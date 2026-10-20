Gaeta, Magliozzi punta i piedi e mette gli occhi sulla lista anti sindaco

L'assessore Massimo Magliozzi attacca la gestione dei dirigenti nella maggioranza di Gaeta. Nel centrodestra si lavora a un secondo schieramento anti Leccese, mentre la PGS Don Bosco lascia il campetto di via Venezia.

C’è un caso Massimo Magliozzi nella maggioranza del Comune di Gaeta che si appresta a riconfermare il sostegno alla candidatura bis del sindaco Cristian Leccese. Il capitano, con due sortite compiute negli ultimi giorni, ha attizzato il fuoco che da mesi covava sotto la cenere nel palazzo municipale di piazza XIX Maggio. Quali sortite?

Il caso Magliozzi

L’assessore ai Lavori Pubblici ha scaricato sui dirigenti la colpa del malcontento che dice di registrare in città. Massimo Magliozzi in una vivace riunione della maggioranza ha assolto la politica ed accusato i dirigenti: «Alcuni li vediamo con il lanternino, altri possono e devono fare di più. Il Comune di Gaeta potrebbe funzionare meglio e io sono stanco di subire critiche che considero più che legittime. Abbiamo il dovere di dare risposte. Non darle per responsabilità esterne alla politica mi rincresce non poco…».

Luca Gallinaro

Poi la seconda sortita: l’assessore Magliozzi ha votato contro una delibera di Giunta per l’assegnazione di significative indennità di risultato proprio ai dirigenti. Il suo non è stato l’unico voto a mancare: il collega del Bilancio Luca Gallinaro non ha partecipato alla Giunta.

Quello dell’ex sindaco di Forza Italia Magliozzi, fisicamente presente, è stato un voto contrario. Gallinaro, che a differenza del primo non è ancora in pensione, per non votare contro ha trovato un impegno professionale all’ospedale Dono Svizzero, dove è gastroenterologo. E non è andato in Aula, provocando comunque egli stesso qualche mal di pancia al sindaco Leccese.

Il Magliozzi pentito

Se potesse tornare indietro, Massimo Magliozzi non si dimetterebbe più da Consigliere comunale per entrare in Giunta ad un anno dal voto amministrativo. Alea iacta est – la frase che Svetonio attribuisce a Giulio Cesare – e piangere sul latte versato significherebbe «perdere soltanto tempo». Perché? La spiegazione è semplice: in Consiglio si giudica e si vota, in Giunta si lavora: se la gente è scontenta la colpa è di tutti gli assessori.

L’ex sindaco trova un colpevole nella macchina amministrativa. Evidenzia che la responsabilità di Lavori Pubblici e Urbanistica è stata attribuita ad un unico dirigente, l’ingegner Pasquale Sarao. Che non potendo né dividersi né clonarsi ha tutti i limiti di ogni essere umano chiamato a fare il doppio delle cose che potrebbe fare.

Mauro Pimpinella

Un sovraccarico di compiti che toccava fino a poco tempo fa anche la ex dirigente della Polizia Locale, Annamaria De Filippis. Ora il suo incarico è stato attribuito all’ex vicedirigente di Sperlonga, Mauro Pimpinella. Quanto alla dottoressa De Filippis, «per tre volte la settimana è impegnata a Formia a guidare il Coises cioè il consorzio dei Servizi Sociali di distretto. Per i rimanenti due giorni deve occuparsi al Comune di Gaeta di Servizi sociali, di Personale, di Suap e di Ambiente». In pratica deve fare il lavoro di quattro uffici e nella metà del tempo.

Magliozzi poi punta il dito sul fatto che la dirigente del settore Bilancio Tommasina Biondino (storica responsabile di settore a Fondi sia disponibile solo per due giorni la settimana. Infine la quinta dirigente, la formiana Stefania Della Notte. Le sono rimaste poche competenze, per di più residuali, dopo essere stata una dirigente di punta nella prima fase del Mitranismo. Insomma, nell’analisi di Magliozzi quello del Comune di Gaeta è un apparato sotto stress e fuori equilibrio.

La lista alternativa

Marco Di Vasta

«Così non si può andare avanti. In caso contrario ne trarrò le mie dovute conseguenze» è stato l’ultimatum confermato lunedì sera da Massimo Magliozzi. Che ha confermato di «guardare con interesse» al nascente secondo schieramento di centrodestra che «di sicuro sarà a maggio sulla scheda elettorale». Quale? Uno schieramento che al momento non ha ancora un candidato sindaco ma il il nome che piacerebbe a Magliozzi è quello del dottor Luca Gallinaro, per «le sue qualità di equilibrio e moderazione».

Di sicuro si conoscono già le prime componenti. In testa c’è Fratelli d’Italia, un Partito che, a Gaeta ha deciso di ibernarsi con il capogruppo e coordinatore comunale Marco Di Vasta. Si tratta del referente locale del consigliere regionale FdI Enrico Tiero: pur non avendo mai dichiarato l’uscita dalla maggioranza Leccese ha deciso di rimanervi per rispettare l’impegno preso nel 2022 con gli elettori ma di approvare poco e niente.

Raffaele Matarazzo

A rompere gli indugi, invece, è stato qualche settimana fa il consigliere di Avanti tutta Raffaele Matarazzo. Ha lasciato la maggioranza in aperto dissenso con il sindaco Leccese ed è andato a rimpinguare la minoranza Pd formata da Emiliano Scinicariello, Franco De Angelis e Sabina Mitrano. C’è poi Gaeta Sociale che, benché fondata dal delegato all’housing sociale Mauro Pecchia, è considerata un’emanazione dell’assessore regionale Elena Palazzo, sempre FdI ma di ossservanza diversa da quella di Tiero. A lavorare per la nascita di questo cartello elettorale antitetico a quello del sindaco Cristian Leccese è anche Pasqualino De Simone, con l’obiettivo minimo di guadagnare il turno di ballottaggio. Che a Gaeta non si svolge dal 2012.

La PGS Don Bosco sfrattata dall’oratorio

Dopo la querelle relativa alla delocalizzazione dello stadio di calcio Riciniello e alla rigenerazione dell’area ex Avir, dopo le invettive dell’assessore Magliozzi sulla gestione dei dirigenti, un’altra grana è scoppiata nella Giunta Leccese. Lunedì c’è stato l’abbandono da parte della PGS «Don Bosco» del campetto polivalente di via Venezia. Ristrutturato a sue spese con l’accensione di un mutuo, è stato restituito alla sua proprietà, l’attigua parrocchia di San Paolo, perché venerdì 16 ottobre è scaduta la decennale convenzione sottoscritta nel 2016 con l’allora amministratore parrocchiale don Antonio Cairo.

Il campetto dell’oratorio San Paolo

In sintesi 250 bambini della PGS Don Bosco sono stati trasferiti nel vicino palazzetto dello sport, ufficialmente per consentire lo svolgimento di lavori nell’attiguo oratorio. L’annuncio dello sfratto, accompagnato dall’immancabile rammarico del presidente Nino Arena, ha innescato un violento scontro istituzionale tra due delegati del sindaco Leccese.

Mauro Pecchia, oltre a far parte della segreteria particolare del primo cittadino, è un dirigente della PGS. Sui social non è stato tenero con l’amministrazione di cui fa parte: «Dobbiamo sottolineare che enti e istituzioni non hanno messo in campo tutte le soluzioni possibili per evitare il trasferimento dei bambini. La Pgs è stata una delle pochissime società escluse dal Villaggio dello Sport nel corso dell’ultima manifestazione sportiva svoltasi nei giorni scorsi. Si poteva tutelare la Pgs nei confronti della Parrocchia di San Paolo: qualcuno ha scelto di non farlo».

Lo scontro tra i delegati

Cristian Leccese con Iolanda Mottola

L’avvocato Iolanda Mottola da qualche settimana è stata nominata delegata esterna al rispetto del ciclo dei rifiuti. Con Pecchia non è stata tenera: «Mai proverbio fu più azzeccato: predicare bene e razzolare male. In questa vicenda, enti e istituzioni hanno messo sul tavolo ogni proposta possibile, cercando una soluzione per evitare che una realtà sportiva come la Don Bosco fosse costretta a lasciare l’impianto. Tutti hanno provato a trovare una strada. L’unico soggetto che, in quanto proprietario, poteva dare il proprio consenso ha detto no. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di questa decisione. Mi auguro che la Curia si renda pienamente conto della gravità di quanto accaduto!»

Lo sfratto, di fatto, è stato di natura economica perché la parrocchia per rinnovare la convenzione aveva chiesto un canone mensile di ben 3.000 euro (contro i 1.000 proposti dalla PGS), un importo definito «non sufficiente» per contribuire a realizzare lavori per un valore di mezzo milione di euro.

Mauro Pecchia

L’avvocato Mottola, senza peli sulla lingua, ha risposto sui social in questi termini al collega delegato Pecchia: «Mauro, con tutto il rispetto, non sono d’accordo. Non possiamo chiamare in causa ogni volta il Comune, come se avesse sempre e comunque una responsabilità in vicende che riguardano spazi e decisioni altrui. Si può sempre fare di più? Forse. Ma questo non significa che si debba necessariamente individuare una responsabilità istituzionale ogni volta che una vicenda si conclude diversamente da come avremmo voluto. Le responsabilità vanno attribuite a chi le ha, non distribuite per alleggerire quelle di qualcun altro. Il dispiacere per quello che sta accadendo è enorme, ma proprio per onestà intellettuale bisogna distinguere tra chi aveva il potere di decidere e chi ha cercato di trovare una soluzione. E, in questa vicenda, non sono la stessa cosa», ha concluso la delegata all’ambiente».