Gaeta, via al partita del dopo Leccese: Gallinaro si è dimesso, Borrelli in pole

L’assessore al Bilancio si è dimesso questa mattina, al suo posto è pronto Clemente Borrelli, mentre nel centrodestra si ridisegnano gli equilibri in vista delle elezioni. Sul fronte progressista si discute il nome di Salvatore Di Maggio, Avico rilancia il tema dell’emergenza abitativa e nasce “Terre del Golfo”, nuova realtà vicina a Fratelli d’Italia

La porta della Giunta di Gaeta gira ormai come un tornello: l’assesso re al Bilancio Luca Gallinaro questa mattina ha formalizzato le dimissioni. È il dodicesimo ad uscire in meno di quattro anni e mezzo. Intorno, a pochi mesi dalle Comunali di primavera, un centrodestra che non si trova, un fronte progressista in pezzi e civiche nuove di zecca. Fattori che stanno ridisegnando gli equilibri cittadini, aprendo interrogativi sulle future candidature alla guida del Comune.

Gallinaro esce dalla Giunta, Borrelli entra

Cristian Leccese e Clemente Borrelli

L’assessore al Bilancio ha protocollato questa mattina il suo addio all’esecutivo guidato dal sindaco Cristian Leccese. Al suo posto è pronto ad entrare in Giunta un altro mitraniano: Clemente Borrelli, direttore della fondazione Giovanni Caboto. Ma ci sono anche le rivendicazioni fatte stamane della consigliera provinciale di Forza Italia Pina Rosato: dimettendosi da consigliere comunale per entrare in Giunta, farebbe entrare il primo dei non eletti nella Lista Democratica che da due anni chiede una staffetta in consiglio

Quello di Gallinaro è un addio con conseguenze che vanno oltre la restituzione della delega al Bilancio. La decisione potrebbe infatti incidere sugli equilibri del centrodestra e sulle strategie in vista della prossima tornata elettorale.

Pina Rosato e Cosmo Mitrano

Il rapporto tra Gallinaro e l’amministrazione comunale si è progressivamente deteriorato negli ultimi mesi, anche dopo le polemiche sulla gestione del ciclo dei rifiuti e l’aumento della Tari. In quel contesto, l’assessore aveva già restituito al sindaco la delega all’Ambiente, conservando quella al Bilancio ma riducendo progressivamente la propria presenza a Palazzo municipale. (Leggi qui: Gaeta, caos in Consiglio: De Angelis finisce in ospedale e Gallinaro strappa).

Un percorso che si sarebbe sviluppato in parallelo a quello di Massimo Magliozzi, ex sindaco e attuale assessore ai Lavori pubblici, che ha pubblicamente lamentato le difficoltà incontrate nell’esercizio del proprio ruolo. Le tensioni sono emerse anche durante una recente seduta di Giunta chiamata a deliberare sulle indennità di funzione e di risultato dei dirigenti comunali: Magliozzi avrebbe votato contro, mentre Gallinaro sarebbe risultato assente. (Leggi qui: Gaeta, Magliozzi punta i piedi e mette gli occhi sulla lista anti sindaco).

Il centrodestra cerca nuovi equilibri

Cristian Leccese e Cosimino Mitrano

Le dimissioni dell’assessore al Bilancio ed il suo avvicendamento si inseriscono in un quadro più ampio di divisioni interne al centrodestra gaetano. Al centro delle tensioni ci sono anche le vicende legate alla rigenerazione urbana dell’area ex Avir e alla delocalizzazione dello stadio comunale “Antonio Riciniello”, questioni che avrebbero contribuito a incrinare i rapporti tra il sindaco Leccese, il suo predecessore Cosimino Mitrano, oggi consigliere regionale di Forza Italia, e il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale degli “azzurri”. (Leggi qui: Gaeta, il Riciniello diventa cemento: la giunta Leccese nella bufera. E qui: Gaeta, la Fondazione incendia il Consiglio: è già clima elettorale).

In questo scenario, tra le ipotesi che circolano negli ambienti politici c’è la costruzione di un nuovo polo di centrodestra, capace di riunire componenti che negli ultimi anni hanno progressivamente preso le distanze dall’amministrazione comunale. Gallinaro e Magliozzi potrebbero assumere un ruolo centrale in questo progetto, anche con il sostegno dell’assessore all’Urbanistica Luigi Coscione.

Luigi Coscione

Un’altra possibilità riguarda invece una riorganizzazione complessiva dell’attuale maggioranza.Tra le opzioni sul tavolo ci sarebbe un ampio rimpasto di Giunta, con l’obiettivo di ricompattare la coalizione, oppure un cambio alla guida dell’amministrazione in prospettiva elettorale. Molto teorico, altamente improbabile: il bis ad un sindaco non si nega mai, significherebbe sconfessare il suo operato. Pur restando nel campo del teorico, il nome di Gallinaro viene indicato tra le ipotesi da valutare. Si tratta, al momento, di scenari politici che dovranno trovare eventuale conferma nelle decisioni dei protagonisti.

“I Cento passi”, Avico rilancia il tema della casa

Se il centrodestra deve fare i conti con le proprie divisioni, anche il fronte progressista appare attraversato da difficoltà e iniziative non ancora ricondotte a una strategia comune. Sabato, all’Old Station, storico locale della città, Simone Avico, dirigente del Movimento 5 Stelle e possibile candidato a sindaco per il progetto “I Cento passi per Gaeta”, ha promosso un confronto sull’emergenza abitativa e sul declino demografico. L’incontro, moderato dal giornalista Antonello Fronzuto de Il Messaggero, ha affrontato due questioni destinate ad avere un peso crescente nel dibattito amministrativo.

Simone Avico

Le proiezioni demografiche richiamate durante l’iniziativa indicano per il 2050 il rischio di un’ulteriore riduzione della popolazione, fino a circa 12 mila abitanti. Al centro del confronto, il rapporto tra costo delle abitazioni, fuga dei giovani e diminuzione delle nascite. La difficoltà di trovare una casa a prezzi compatibili con i redditi locali, è stato sottolineato, rappresenta uno dei fattori che ostacolano la permanenza dei giovani e delle nuove famiglie sul territorio.

Di Maggio possibile candidato del centrosinistra

Tra le ipotesi di candidatura in discussione nel polo progressista c’è quella di Salvatore Di Maggio, avvocato, già sindaco e assessore socialista di Gaeta tra gli anni Ottanta e Novanta. Il suo nome potrebbe essere sottoposto alla valutazione nel corso di un tavolo previsto in settimana, chiamato a verificare la sua disponibilità a guidare la coalizione. Di Maggio vanta anche un’esperienza amministrativa e gestionale nel settore sanitario: in passato ha coordinato la centrale unica di committenza per le procedure di appalto delle due aziende sanitarie del Basso Lazio.

Salvatore Di Maggio

La sua eventuale candidatura potrebbe inserirsi nel tentativo di individuare una figura in grado di riunire le diverse componenti del centrosinistra, comprese quelle che guardano con interesse alla possibile candidatura di Avico e quella che fa riferimento al capogruppo consiliare del Partito Democratico, Emiliano Scinicariello.

Di Maggio ha posto alcune condizioni:«Non posso negare che questo interessamento mi lusinga, ma partite al buio non le ho mai giocate. Dopo un programma condiviso mi interessa sapere la qualità delle liste che decideranno di sostenere la mia eventuale candidatura». La partita, dunque, resta aperta e legata alla capacità delle diverse forze di raggiungere un’intesa su programma, alleanze e composizione delle liste.

Nasce “Terre del Golfo”, nuova realtà vicina a FdI

Sul fronte del centrodestra si registra anche la nascita di “Terre del Golfo”, associazione culturale presentata nel corso di una cena a Castelforte e potenzialmente destinata a trasformarsi in una lista elettorale per le amministrative di Gaeta. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete politica, culturale e sociale radicata nei valori del centrodestra.

Antonio Salone

I fondatori provengono da Fratelli d’Italia e, in larga parte, da Gaeta. Tra loro figurano Antonio Salone, Amerigo Rossetti, Eliano Catanzano e Mauro Pecchia, già promotori del movimento civico Gaeta Sociale. Al gruppo si affiancano Davide Mitrano, del coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale, il consigliere comunale di Castelforte Vincenzo Gagliardi e Francesco Ianniello, componente del direttivo di FdI a Santi Cosma e Damiano.

L’iniziativa viene ricondotta agli ambienti politici vicini all’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo, in una fase in cui si guarda anche alle elezioni regionali previste nel 2028. La possibile evoluzione di “Terre del Golfo” in una lista civica potrebbe quindi contribuire a ridefinire gli equilibri del centrodestra sul territorio.

Una campagna elettorale già cominciata

La corsa al Comune di Gaeta è iniziata

A 7-8 mesi dalle amministrative, Gaeta si trova davanti a una fase di riposizionamento politico che coinvolge entrambi gli schieramenti. Nel centrodestra, le possibili dimissioni di Gallinaro e le tensioni tra gli attuali amministratori e i referenti regionali di Forza Italia alimentano il confronto su leadership e assetti futuri. Nel centrosinistra, il dibattito sulla candidatura a sindaco si intreccia con le divisioni tra le diverse componenti e con la ricerca di un programma condiviso, a partire da questioni concrete come l’emergenza abitativa e il calo demografico.

La nascita di nuove realtà civiche aggiunge un ulteriore elemento al quadro. Le prossime settimane, tra eventuali dimissioni, incontri tra le forze politiche e possibili candidature, saranno decisive per capire se le diverse aree riusciranno a ricompattarsi o se la competizione elettorale si presenterà con una pluralità di proposte e schieramenti.