’Aula prima del voto sul Bilancio di previsione 2026. Ecco perché Massimo Magliozzi serve ancora come il pane: perché la minoranza del Pd ha preannunciato bagarre nella seduta di giovedì mattina. Ponendo e rilanciando un quesito: il 50 % delle spiagge di Gaeta sarà libero nei prossimi anni sulla scorta di quanto prevede il piano di utilizzo degli arenili?

Criticità e dubbi

Emiliano Scinicariello, consigliere comunale del Pd a Gaeta

La delibera approntata dall’ufficio Demanio non convince, soprattutto dopo le integrazioni sollecitate dalla Regione Lazio. A dire del Pd la Regione, sollevando alcune criticità ma approvando la valutazione ambientale strategica, ha chiesto espressamente al comune di Gaeta di garantire che il 50% delle spiagge sia libero.

Il Pd pone due considerazioni. Evidenzia che il Piano Arenili va in approvazione eppure lo stesso Comune si è impegnato con diversi imprenditori privati approvando una raffica di progetti che riguardano proprio quegli spazi. Non solo: le delibere di approvazione sono state annullate dal Tar. I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi di quattro privati “sfrattati”. Non finisce qui: le delibere sono state impugnate davanti la magistratura amministrativa dall’Agcm, l’Autorità di Garanzia sul Mercato e sulla Libera Concorrenza? Proprio per questo il Pd si domanda se il Piano possa ora essere approvato.

Il Comune di Gaeta

Altra perplessità del Pd. L’ex dirigente del settore Pietro D’Orazio (affiancato dal sindaco Gaeta Leccese) ha prorogato – secondo quanto previsto nel settembre 2024 dal governo Meloni – le concessioni demaniali sino al 31 dicembre 2027 per concedere allo stesso comune il tempo necessario per completare l’iter dei project financing. Ma allora che si approva a fare il Pua, se le aree che dovrebbe disciplinare sono state in qualche modo già assegnate per i prossimi due anni?

La mobilitazione dei cittadini

Marzio Padovani dell’associazione “La Piazza”

Si stanno mobilitando a Gaeta anche i cittadini. Quelli aderenti al comitato “La Piazza” hanno partecipato martedì sera ad un’assemblea presso la sede di piazza delle Sirene. A relazionare sull’adozione definitiva del Piano di utilizzo degli arenili sono stati l’ingegner Marcello Di Marco e Simone Avico.

“E’ stato un momento di confronto molto importante su un tema che inciderà profondamente sul futuro della nostra città e l’accessibilità delle sue spiagge – hanno commentato il presidente Marzio Padovani e Lino Magliuzzi – L’adozione definitiva del Pua in Consiglio comunale avrebbe potuto rappresentare l’occasione storica per modificare sensibilmente le nostre spiagge. Non di certo con questa amministrazione e con un Consiglio comunale non lontano dalla categoria. Così come è stato presentato è il solito piano nettamente rivolto semmai alle esigenze di frontisti e concessionari”.