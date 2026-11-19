Il Consiglio Comunale di Gaeta approva la delibera su Avir, ex stazione e stadio Riciniello, destinato a Bevano. Respinto l’ordine del giorno del PD. Per il palazzetto di via Venezia serve un altro milione.

È stata una seduta pirandelliana quella di giovedì mattina del Consiglio Comunale di Gaeta. Tornato a sedere al tavolo della Giunta Angelo Magliozzi, 14° assessore nominato dal sindaco Cristian Leccese all’indomani delle dimissioni di Paola Guglietta, l’Aula pare aver sciolto un dubbio che stava rendendo accidentato l’inizio della campagna elettorale del primo cittadino di Forza Italia: la querelle dello stadio di calcio Antonio Riciniello. (Leggi qui: Sliding doors al Comune, Angelo Magliozzi torna assessore. E leggi Gaeta, il Riciniello diventa cemento: la giunta Leccese nella bufera).

La minoranza Dem, l’indipendente del gruppo misto d’opposizione Raffaele Matarazzo e il sempre ondulante capogruppo di Gaeta Tricolore Marco Di Vasta hanno provato a far saltare i nervi al sindaco Leccese.

È bastata, invece, una dichiarazione flash della Consigliera più mitraniana presente nel Consiglio di Gaeta, l’ex presidente d’Aula e ora consigliera provinciale di FI Pina Rosato, a sgombrare il campo dalle polemiche. Almeno per ora.

La dichiarazione di Rosato

L’impianto sportivo sarà sì delocalizzato a Bevano: in un sito di proprietà del Consorzio industriale regionale e, in parte, dell’Eni. Lo spostamento avverrà nell’ambito della rigenerazione urbana dell’area attigua dell’ex vetreria Avir e del piazzale dell’ex stazione ferroviaria. Non sarà sostituito da un maxi intervento di tipo residenziale privato con la realizzazione, al di qua della spiaggia di Serapo, di 16 palazzine con la previsione di «oltre cento appartamenti».

Il sindaco Cristian Leccese ha deciso di mandare all’avanscoperta la Signora Cancelliera della politica gaetana davanti al veemente forcing delle minoranze e dell’aventiniano Di Vasta. Bisogna stare tranquilli – è stata questa la rassicurazione del primo cittadino – l’intera area di Serapo va rigenerata sotto il profilo urbanistico ma lo stadio va delocalizzato a Bevano in un’area talmente baricentrica che il «progetto piace tantissimo anche ai comuni di Formia e Itri». Entrambi a guida Forza Italia.

Presenze e assenze

La maggioranza giovedì non era al gran completo – spiccavano le assenze dei consiglieri Speringo e Costabile – ma ha dovuto respingere l’assalto portatole dal Gruppo consiliare del PD, firmatario di un preciso ordine del giorno che inaugurava l’agenda consiliare.

Cosa prevedeva? La riclassificazione dell’area dello stadio Riciniello da zona «SP per attrezzature sportive» a zona «A per verde attrezzato». Una richiesta tecnicamente complicata ma politicamente ed elettoralmente facile da capire: «lo stadio non si tocca perché rappresenta un carattere assoluto della nostra comunità cittadina ed uno strumento aggregativo e sociale per i giovani (sempre di meno) di Gaeta».

Leccese ha lasciato parlare ma alla distanza ha risposto mettendo il Pd di fronte ad un evidente ostacolo tecnico. E cioè: la proposta del PD, se accettata, richiederebbe una variante al Piano Regolatore Generale.

La dichiarazione chiarificatrice di Pina Rosato, formalizzata anche nella veste di presidente della Commissione Urbanistica, è servita come il pane al sindaco Leccese per presentare la controproposta della maggioranza votata compattamente dai presenti. Contrari solo i consiglieri Di Vasta e del PD Emiliano Scinicariello, Antionio De Angelis e Sabina Mitrano (Raffaele Matarazzo era uscito dall’Aula).

Il passo avanti

Si tratta di una delibera che per certi versi è un ulteriore passo in avanti rispetto a due distinti incarichi progettuali conferiti (sulla scorta di un preciso mandato del sindaco Leccese del 21 agosto scorso) dal dirigente del Settore Urbanistico Pasquale Sarao riguardanti «l’area dell’attuale stadio di calcio “A. Riciniello” e aree pertinenziali, nonché delle aree dell’ex fabbrica del vetro “AVIR” e dell’ex “piazzale della stazione ferroviaria”».

Il Comune ha fretta, forse per l’imminente campagna elettorale, ed ha deciso di applicare l’articolo 38 del decreto legislativo 36/2023 «che determinerà automaticamente la destinazione urbanistica delle aree di riferimento avendo effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti».

Sono quattro gli interventi ipotizzati per i quali l’Ance di Latina prevede investimenti per circa 50 milioni di euro, 15 in più rispetto alla stima sinora conosciuta.

Gli interventi

Foto © Can Stock Photo / Jan Pietruszka

Per l’ex vetreria Avir è previsto «il recupero archeologico-industriale finalizzato a spazi culturali, sociali e aree verdi pubbliche, anche con la presenza di attività commerciali e turistiche (sia ricettive che non)».

La vecchia stazione ferroviaria è nel calderone per questo progetto di rigenerazione urbana con una «riqualificazione incentrata sulla viabilità, verde pubblico e parcheggi pubblici (non privati), mobilità sostenibile, intermodalità e servizi al turismo».

Lo stadio Riciniello sarà delocalizzato (con quale tempistica, prima o contestualmente ai lavori di riqualificazione) e al suo posto è «prevista la realizzazione di una grande area a verde, servizi e spazi collettivi, servizi di pubblico interesse, mobilità e parcheggi. Contestualmente dovrà essere avviata la progettazione del nuovo stadio comunale in località “Bevano”, nelle aree deputate da PRG consortile già individuate, e la riqualificazione/potenziamento delle altre strutture sportive ivi presenti (palazzetto di Via Marina, ex “Country Club” e bocciodromo)».

Questo progetto di riassetto di questa parte della città – ha concluso Leccese – «consentirà una connessione Urbana mediante la creazione di un percorso continuo e ciclo-pedonale che colleghi fluidamente le tre aree con il centro della città, il borgo di Porto Salvo ed il quartiere di Sant’Erasmo». Non di meno sarà l’attenzione riservata alla sostenibilità attraverso l’«utilizzo di tecniche di bioedilizia, efficientamento energetico e massima invarianza idraulica».

Tensione in Aula

Franco De Angelis, Emiliano Scinicariello, Raffaele Matarazzo

Il momento di massima tensione in Aula si è registrato quando il sindaco ha letto velocemente le previsioni della delibera poi votata dalla sola maggioranza.

Il consigliere Dem Franco De Angelis le ha definite «poco convincenti» nel momento in cui Leccese ha annunciato la nascita di «attività commerciali e turistiche, sia ricettive che non» all’interno della vetreria di corso Italia.

Sono volate scintille verbali soprattutto quando De Angelis ha incalzato Leccese in questo modo: «Ha letto tutto bene e ad alta voce. Le si è abbassata improvvisamente la voce quando ha terminato con quattro paroline magiche “sia ricettive che non”».

Un palazzetto con costi abnormi

Massimo Magliozzi

La seduta si è di nuovo surriscaldata quando è toccato all’assessore Lavori Pubblici Massimo Magliozzi – che in molti danno per dimissionario prima di Natale, il tempo di cominciare il progetto elettorale dell’ex assessore al bilancio Luca Gallinaro – dover spiegare una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 per consentire l’ampliamento (una tribuna per circa 400 posti a sedere) del nuovo impianto polisportivo di via Venezia.

Per i consiglieri del PD «il povero assessore Magliozzi ha dovuto fare ancora una volta il gioco sporco che spettava al sindaco Leccese» in quanto titolare della delega al bilancio restituitagli due assessore fa proprio dal dimissionario assessore Gallinaro. In sintesi per completare quest’opera servirà un altro milione di euro unitamente ai tre già spesi e ai due previstigrazie a un mutuo acceso con il Credito Sportivo. «Sono troppi e odorano di campagna elettorale» – hanno tuonato Scinicariello e De Angelis.

L’assessore Magliozzi ha provato a smarcarsi attaccando indirettamente Leccese: «Quando ero io sindaco pretendevo che i dirigenti, che paghiamo lautamente, fossero sempre presenti in Aula a disposizione dei consiglieri. Sono cinque anni che non vedo uno».

Le insinuazioni

A questo punto De Angelis ha provato a dare una giustificazione a questa pesante considerazione politica: «Caro Massimo quando guidavi tu il comune di Gaeta i dirigenti erano tutti di ruolo. Ora che sono tutti di nomina fiduciaria cosa ti aspettavi?»

L’argomento non poteva essere archiviato lasciando in piedi un’insinuazione di natura penale. Il capogruppo Dem Scinicariello ha preannunciato che scriverà alla Regione. In sede di Conferenza dei Servizi aveva lasciato il suo parere favorevole a condizione che venisse realizzato un parcheggio sotterraneo a servizio dell’impianto di via Venezia.

E invece è stata allegata agli atti del procedimento una planimetria dell’ufficio tecnico con cui l’ubicazione dei parcheggi a servizio dell’impianto non è prevista nella zona indicata dalla Regione ma nell’area ex Avir che «proprio vicino non è…».

La ricomparsa del consigliere Di Vasta

Marco Di Vasta

Se fosse il pilota di un aeroplano, il consigliere di Gaeta Tricolore Marco Di Vasta farebbe impazzire il miglior controllore di volo del mondo. Giovedì mattina è ricomparso nell’aula consiliare per votare insieme alla «mia maggioranza» il progetto per la realizzazione di un’autorimessa interrata e di un sovrastante parcheggio a raso con pensiline fotovoltaiche in via Bachelet, nei pressi della spiaggia di Serapo e del cimitero monumentale di via Garibaldi.

Il Consiglio Comunale ha preso atto dell’esito favorevole di una Conferenza di Servizi svolta negli ultimi due anni e ha approvato una variante al PRG, da zona verde a zona parcheggi.

Nelle settimane scorse, proprio questo voto avrebbe consigliato l’assessore Paola Guglietta a dimettersi per non rischiare di incorrere in un caso di incompatibilità: l’amministratrice della società proponente è sua sorella Michela. (Leggi qui: Il sindaco fa 13: a Gaeta il tredicesimo assessore lascia la Giunta).

Il pepe finale

Un po’ di pepe, vista l’ora di pranzo, l’ha messa nella minestra infine il consigliere De Angelis. Le sue perplessità le aveva manifestate 15 giorni fa scrivendole in una nota inviata al sindaco, alla segreteria generale, agli assessori e ai dirigenti competenti: «Naturalmente nessuno mi ha risposto ma ci chiediamo due cose. Non sarebbe stato necessario produrre la Vas,la valutazione ambientale strategica? E in questa zona di Gaeta il Prg vigente non prevede aree destinate a parcheggio?». Queste opposizioni «seminatrici di odio».