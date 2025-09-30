Gaeta, porte girevoli in giunta: Paola Guglietta è l’undicesimo assessore

Il sindaco Cristian Leccese costretto ad avvicendare Linda Morini per evitare problemi di numeri in maggioranza. Il neo componente dell'esecutivo infatti ha consentito l'approvazione dell'inserimento dei project financing sugli stabilimenti balneari nel piano triennale delle opere pubbliche. Intanto il primo cittadino attacca l'Agcm e scrive a Giorgia Meloni

Continua senza soste la girandola di assessori nella giunta comunale di Gaeta. Quello operato tra lunedì sera e martedì mattina è stato un avvicendamento forzato dal sindaco Cristian Leccese. Che, facendo necessità virtù, ha dovuto chiedere all’assessora all’Urbanistica (ex vice sindaco) Linda Morini di farsi da parte.

E così è stato. L’undicesimo cambio nella traballante giunta di centrodestra è stato più di una necessità. Quando il primo cittadino, nella riunione di maggioranza di lunedì sera, si è reso conto che il numero legale nel Consiglio Comunale di martedì mattina non sarebbe stato garantito da un terzo della sua coalizione, è corso ai ripari.

Una seduta a rischio

Che la seduta fosse ad alta tensione lo si capiva già alla vigilia. E infatti i fatti hanno confermato i pronostici. Sul tavolo c’era un punto pesante: l’inserimento nel piano triennale delle Opere Pubbliche di alcuni interventi proposti da imprenditori per gli stabilimenti balneari di Serapo, attraverso la formula della finanza di progetto.

Una strada però tutt’altro che lineare. Alcune sentenze del Tar l’hanno già bocciata e nei giorni scorsi è arrivata anche la stoccata dell’Antitrust (Agcm), che ha depositato nuovi motivi di ricorso contro il Comune di Gaeta, accusato di non aver garantito sufficiente trasparenza e concorrenza nella scelta dei futuri gestori delle spiagge.

Consapevole del rischio di spaccatura, il sindaco Cristian Leccese è dovuto correre ai ripari. Per evitare che il provvedimento venisse affossato, ha operato un cambio in corsa nella sua Giunta. Una mossa dettata dalla matematica: almeno cinque consiglieri di maggioranza avevano già fatto capire che non avrebbero votato a favore.

Parliamo di pezzi grossi: gli ex presidenti del consiglio comunale Davide Speringo e Pina Rosato, il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Di Vasta, l’ex sindaco Massimo Magliozzi e il consigliere Pompeo Costabile. Una fronda interna che, se confermata al momento del voto, avrebbe reso impossibile approvare l’atto.

Le deleghe della Guglietta

Paola Guglietta

Con il pallottoliere in mano, il sindaco Cristian Leccese aveva fatto i conti: per garantire il numero legale (nove consiglieri) serviva la presenza di Paola Guglietta. Alla fine la modifica del Piano Triennale delle Opere è stata approvata con otto voti favorevoli. Decisiva l’astensione della Guglietta, che subito dopo è stata premiata con l’ingresso in Giunta.

Per evitare possibili imbarazzi — visto il legame familiare con l’imprenditore Edoardo Accetta e la parentela con l’amministratrice della società di costruzioni Pida srl — Leccese ha evitato di affidarle la delega all’Urbanistica. In compenso le ha consegnato un pacchetto “pesante”: attività produttive, professioni, lavoro autonomo, commercio e gestione del PNRR.

Il fatto resta: la Giunta Leccese assomiglia sempre più alla porta girevole di un albergo a tre stelle. Con quello della Guglietta siamo arrivati all’undicesimo avvicendamento dall’inizio della consiliatura, nel giugno 2022. Se non è un record, poco ci manca.

Con le dimissioni immediate da consigliera comunale, la nuova assessora spiana la strada al ritorno in Aula di Raffaele Matarazzo, ex titolare dell’Ambiente. Nonostante le 235 preferenze raccolte tre anni fa, era rimasto ai margini. Ora, grazie al valzer di poltrone, torna protagonista.

“Un’esperienza bellissima”

da sinistra: Morini, Leccese, Guglietta e Matarazzo

Linda Morini ufficialmente si è dimessa da assessore “per ragioni personali e familiari ed in nessuna misura è da attribuirsi a ragioni politiche o a dissidi personali in seno all’ Amministrazione comunale”. Tutto vero tranne che per un particolare: l’assessore Morini rappresentava sino a martedì la lista-traino della maggioranza Leccese, “Mitrano nel cuore”. E sembrerebbe che l’ex sindaco e ora consigliere regionale di Forza Italia fosse all’oscuro di questo avvicendamento pilotato dal suo successore.

“Aver amministrato per sette anni la nostra bellissima Gaeta è stata un’esperienza unica che mi ha arricchito anche dal punto di vista umano oltre che politico e amministrativo – ha sottolineato la Morini – Le mie deleghe dal 2018 hanno toccato aspetti importanti e cruciali per la cura e lo sviluppo della nostra città: ambientali, urbanistici, di rigenerazione urbana, di sanità pubblica e di benessere animale. Nell’affrontare le varie situazioni, ho sempre impostato il mio operato al raggiungimento degli obiettivi strategici che ci eravamo prefissati come amministrazione. Considero un onore aver collaborato con il sindaco Leccese e con l’onorevole Mitrano che per primo mi ha coinvolto nel suo progetto politico-amministrativo”.

Un contentino per Linda

Linda Morini

Linda Morini alla fine il suo contentino amministrativo l’ha ricevuto. In caso contrario sarebbe stato un comportamento autolesionista sul piano elettorale in vista del voto della primavera 2027: continuerà a collaborare con il primo cittadino nel ruolo di delegata a “Analisi e Studio su Patrimonio, Programmi di Valorizzazione dei Beni demaniali e Comunali, Attuazione degli strumenti di rigenerazione urbana – Interventi di riqualificazione e /o rigenerazione urbana afferenti a edilizia pubblica – Benessere animale.” Insomma un assessorato all’urbanistica camuffato.

Non sono tardati ad arrivare i ringraziamenti del sindaco Leccese. Le ha riconosciuto “il costante impegno, la dedizione e l’impronta lasciata da un lavoro lungo, proficuo e di grande rilevanza per la comunità“

Guglietta pronta alla sfida, riecco Matarazzo

Giuseppe Matarazzo

Dopo aver evitato alla maggioranza una figuraccia – il pressing del Pd contro le modifiche al piano triennale delle opere era stato durissimo – la neo assessora Paola Guglietta ha ringraziato il sindaco Leccese per la fiducia, promettendo massimo impegno sulle deleghe ricevute. “Le sfide sono tante – ha detto – ma sono pronta a trasformarle in opportunità per la città”.

Il suo ingresso in Giunta libera un posto in Consiglio comunale, dove rientra il professor Raffaele Matarazzo, terzo per preferenze alle elezioni del 2022, dietro Davide Speringo e la stessa Guglietta. “Torno con la passione di sempre – ha dichiarato – e con lo spirito costruttivo che mi ha sempre accompagnato, pronto a lavorare ancora per il bene della comunità”.

Leccese attacca l’Agcm e scrive alla Meloni

Emiliano Scinicariello

La seduta consiliare ha registrato infine un durissimo attacco del sindaco Leccese alle continue censure che gli muove l’Agcm sulla scelta di ricorrere ai project financing per l’assegnazione delle concessioni ventennali agli stabilimenti balneari. I consiglieri del Pd Emiliano Scinicariello, Franco De Angelis e Sabina Mitrano sono stati monocordi quando hanno invitato la maggioranza a “fermarsi” perché, modificando il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, si sta legittimando l’operato dei privati. Che potrebbero promuovere azioni risarcitorie a sei zeri nei confronti del comune di Gaeta qualora il Tar continui a cestinare le delibere consiliari riguardanti l’approvazione dei progetti di finanza.

“Le riserve che l’Agcm continua a trasmettere al Tar – ha tuonato Leccese – sono astruse e incomprensibilmente immotivate. Mi sembra che rappresentino un copia ed incolla degli esposti che arrivano da Gaeta. Ho più volte invitato l’Agcm a partecipare ai nostri tavoli tecnici ma stiamo ancora attendendo… Per questo motivo ho scritto alla Premier Giorgia Meloni per stigmatizzare l’operato di un’autorità governativa che si sta mettendo contro la volontà del nostro parlamentare”.