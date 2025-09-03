Gaeta, una tempesta in una bottiglia d’acqua: il sindaco fa litigare il Pd

Il Partito Democratico è tornato a dividersi. Il capogruppo Scinicariello ha attaccato la segretaria Marilisa Di Milla. Al centro c'è l'adesione del sindaco all'iniziativa pro-Gaza della Global Sumud Fotilla. "La sua è stata solo una passerella”

La tragedia di Gaza non turba solo gli equilibri internazionali: sta facendo esplodere anche quelli, già fragili, del Partito Democratico di Gaeta. La sua frammentazione è proverbiale: è proseguita dentro e fuori l’iniziativa “Global Sumud Flotilla”, promossa dall’artista Valentina Ferraiolo. Un gesto simbolico – una barca salpata dal molo Peschiera e una bottiglia affidata al mare con un messaggio di pace – che ha unito la città intorno a Gaza, ma ha diviso ancor più i Dem locali.

Il sindaco della discordia

Emiliano Scinicariello

L’evento ha provocato strascichi polemici all’interno del Pd che a fatica stava recuperando un po’ di serenità dopo lo svolgimento del Congresso cittadino. Dopo anni di lacerazioni, nei mesi scorsi ha ottenuto l’adesione dell’intero Gruppo consiliare di minoranza: al capogruppo Emiliano Scinicariello si sono aggiunti i consiglieri comunali Franco De Angelis e l’ex candidata a sindaco Sabina Mitrano. (Leggi qui: Gli acquisti di Natale del Pd di Gaeta. Mentre a Formia…)

Da qualche giorno il capogruppo Scinicariello e la Segretaria Dem cittadina Marilisa Di Milla sono due rette parallele che potrebbero non incontrarsi più. Per colpa di chi? Del sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Alla vigilia della manifestazione simbolica di domenica pomeriggio l’associazione culturale “La Piazza” aveva censurato apertamente la presenza del sindaco Leccese accusandolo di una “grave ipocrisia politica”.

Cristian Leccese

Il motivo? Semplice. Il Gruppo consiliare del Pd, sulla scorta di una specifica indicazione dell’ultimo Congresso provinciale, lo scorso maggio aveva chiesto al sindaco di Gaeta e all’allora presidente d’aula Davide Speringo di inserire nell’Ordine del Giorno del primo Consiglio comunale una mozione di solidarietà alla popolazione di Gaza. Ma fu un buco nell’acqua.

“Non se ne fece più nulla – hanno sottolineato dall’associazione La Piazza , dal gruppo consiliare del Pd e dal Movimento Cinque Stelle – Semplicemente perché il sindaco ha manifestato la sua più totale insensibilità sulla vicenda. Ora ha accettato l’invito a gettare in acqua una bottiglia contenente un messaggio di pace per Gaza compiendo una gratuita passerella davanti a fotografi e cineoperatori”.

Scontro Scinicariello-Di Mille

Marilisa Di Milla

Apriti cielo. Il capogruppo del Pd Emiliano Scinicariello aveva chiesto allora alla Segretaria Marilisa Di Milla (proposta ed eletta nel Congresso di primavera su indicazione dello stesso… Scinicariello) di sottoscrivere un documento politico di critica al sindaco Leccese. Ricevendo un rifiuto. Per la segreteria Di Milla quel documento contro Leccese sarebbe stato troppo duro e politicizzato.

La manifestazione domenica si è svolta regolarmente e pacificamente. Ed ha mostrato un Pd ancora più atomizzato. La Segretaria Marilisa Di Milla con il Direttivo comunale ha seguito da terra la “Global Sumud Flotilla”. Mentre i consiglieri Scinicariello e De Angelis l’hanno seguita a bordo dell’imbarcazione di un amico. Il sindaco Leccese ha puntualmente onorato l’impegno chiestogli da Valentina Ferraiuolo: quello di gettare in mare, pur senza fascia tricolore, la bottiglia pro Gaza.

Una situazione tragicomica

Il municipio di Gaeta

Trascorrevano alcune ore e a far indispettire Scinicariello e l’intero gruppo consiliare del Pd di Gaeta era il contenuto di una nota della Di Milla che, sottolineando la valenza dell’evento, chiedeva al sindaco Leccese di essere “ora conseguenziale”. Cioè di consentire l’approvazione della mozione presentata a maggio dal gruppo consiliare Dem.

Questa situazione tragicomica ha registrato nelle ultime ore un altro colpo di scena. Scinicariello ha voluto prendere le distanze dalla segreteria Dem eliminando sulla sua bacheca Facebook ogni riferimento (grafico e non solo) al Pd di cui è capogruppo consiliare. Il comportamento politico della Di Mille non sarebbe piaciuto agli altri due consiglieri comunali De Angelis e Mitrano.

Se il primo da settimane invoca un chiarimento all’interno del Partito, la seconda (candidata a sindaco alle amministrative del 2022 dallo stesso Scinicariello) ha preferito domenica pomeriggio stare lontana dalla Peschiera. L’ha fatto in silenzio e senza alcuna polemica.