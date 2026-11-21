L’ex assessore al bilancio Luca Gallinaro ha incontrato Emiliano Scinicariello (PD) e Simone Avico (M5S) e sentito Marco Di Vasta. Per il PD, secondo indiscrezioni, nessuna intesa con FdI o CasaPound.

Il tempo di disfare i cartoni che ha dovuto portarsi dal Palazzo Municipale di Gaeta che l’ormai ex assessore al Bilancio della Giunta Leccese, Luca Gallinaro, ha avviato una serie di consultazioni. Sono necessarie per verificare se ci siano le condizioni per la nascita di una coalizione dotata di una mission ben precisa: vincere le prossime Comunali eleggendo un sindaco che non sia sulla scia del consigliere regionale Cosmo Mitrano che per due volte ha indossato la fascia tricolore della città.

Per farlo, il gastroenterologo dell’ospedale Dono Svizzero di Formia da giorni sta incontrando esponenti politici che il mitranismo l’hanno contrastato dentro e fuori il Consiglio Comunale. Uno su tutti il capogruppo consiliare del Partito Democratico Emiliano Scinicariello. Qualche giorno prima, Gallinaro aveva incontrato anche l’altro aspirante sindaco dello strettissimo Campo Largo di Gaeta, il dirigente locale del Movimento Cinque Stelle Simone Avico.

La «sfinge» lascia la Giunta

Luca Gallinaro

Gallinaro si è meritato un simpatico nomignolo di «sfinge». Semplicemente perché apre la bocca solo se strettamente necessario. L’ha fatto anche durante la travagliata esperienza amministrativa nella Giunta Leccese: in silenzio, nei mesi scorsi, ha deciso di privarsi della delega al Ciclo dei Rifiuti: per non farsi additare come l’unico responsabile di una gestione non esaltante del servizio «il cui capitolato non è stato pubblicato durante la mia gestione». E quindici giorni fa, quando proprio non ne poteva più, di quella, pesantissima, al Bilancio. (Leggi qui: Gaeta, via alla partita del dopo Leccese: Gallinaro si è dimesso, Borrelli in pole).

Gallinaro è tornato a tempo pieno al suo lavoro di medico ospedaliero – «che fortunatamente non ho mai smesso di fare» – e nel frattempo, nei pochi ritagli di tempo libero, ha promosso una serie di interlocuzioni con la parte rimanente del panorama politico di Gaeta che non fosse a trazione Forza Italia.

I contatti nel centrodestra e nel campo largo

Marco Di Vasta

E ironia della sorte questi contatti ci sono stati con il capogruppo di Gaeta Tricolore e ormai ex coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Marco Di Vasta, con la componente gaetana riferibile all’assessora regionale di FdI al Turismo e allo Sport Elena Palazzo. E per non lasciare nulla di intentato, con quelli che sinora sono stati i potenziali aspiranti primo cittadino del Campo Largo di Gaeta.

Il primo con il progetto «Cento Passi per Gaeta» è stato accusato dal PD di effettuare un’«inutile fuga in avanti» cominciando a percorrere la maratona con la stessa velocità con cui si corrono i 100 metri. Il secondo – politicamente più saggio – si è congedato dall’incontro con il gastroenterologo con maggiore cautela: «Faccio parte di un Partito che, pur facendo parte di una coalizione progressista, deve decidere con l’autonomia che gli è propria».

Le condizioni del PD

Emiliano Scinicariello

Se l’iniziale intendimento di Gallinaro era quello di creare una coalizione di centrodestra alternativa alla maggioranza quasi monocolore che sostiene il sindaco Leccese, il faccia a faccia con il capogruppo Scinicariello è terminato fornendo a Gallinaro alcune significative istruzioni per l’uso. Che saranno utili quando ci sarà la prossima tappa: l’incontro con i vertici Dem.

Se un’aggravante (per Gallinaro) è considerata la «tardiva» decisione di lasciare la Giunta municipale di Gaeta a sette mesi dal voto amministrativo, il PD quando lo incontrerà gli porrà – secondo quanto è trapelato dal caffè consumato con Scinicariello – una conditio sine qua non di fronte alla quale l’ex assessore aspirante successore di Cristian Leccese non potrà «assolutamente derogare».

Il PD in via informale ha posto un ultimatum: «Noi potremmo esserci a condizione che non ci siano componenti elettoralmente riferibili a Fratelli d’Italia o più a destra. E poi il programma da sottoporre all’elettorato deve garantire risposte concrete ai veri problemi di Gaeta. Uno su tutti: frenare la fuga di residenti verso i centri limitrofi del territorio causata a causa di una sottovalutata emergenza abitativa».

Dal Pd al resto del Campo

Franco De Angelis

Il contenuto delle risposte verrà poi condiviso con le altre anime del fronte progressista: da Europa Verde ad AVS passando per un nodo delicatissimo da sbrogliare: quello rappresentato dall’associazione La Piazza di cui fanno parte dirigenti, vecchi e nuovi, dei Dem e alcuni componenti del gruppo consiliare come il consigliere Franco De Angelis.

A Gaeta sta avvenendo qualcosa di differente rispetto a quanto verificatosi negli ultimi giorni nella vicina Formia. Lì il PD ha messo alla porta l’associazione Iniziativa per Formia dell’avvocato Luca Scipione, con il sostegno indiretto dell’ex sindaco Paola Villa e dei cespugli del fronte progressista su tutti Sinistra Italiana. (Leggi qui: Formia, cala il gelo sul campo largo).

Qui i Dem però hanno un obbligo inderogabile: chiedere a Gallinaro una «sincera professione di fede».Insomma se realmente intenda candidarsi a sindaco dopo aver condiviso con l’amministrazione Leccese le scelte centrali, cioè quelle che da sole rappresentavano mezza Giunta. Il PD vuole capire tante cose per non rimanere da solo con il cerino acceso tra le dita.

La possibile mossa di Mitrano

Pina Rosato e Cosmo Mitrano

E un motivo c’è ed è dietro l’angolo. Quante garanzie ci sono che Cristian Leccese sia il candidato a succedere a se stesso? Non perché Forza Italia possa sfiduciarlo: negare ad un sindaco uscente il secondo mandato significherebbe rinnegare soprattutto se stessi. Ma la nuova legge elettorale chiede di mettere in lista uomini capaci di aggregare tante preferenze ed in maniera trasversale tra le province di Frosinone e Latina messe insieme: perché il nuovo collegio sarà quello. In Forza Italia, il sindaco di Gaeta è tra quelli che possono essere presi in considerazione ed a quel punto potrebbe esserci una incompatibilità tra le due candidature. Nella remota possibilità che questo accadesse ci sarebbe bisogno di un candidato sindaco capace di ricompattare l’intero centro coinvolgendo anche Fratelli d’Italia e la Lega.

Mitrano ha permesso a Gallinaro di andare via dalla Giunta (permettendo il recupero quale neo e 14° assessore l’imprenditore turistico Angelo Magliozzi). Ma con una consapevolezza: l’unico che potrebbe ricompattare l’intero centrodestra, dotato di una adeguata conoscenza della macchina, in grado di recuperare componenti elettoralmente significative che si sono allontanate durante il sindacato di Cristian Leccese è soprattutto il dottor Luca Gallinaro… la «sfinge» che parla poco ma è inseguita da tutti: centrosinistra e centrodestra.

Insomma le decisioni del gastroenterologo saranno determinanti per la definizione del quadro elettorale di Gaeta in vista delle amministrative della primavera 2027.

Le possibili dimissioni di Magliozzi

Massimo Magliozzi con il sindaco Cristian Leccese

In attesa che il PD e l’ex assessore al bilancio decidano o meno se cominciare questo fidanzamento, un indizio per l’impegno di Gallinaro a candidarsi a sindaco in alternativa a Cristian Leccese potrebbe arrivare dalle probabili dimissioni del 15° assessore della Giunta Municipale, in carica dal giugno 2022: ll’assessore ai Lavori Pubblici (ed ex sindaco) Massimo Magliozzi.

Il «capitano» è stanco di recitare il ruolo del rottweiler contro le minoranze, è stanco di spiegare una variazione di Bilancio per l’ampliamento del Palazzetto dello Sport di via Venezia quando la delega è tornata nelle mani del sindaco Leccese, è stanco – soprattutto – di «non toccare più palla» in un Comune in cui «i dirigenti fanno quello che vogliono» come sostenuto nei giorni scorsi. (Leggi qui: Gaeta, Magliozzi punta i piedi e mette gli occhi sulla lista anti sindaco).

Se Magliozzi dovesse anche lui dimettersi, sarà ufficiale a quel punto la corsa di Gallinaro che, guarda un po’, ha riallacciato i fili non solo con i «quadri» del PD ma anche con dirigenti di primissimo piano del centrodestra che non hanno mai condiviso la filosofia amministrativa del mitranismo.

Il peso delle amministrative 2027

Formalmente l’ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano non si occupa più di vicende amministrative del Comune. Ma, alla luce del Consiglio di giovedì sulla querelle riguardante il futuro ubicativo dello stadio di calcio Antonio Riciniello, ha mandato un segnale politico al suo successore. (Leggi qui: Gaeta, lo stadio va a Bevano).

L’ha fatto ancora con i numeri e con le presenze in Aula dei rappresentanti della maggioranza. Le assenze non sono mancate ma 6 dei 9 consiglieri presenti (compresa la neo consigliera provinciale di Forza Italia Pina Rosato) erano tutti della lista Mitrano nel cuore.

L’ex sindaco ha fatto sapere di voler mantenere gli impegni assunti con il suo successore. Ma sa per primo che l’esito delle amministrative del 2027 nella sua città sarà determinante per quello che avverrà nel febbraio dell’anno successivo: le elezioni regionali. Lì la partita sarà vitale e senza supplementari ed eventuali calci di rigore.