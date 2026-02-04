Generale Vannacci, cosa c’è dietro la collina di… Frosinone

La nascita di Futuro Nazionale ha segnato da ieri la rottura definitiva tra Vannacci e la Lega. Una scelta che ridisegna gli equilibri nel centrodestra e produce riflessi concreti anche nel capoluogo ciociaro tra numeri, alleanze e partite ancora aperte

Tanto tuonò che piovve. L’incipit funziona perché racconta bene la fine di una storia politica annunciata da settimane e diventata ufficiale solo nella giornata di ieri. Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e fonda un nuovo soggetto politico, “Futuro Nazionale”. Una scelta rivendicata come definitiva, da percorrere “da solo”, lontano da “impicci e compromessi di convenienza”. (Leggi qui: La mossa logica di Vannacci e quella illogica di Salvini).

Alea iacta est. Il divorzio con la Lega di Matteo Salvini, che non ha nascosto delusione e amarezza arrivando a parlare apertamente di “tradimento”, era nell’aria da tempo. La registrazione del marchio, le tensioni crescenti nel Carroccio e una convivenza sempre più complicata avevano già preparato il terreno.

Ora la rottura è ufficiale e segna un cambio di paradigma: un protagonista della galassia sovranista sceglie di uscire dal perimetro leghista per costruire una forza autonoma, con un’identità netta, collocata a destra-destra, oggi accreditata dai sondaggi intorno al 3–4 per cento. (Leggi qui: Vannacci fuori dalla Lega: troppo diverso da Durigon e Abbruzzese).

Un fatto rilevante sul piano nazionale, ma che rischia di produrre effetti concreti anche a livello locale, in particolare sulle dinamiche politiche del Consiglio comunale di Frosinone.

Frosinone, la frattura anticipata

Il vice sindaco Antonio Scaccia

In Ciociaria, in realtà, i segnali della rottura erano arrivati prima. Il vice sindaco Antonio Scaccia, già responsabile regionale nel Lazio del movimento di Vannacci, aveva in qualche modo anticipato i tempi. Già la scorsa settimana aveva segnato una linea di frattura netta con la Lega, prendendo pubblicamente le distanze dal partito con un post dai toni durissimi. (Leggi qui: Scaccia–Lega, lo strappo che cambia le regole del gioco).

Parole al vetriolo, in cui denunciava la “bassezza politica” del Carroccio e chiariva senza ambiguità che “questa Lega non ci rappresenta più”, manifestando al tempo stesso solidarietà politica e piena sintonia con le posizioni del Generale. Da qui, la domanda che ha iniziato a circolare con insistenza a Palazzo Munari: che cosa succede adesso a Frosinone?

La risposta, almeno nell’immediato, è molto meno apocalittica di quanto qualcuno immagini. Nulla cambia subito. E nemmeno dopo. Scaccia non è un neofita della politica. Sa quando accelerare e quando frenare. Sa che le decisioni più delicate si prendono a mente fredda, dopo aver fatto decantare i conflitti e valutato con attenzione tutti gli scenari possibili. È una regola non scritta ma scolpita nel manuale della politica praticata.

Stabilità prima di tutto

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

In quest’ottica, l’approvazione del bilancio comunale, attesa in aula il prossimo 9 febbraio, non è minimamente in discussione. Tutti – maggioranza e opposizione – hanno interesse a preservare la stabilità amministrativa. Nessuno vuole andare a casa prima del tempo.

L’accordo politico su ruoli e assessorati, già negoziato tra la Lista per Frosinone di Scaccia e il sindaco Riccardo Mastrangeli, non verrà messo in discussione a seguito della rottura tra Vannacci e la Lega. Pacta sunt servanda.

Anche perché il dato politico più rilevante resta quello numerico. La lista di Scaccia e il gruppo Identità Frusinate, legati da un patto solido, possono contare complessivamente su sette consiglieri. Una vera e propria massa critica, che rappresenta l’azionista di maggioranza della coalizione Mastrangeli.

Un peso che nessuno, nemmeno il sindaco, può permettersi di ignorare.

Il vero banco di prova: le Provinciali

Nicola Ottaviani ed Andrea Amata

I primi veri riflessi politici della rottura potrebbero manifestarsi alle elezioni provinciali dell’8 marzo. Con Vannacci ormai fuori dal perimetro leghista, Scaccia – che alla Lega ha sempre garantito un pacchetto consistente di preferenze – potrebbe sentirsi svincolato dal patto non scritto, ma tra gentiluomini, con l’onorevole Nicola Ottaviani.

L’ipotesi di presentare un candidato alla Provincia espressione della sua lista o di Identità Frusinate non è più politica creativa. Se Scaccia decidesse di “contarsi”, verrebbero meno i suoi voti – o quelli riconducibili alla sua area –a favore del candidato della Lega e di Ottaviani, il consigliere provinciale uscente Andrea Amata.

Uno scenario spiazzante, che rischierebbe di far saltare strategie già studiate a tavolino nel Carroccio in vista dell’8 marzo. Equilibri sottilissimi, ma con ricadute politiche potenzialmente molto rilevanti.

Il rischio Fini e la partita nazionale

Sul piano nazionale, intanto, Vannacci si muove su un filo estremamente sottile e fragile. Il rischio di fare la fine di Gianfranco Fini non è per niente remoto.

Roberto Vannacci ed Antonio Scaccia

Molto dipenderà da una variabile decisiva: se “Futuro Nazionale” verrà accolto nell’alleanza di centrodestra o resterà ai margini, isolato. Nel primo caso, a Vannacci potrebbero essere concessi spazi limitati e territori circoscritti per esprimere candidature alle politiche del 2028. In quel contesto, Scaccia potrebbe giocare la sua partita come uomo di riferimento nel Lazio.

Nel secondo scenario, con l’asse Lega–Fratelli d’Italia–Forza Italia chiuso e impermeabile, il cammino del Generale si farebbe molto più accidentato. E di riflesso, anche quello del vice sindaco di Frosinone.

I sondaggi parlano oggi di un consenso tra il 3 e il 4 per cento: abbastanza per creare un problema politico nel centrodestra, ma non sufficiente a stravolgerne gli assetti.

Il tempo giusto

Il Comune di Frosinone

Molto dipenderà anche dalla futura legge elettorale e dalla soglia di sbarramento. A quelle percentuali, Vannacci la partita se la gioca davvero. In politica, ogni scissione porta con sé conseguenze impreviste. Qui non è in gioco solo la nascita di un nuovo partito, ma la ridefinizione delle identità nel centrodestra, con un’evidente erosione di consenso nell’area più radicale.

La resa dei conti tra Scaccia e la Lega non sembra destinata a consumarsi nei banchi del Consiglio comunale. Almeno non in questa consiliatura.

La partita vera è altrove: nella conquista di nuovi spazi di agibilità politica che vanno ben oltre i confini dei Monti Lepini.

Come ricordava Jean-Claude Juncker: “La politica non è l’arte del possibile, ma l’arte di scegliere il momento giusto.”