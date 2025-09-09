Gaza irrompe in Comune: la mozione che può spaccare la maggioranza

A Frosinone il documento presentato dai consiglieri comunali Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone e Norberto Venturi potrebbe trasformarsi in un terremoto politico per la maggioranza. Mastrangeli e i suoi saranno costretti ad uscire allo scoperto e a prendere posizione su una questione che va ben oltre i confini comunali

La mozione su Gaza, presentata dai consiglieri comunali Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone e Norberto Venturi ha il potenziale di trasformarsi in un vero e proprio terremoto politico per la maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. L’amministrazione del capoluogo non cadrà certo per il conflitto Israele palestinese, ma potrebbe ulteriormente spaccarsi sul questo tema così delicato e divisivo.

Una mozione che scotta

Anselmo Pizzutelli

Il documento, che condanna duramente sia Hamas per gli atti terroristici del 7 ottobre, sia il governo israeliano per l’azione militare a Gaza definita “genocidio“, riporta al centro dell’Aula consiliare del capoluogo una questione già sollevata prima dell’estate dall’ex sindaco Domenico Marzi, – che con i suoi due consiglieri (Mandarelli e Gagliardi) tiene in linea di galleggiamento la maggioranza. Ma che Fratelli d’Italia aveva messo in stand by chiedendo un rinvio della discussione del documento, per ulteriori approfondimenti. In pratica si è preso del tempo per evitare effetti collaterali in maggioranza.

La forza di questa mozione non sta solo nel contenuto ma nella sua forma: è dichiaratamente bipartisan. I firmatari provengono da aree politiche diverse, e da sensibilità diverse: di destra e di sinistra.

Mirabella e Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Venturi (PD) e Bortone (è ancora formalmente il capogruppo della Lega) hanno scelto di superare le barriere ideologiche per affermare valori universali come la pace, la dignità umana e la giustizia.

Documento meritorio ma scivoloso

Maria Antonietta Mirabella

Il documento potrebbe risultare particolarmente insidioso per la maggioranza. Così come lo è stato quello presentato da Marzi.

Poiché è un atto che potrebbe trovare consensi trasversali, i 4 Consiglieri di opposizione l’hanno pensata fina. Al di là dei contenuti della mozione meritevoli del massimo rispetto, politicamente però costituisce una sottile provocazione.

E qui nasce il dilemma per i Consiglieri di maggioranza: votare contro significherebbe apparire insensibili di fronte a una tragedia umanitaria; votare a favore, invece, implicherebbe una condanna esplicita del governo israeliano, tema delicatissimo per gli equilibri politici locali e nazionali.

Sintomatico a tal fine il passaggio della mozione dove si dice “che il Consiglio comunale del capoluogo denuncia la responsabilità politica del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del suo Governo, ritenendoli responsabili di un’azione militare che ha travalicato ogni limite di legittimità e di umanità”

Fdi-Lega cosa faranno?

Franco Carfagna, capogruppo FdI

Secondo indiscrezioni raccolte nei corridoi di Palazzo Munari, almeno 4-5 consiglieri della maggioranza sarebbero tentati dal voto favorevole, soprattutto quelli con sensibilità cattolica o provenienti da esperienze civiche.

Ma il rischio di spaccature è concreto: Fratelli d’Italia, che già aveva chiesto il rinvio della mozione Marzi, potrebbe opporsi con questa volta. Mentre Forza Italia, che comunque sta all’opposizione e alcuni civici potrebbero trovarsi in una posizione di grande imbarazzo.

Il sindaco Mastrangeli, già alle prese con tensioni interne su alcuni delicati fronti amministrativi, su tutti il BRT, si troverebbe così stretto, tra la necessità di mantenere compatta la sua coalizione e l’impossibilità di ignorare un tema che tocca corde profonde nella coscienza pubblica.

Votare o non votare? Questo è il dilemma

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

La mozione, per quanto nobile nei contenuti, ha anche una valenza strategica. Riprendendo il testo di Marzi e rilanciandolo con toni ancora più netti, specialmente contro Israele, i 4 firmatari pongono la maggioranza di fronte a un bivio: o si espone su un tema internazionale delicatissimo, oppure si rifugia nel silenzio, rischiando di apparire indifferente. In entrambi i casi, il prezzo politico potrebbe essere alto.

In questo senso, il documento può essere letto come un “trappolone” ben congegnato: un atto che costringe Mastrangeli e i suoi consiglieri a uscire dalla comfort zone e a prendere posizione su una questione che va ben oltre i confini comunali.

Il voto di astensione non è una opzione.