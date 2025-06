Le consultazioni sono finite. Il commissario Gianassi ha in mano tutti gli elementi per portare a termine la sua missione nel Pd di Frosinone, Mentre l'amministrazione Mastrangeli va avanti malgrado i sussulti interni, la minoranza storica continua la sua assenza ingiustificata. Le divisioni tra PD e PSI stanno lacerando il panorama politico progressista

Le consultazioni sono finite. Federco Gianassi, deputato fiorentino catapultato sul fronte infuocato di Frosinone, ha ascoltato tutti i protagonisti dello scontro interno al Partito Democratico. Ed ha acquisito tutti gli elementi per sciogliere i nodi che dal 23 dicembre scorso bloccano il Congresso Provinciale.

Guelfi e Ghibellini, i Medici ed i Pazzi: l’onorevole Gianassi è abituato alle dispute accese. Non è da meno quella che ha trovato a Frosinone tra Area Dem (Francesco De Angelis, presidente Pd del Lazio) e Rete Democratica (Sara Battisti, consigliere regionale di lungo corso).

L’antefatto

Il punto di rottura è stato il 23 dicembre 2024. Quel giorno Rete Democratica ed Energia Popolare (Antonio Pompeo, ex presidente della Provincia e primo dei non eletti in Regione Lazio con 15mila voti) hanno contestato la seconda fase del tesseramento. Evidenziando irregolarità che secondo loro avrebbero finito per favorire Area Dem.

I componenti della Commissione Congresso di Rete Democratica ed Energia Popolare si sono dimessi, rendendo impossibile il governo del Partito. Ed hanno prrsentato un ricorso alla Commissione di Garanzia Pd del Lazio. Che nella sostanza lo ha accolto: dichiarando il tesseramento valido ai fini dell’iscrizione al Pd ma non valido ai fini della creazione della platea che avrebbe dovuto eleggere i nuovi Segretario e Gruppo dirgente provinciali.

Come tenere il Congresso? Su quale base elettorale? Azzerando il tesseramento e ripetendolo? O aspettando il ricorso al Nazionale in attesa di un pronunciamento definitivo? Per sciogliere i nodi è stato nominato l’onorevole Gianassi.

Le carte in tavola

Sara Battisti ed Antonio Pompeo

Nessun dettaglio preciso ma le posizioni riscontrate dal deputato fiorentino sono cristallizzate. Energia Popolare ritiene che un giudicato sulla vicenda ci sia già: è quello della Commissione Regionale di garanzia; Antonio Pompeo ritiene che da lì si debba partire pur concedendo un margine di manovra al fine di individuare un accordo.

Rete Democratica a sua volta ha confermato la propria posizione: il tesseramento non è valido e non può essere base del prossimo Congresso provinciale di Frosinone. Ma ponendola sul piano politico e non su quello giuridico è pronta ad una sintesi che superi le attuali divisioni. Sulla base di cosa? Degli stessi principi che hanno già portato a sintesi nelle altre Federazioni del Lazio.

Francesco De Angelis con Mauro Buschini

Anche Area Dem ha ribadito la sua posizione iniziale: andare al Congresso al più presto e contarsi. Su quale base? Quella che volete ma fateci contare.

Ora Federico Gianassi ha tutti gli elementi in mano per individuare una sintesi. Nessuna certezza sui tempi: nella migliore delle ipotesi potrebbe essere entro questa settimana, nella peggiore entro la fine del mese di luglio.

I riflessi sul capoluogo

Il blocco del Congresso sta rallentando anche l’attività sul Circolo di Frosinone. In parte come diretta conseguenza dello scontro tra le correnti, in parte per l’assenza di un coordinamento dalla Federazione che al momento non esiste: il Segretario provinciale ha esaurito il suo mandato, la Commissione Congresso è dimissionaria, il Commissario Gianassi ha competenza solo sul tesseramento.

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

Nessun tentativo concreto di aggregare le opposizioni di centrosinistra con i 9 Consiglieri eletti tre anni fa nel centrodestra ed usciti poco alla volta dalla maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli. E nessun dialogo concreto è stato costruito tra il Partito Democratico ed il Partito Socialista. Nemmeno è stato avviato un recupero del dialogo con l’ex sindaco Pd Domenico Marzi che da mesi ha scelto di garantire la sopravvivenza dell’attuale amministrazione in cambio di una serie concreta di opere pubbliche che erano nel programma elettorale della sua civica. Fino a quando?

Lo chiarirà il tempo, dopo l’estate. Con certezza, oggi Marzi non sta all’opposizione.

PD e Psi sempre più divisi

Vincenzo Iacovissi

Le divisioni ataviche tra le due forze politiche di centrosinistra del capoluogo si rinnovano con puntualità imbarazzante per gli elettori di area riformista. Tutto fa pensare che anche nel 2027 ognuno andrà per la propria strada: ciascuno con un proprio candidato sindaco. Se sarà veramente così, l’esito delle elezioni sarà scontato tra 24 mesi. Lo stesso visto già per 20 anni consecutivi a Frosinone: il centrodestra (o le sue derivate) vince, e il centrosinistra rimane a contare. E va all’opposizione: di forma, nemmeno di sostanza.

In ogni caso, per il Psi il candidato sindaco è già bello è pronto: sarà il consigliere comunale Vincenzo Iacovissi, presidente della Commissione che ha portato a dama l’Area Vasta cioè l’alleanza tra Frosinone ed i 10 Comuni limitrofi. L’obiettivo è quello di aggregare intorno alla sua figura realtà civiche eterogenee, espressioni di mondi diversi ma complementari.

Il limbo dei dem

Anche perché il PD vive in una sorta di limbo congressuale perenne, totalmente avvitato su se stesso e per questo immobile) vittima del correntismo esasperato. Da mesi si parla di celebrare i Congressi, compreso chiaramente quello di Frosinone. Ma se ne parla e nulla di più. La latitanza politica del Pd dal dibattito cittadino è mitigata solo dalle volenterose esternazioni del Gruppo consiliare: prova a ricordare che il Partito a Frosinone comunque esiste e non farà da stampella al sindaco. Ma sembra disarmato e disarmante.

Il gruppo consiliare del PD con Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi ed Angelo Pizzutelli

Intanto, tra correnti interne, divisioni e tattiche esasperate, l’opposizione vera, con il tempo, si scolorisce come una maglietta rossa lavata con la candeggina. E così, mentre il sindaco prosegue la sua marcia con una maggioranza risicata, ma sufficiente per arrivare a fine consiliatura, l’opposizione resta muta, afona, quando non afasica. Su tutto.

Sia sulle dinamiche politiche (la maggioranza fornisce spunti per attaccare come le offerte al supermercato, ogni 3×2). Sia per quelle amministrative. Invece, nel capoluogo, il dibattito politico ha più silenzi di un film muto di Charlie Chaplin. E questo non fa bene alla crescita della città. Sia dentro che fuori l’Aula consiliare. Perché la democrazia, anche a Frosinone, si nutre di confronto, non di monologhi.