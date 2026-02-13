Gaeta, l’ex piazzale della stazione scuote una maggioranza già divisa

Un'altra patata bollente per l'amministrazione già alle prese con le frizioni tra Leccese e Matarazzo. Oltre mille cittadini hanno presentato una proposta di iniziativa popolare per far tornare l'area nel patrimonio dell'ente comunale. La conferenza dei capigruppo ha preso tempo e non ha inserito la richiesta nel prossimo consiglio.

Protagonisti di polemiche al vetriolo in Consiglio comunale al punto che sul Piano di Utilizzo delle Spiagge ci è scappato anche un colorito “vi struppeo” amplificato sulla rete grazie al servizio streaming del comune ed al microfono acceso della Segretaria generale Patrizia Cinquanta, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese e il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Matarazzo giovedì mattina avrebbero potuto avere la prima occasione per “incrociare” di nuovo i loro sguardi. (Leggi qui: Quel maledetto microfono aperto. E qui: Microfoni aperti, nervi scoperti e una maggioranza che scricchiola).

Il confronto saltato tra impegni e mancato invito

Il sindaco Cristian Leccese

Al Comune di Gaeta era in programma la Conferenza dei Capigruppo per convocare la prossima seduta del Consiglio comunale. C’erano tutti quelli che dovevano esserci con l’eccezione del capogruppo del Pd Emiliano Scinicariello (sostituito da Sabina Mitrano), Franco De Angelis ed il sindaco Leccese.

Il primo cittadino ha fatto sapere di avere altri impegni istituzionali. Ma, secondo quanto circolato al primo piano del palazzo municipale, Leccese ha lasciato campo libero al presidente d’aula Gennaro Dies. Lo avrebbe fatto nella consapevolezza che per la prima volta avrebbe incontrato Matarazzo, “reo” di avere messo in discussione l’adozione del Pua nello scorso Consiglio.

Raffaele Matarazzo

Volendo, Leccese e Matarazzo avrebbero potuto incontrarsi in un’altra circostanza: nel dopo – vertice di maggioranza in programma in una pizzeria. Questa volta a dare forfait è stato il professor Matarazzo con una motivazione che ha alimentato il fuoco acceso sotto la cenere: “Ma come facevo ad andare se non sono stato neppure invitato a partecipare ad una riunione di maggioranza di cui faccio parte. Se un’astensione, motivata, è un pretesto per iniziare una caccia alle streghe, io non sono sereno. Ma lo sono di più”.

“Il piazzale dell’ex stazione torni comunale”

Con questa situazione politicamente precaria, la maggioranza Leccese ha ora nelle mani una patata bollente. In Comune è arrivata una proposta di iniziativa popolare che, sottoscritta da oltre mille cittadini (cinque volte di più rispetto a quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto del comune di Gaeta), è finalizzata a far tornare lo strategico piazzale dell’ex stazione ferroviaria nel patrimonio immobiliare dell’ente.

Il municipio di Gaeta

Giovedì è rimasto deluso chi pensava che l’istanza, promossa dal Comitato presieduto da Damiano Di Ciaccio, finisse nell’Ordine del Giorno del primo Consiglio utile. La Conferenza dei Capigruppo ha fissato la prossima seduta consiliare per il 23 febbraio e al massimo gli argomenti saranno due: la surroga del consigliere comunale Massimo Magliozzi (diventato assessore) con il primo dei non eletti, l’assessore uscente ai Lavori Pubblici Luigi Gaetani. E la discussione di alcune interrogazioni e interpellanze presentate dal gruppo di opposizione del Partito Democratico.

La querelle del ritorno del piazzale dell’ex stazione, ha fatto sapere il presidente Dies, merita un nuovo incontro con il presidente ed una delegazione del Comitato che ha presentato la proposta. L’incontro è stato fissato alle ore 10 del 17 febbraio prossimo. Dies non ha voluto specificare le motivazioni, siano esse tecniche o amministrative. Probabilmente sono emerse dalla riunione di maggioranza dove – come detto – non c’era perché non invitato il consigliere Raffaele Matarazzo. Una chiave di lettura c’è. La maggioranza, che non è tutta d’accordo sul ritorno al comune di Gaeta del piazzale dell’ex stazione, per prendere tempo ha deciso di riconvocare il Comitato, cosa che non è contemplata dallo Statuto. Come è stato possibile? Chi rappresentava il Pd (e dunque la minoranza) Sabina Mitrano, anzichè fare le barricate, ha votato assieme alla maggioranza provocando polemiche e veleni all’interno dello stesso Partito Democratico.

Il comitato incalza la maggioranza

Alle elezioni amministrative mancano scarsi 15 mesi e la sempre più risicata maggioranza Leccese sa di dover gestire al meglio una proposta di iniziativa popolare che, presentata ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del comune di Gaeta e dell’articolo 8 del Tuel, è stata sottoscritta da moltissimi cittadini che votano centrodestra.

Damiano Di Ciaccio

Prendendo atto “con un po’ di rammarico” della decisione della Conferenza dei Capigruppo, il presidente del comitato civico dell’Atratina Damiano Di Ciaccio è intervenuto con piglio ed equilibrio.“Noi quello che dovevano dire come Comitato l’abbiamo riferito al presidente Dies nell’incontro del 2 febbraio scorso. La proposta di deliberazione è stata dichiarata ammissibile dalla Segretaria comunale e non vediamo alcuna ragione per questa nuova convocazione. Andremo naturalmente quando saremo convocati ma questa proposta di delibera non può essere oggetto di baratto” .

“Oltre mille cittadini l’hanno sottoscritta così come l’abbiamo presentata e la maggioranza deve assumersi la responsabilità se accoglierla o respingerla – ha chiosato Di Ciaccio – Non ci sono altre soluzioni di sorta. Naturalmente saremo attenti a respingere eventuali escamotage perché la proposta di delibera, presentata ai sensi della normativa vigente, è chiarissima”.

La corsia privilegiata

Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio industriale del Lazio

Il comitato sa che la maggioranza si trova in una situazione di difficoltà perché l’area di cui si chiede una fruibilità pubblica è in parte di proprietà del Consorzio industriale del Lazio. Ed il Commisario Raffaele Trequattrini si è sempre espresso contro un utilizzo privatistico del sito. In parte poi l’area è di un privato: la società Cavour Immobiliare, che l’aveva acquistata per soli 409 mila euro dal disciolto Consorzio Industriale del Sud Pontino.

“Attendiamo a questo punto una convocazione costruttiva e una favorevole decisione da parte dell’intero consiglio comunale per il ripristino dell’uso pubblico del piazzale da parte della intera cittadinanza che ne è stata ingiustamente privata”, è stato il commento finale del presidente Di Ciaccio.

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Questa proposta di iniziativa popolare, in teoria, potrebbe trovare una corsia privilegiata dopo quanto avvenuto giovedì 29 gennaio scorso davanti al Tribunale di Cassino. La vendita del piazzale dell’ex stazione ferroviaria di Gaeta non è più argomento di un processo penale.

L’ha deciso il collegio penale (presidente Iannitti, a latere Gioia e Passeri) dichiarando la prescrizione anche per l’ultimo reato rimasto ancora in piedi tra quelli per i quali era stato chiesto il processo per 13 tra amministratori, tecnici e funzionari dell’ex Consorzio Industriale del Sud Pontino, del Comune di Gaeta e dirigenti della società “Cavour Immobiliare”.

La vendita dell’area fu avviata con Avviso Pubblico del giugno 2019 ma – secondo l’accusa – senza un’adeguata pubblicità.