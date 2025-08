Galleria chiusa, montagna aperta: la Capo di China riapre (forse) a ottobre

Slitta ancora la fine dei lavori sulla Cassino-Atina. I sindaci protestano, l’Anas promette: «Tre turni al giorno, sette giorni su sette». E intanto… la montagna batte la pianura.

La chiamano Capo di China ma ormai pare più Capo di Pazienza. Perché a detta dell’Anas non verrà riaperta prima di ottobre la strategica galleria sulla Cassino-Sora che tiene appesa (e imbottigliata) da settimane la mobilità tra il Cassinate e la Valle di Comino. E poco importa se settembre è stato indicato per mesi come termine ultimo: ora slitta tutto ancora, perché – spiegano – «ci sono stati problemi geomorfologici». Come dire: la montagna si è messa di traverso, letteralmente.

C’erano infiltrazioni dalla parte superiore. E la decisione è stata drastica: si butta giù e si rifà la volta della galleria. Daccapo. Senza rappezzamenti. È quanto emerso dall’incontro sul cantiere voluto dall’assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli che ha voluto anche Provincia e sindaci dell’area.

Senza sosta

I sindaci della Valcomino con l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ed il consigliere provinciale Andrea Amata nel corso del sopralluogo

Il cantiere, rassicura Anas, va avanti senza pause: tre turni al giorno, h24, sette giorni su sette. Un ritmo da Superstrada per mettere in sicurezza un’infrastruttura su cui si riversano milioni di transiti l’anno. Si sta rifacendo tutto: rivestimenti, impianti, drenaggi, illuminazione a led, videosorveglianza e rilevatori di fumo. Un restyling da 14 milioni di euro che – a cantiere finito – renderà la Capo di China degna del suo nome epico.

Ma nell’attesa, i cittadini della Valcomino continuano a fare slalom tra curve, salite e paesaggi che fino a poco fa erano meta di trekking, non di pendolarismo. I sindaci, molti di centrosinistra, sono saliti sulle barricate chiedendo conto dei ritardi.

I conti che non quadrano

L’ingresso della galleria lato Valcomino

Il turismo, dicono, ne ha risentito: il fatturato di molte attività ricettive sarebbe crollato fino al 70%. Per non parlare del disagio dei residenti, costretti a zigzagare come rallysti tra le montagne del sud della provincia.

Poi però, ecco il colpo di scena: secondo i dati raccolti dal consigliere provinciale Andrea Amata (Lega) delegato al Comitato per lo Sviluppo, l’isolamento forzato della Valle avrebbe prodotto un effetto inaspettato. Chi andava nei centri commerciali di Cassino ora frequnta gli scaffali più vicino a casa. Insomma, meno consumo altrove e più commercio a chilometro zero. “Questo non significa che la chiusura della galleria abbia trasformato la Valcomino in una vallata del benessere. Le difficoltà ci sono e per molte attività sono drammatiche, richiedono risposte urgenti ed immediate. Non estremizzerei però come provano a fsare alcuni sindaci del centrosinistra” spiega Andrea Amata.

La verità è che una galleria chiusa – specie in estate – crea una faglia profonda tra due territori che si cercano, si scambiano e si completano. Cassino ha bisogno della Valcomino tanto quanto la Valle ha bisogno della città.

Per ora si torna a scalare tornanti. Ma per ottobre, promettono tutti, tornerà la luce in fondo al tunnel. E stavolta speriamo non sia solo… quella dei fari delle ruspe.