Nel giorno dedicato agli alberi, il sindaco Querqui e il consigliere Colombo Massa piantano una roverella nel Parco Irene Di Mario. Un gesto che chiude un capitolo iniziato nel gennaio 2024, tra ordinanze di abbattimento, perizie e mobilitazioni dei cittadini. Poi il crollo della quercia secolare nel dicembre 2025. Ora la contrada Madonna delle Grazie riparte, con una lezione importante sulla sicurezza e sulla tutela del verde.

A Ceccano c’era una quercia che tutti conoscevano: si chiamava Gaia. Era lì da oltre un secolo, davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie e aveva accompagnato la vita di intere generazioni diventando uno dei simboli della contrada. Poi le polemiche sul suo possibile abbattimento, le perizie, la mobilitazione dei cittadini. Fino al crollo, avvenuto nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2025. (Leggi qui: Ceccano, è caduta Gaia. E con lei una stagione intera di polemiche).

A quasi un anno di distanza, nello stesso luogo è stata piantata una nuova quercia. L’occasione è stata la Giornata nazionale degli alberi, celebrata sabato 21 novembre dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Querqui. Accanto al primo cittadino il consigliere comunale Colombo Massa, delegato all’Ambiente, Parchi e Giardini e Decoro urbano.

La nuova pianta, una quercia roverella, è stata benedetta da don Pietro Jura, parroco dell’Unità pastorale del centro.

La battaglia per salvare Gaia

Gaia abbattuta dal maltempo

La storia comincia nel gennaio 2024 dove l’ ‘Amministrazione guidata allora da Roberto Caligiore aveva disposto l’abbattimento della quercia, ritenuta potenzialmente pericolosa per la sua inclinazione verso l’area sottostante.

L’ordinanza del 4 gennaio provocò la reazione degli abitanti e il Comitato Madonna delle Grazie con numerosi cittadini si mobilitarono per chiedere ulteriori verifiche e valutare la possibilità di salvare l’albero.

La questione arrivò rapidamente anche sul piano politico dove da una una parte c’era la necessità di garantire la sicurezza delle persone, dall’altra la volontà di conservare un albero che rappresentava una parte della storia della contrada. Seguirono confronti, sopralluoghi e valutazioni tecniche. Durante la gestione commissariale, una nuova perizia dell’8 aprile 2025 descrisse la quercia come stabile, indicando alcuni interventi di manutenzione e un successivo controllo. Sembrava che Gaia potesse continuare a vivere ancora a lungo.

Nel frattempo era diventata anche il simbolo di una battaglia più ampia per la tutela del verde pubblico e contro il consumo di suolo. Nel maggio 2025, durante la campagna elettorale per le Comunali, il Comitato organizzò proprio nei pressi della quercia un confronto tra i candidati sindaco. Gaia era ormai entrata nella discussione politica cittadina.

Il crollo e la questione della sicurezza

Gaia all’alba del 1° dicembre

Poi arrivò la notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2025. La quercia cedette, finendo nell’area sottostante. Fortunatamente non ci furono feriti.

Il crollo riaprì inevitabilmente la discussione sulle condizioni dell’albero e sulle valutazioni effettuate negli anni precedenti. L’opposizione, anche attraverso l’ex assessore Riccardo Del Brocco, sollevò interrogativi sulla gestione della vicenda.

L’Amministrazione Querqui richiamò invece le risultanze dell’ultima perizia, commissionata durante la gestione commissariale, che non aveva evidenziato un pericolo imminente. Secondo la ricostruzione comunale, il cedimento sarebbe stato legato al deterioramento dell’apparato radicale. (Leggi qui: La risposta dell’Amministrazione Querqui: la quercia cade, i fatti restano).

La vicenda lascia però una questione sulla quale vale la pena riflettere: la sicurezza deve sempre avere la precedenza quando si tratta di alberi che si trovano vicino a strade, abitazioni e spazi frequentati dai bambini. La tutela del verde è fondamentale, soprattutto in una città nella quale le aree verdi rappresentano luoghi importanti per la vita delle contrade, ma quella tutela deve essere accompagnata da controlli periodici e interventi di manutenzione.

Un colpo di fortuna

La campagna di potatura avvenuta a Ceccano

Le perizie servono proprio a questo: valutare le condizioni delle piante, individuare eventuali rischi e aiutare le amministrazioni a prendere decisioni. Il fatto che Gaia sia crollata senza provocare conseguenze alle persone è stata una fortuna. Sarebbe potuta andare diversamente.

Questo, naturalmente, non significa che ogni albero inclinato debba essere abbattuto. Significa che la sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio arboreo devono essere affrontate con la stessa serietà, affidandosi alle valutazioni degli specialisti e intervenendo quando necessario. Una responsabilità che riguarda qualsiasi Amministrazione, indipendentemente dal colore politico.

La nuova quercia nel ricordo di Irene

Sabato è arrivato il momento di voltare pagina. Nel luogo dove sorgeva Gaia è stata piantata una nuova roverella, destinata a crescere davanti al Parco Irene Di Mario. Un’area che porta il nome di una giovane ceccanese scomparsa nel 2010 a causa dell’anemia di Fanconi.

La cerimonia di piantumazione

Un ricordo particolarmente sentito nella contrada, che negli anni ha continuato a mantenere vivo il legame con Irene e la sua famiglia. Il sindaco Querqui ha definito la piantumazione un simbolo della rinascita del parco. L’obiettivo dell’Amministrazione è restituire alla zona uno spazio dedicato all’aggregazione e al gioco dei bambini.

Il primo cittadino ha ringraziato gli abitanti per il lavoro e l’attenzione dedicati alla riqualificazione dell’area davanti alla chiesa ed anche il consigliere Colombo Massa ha sottolineato il significato dell’iniziativa, ricordando l’importanza delle aree verdi per il benessere dei cittadini.

Per il delegato all’Ambiente, la nuova quercia rappresenta anche l’impegno dell’Amministrazione nella tutela e nella valorizzazione degli spazi pubblici.

I ramoscelli di Gaia

Durante la cerimonia è stato compiuto anche un gesto particolare: ai presenti sono stati consegnati i “Ramoscelli di Gaia”, accompagnati da un messaggio dedicato alla vecchia quercia. Un ricordo dell’albero che i nonni avevano visto crescere e che le generazioni successive avevano cercato di proteggere. Il Comitato Madonna delle Grazie ha espresso soddisfazione per la nuova piantumazione, ringraziando Querqui e Massa per gli interventi realizzati e per quelli programmati nella contrada.

Nel suo messaggio il Comitato ha richiamato anche la necessità di continuare a tutelare il verde pubblico e contrastare il consumo di suolo, tema particolarmente sentito dagli abitanti della zona.

Soprattutto, ha sottolineato l’emozione di vedere una nuova quercia davanti al parco dedicato a Irene.

La storia continua

La vicenda di Gaia ha attraversato amministrazioni comunali differenti, una gestione commissariale e quasi due anni di discussioni. Ha coinvolto cittadini, associazioni e tecnici.

Oggi la nuova roverella riporta un albero nella piazzetta della Madonna delle Grazie . Il lavoro, però, non finisce con la piantumazione: la nuova quercia dovrà essere curata e seguita nella sua crescita. Il parco avrà bisogno di manutenzione e attenzione costante, soprattutto perché destinato ai bambini e alle famiglie. È questo l’impegno che attende l’Amministrazione e la comunità.

Gaia non c’è più. Al suo posto cresce una nuova quercia e la sua storia ricorda quanto sia importante difendere il verde pubblico, senza perdere mai di vista la sicurezza delle persone.