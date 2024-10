“Giancà, con che lo pago, ‘sto Giubileo? Tuo, Roberto…”

Il sindaco bussa al Mef per i fondi su tremila ulteriori assunzioni. Il punto sui lavori per il Giubileo. Alcuni cantieri verranno completati in anticipo. Ma serve alto personale.

Roberto Gualtieri il tempo di dire certe cose lo trova sempre, tra una pensilina hi-tech ed una nuova fermata bus. E quel tempo lo aveva trovato in loop anche alla festa per gli 80 anni de Il Tempo. “Mi sento di confermare che chiuderemo i cantieri che devono essere chiusi entro dicembre. Stiamo vincendo la scommessa con il supporto dei lavoratori e delle imprese“. Ovviamente il sindaco di Roma ce l’ha, il rovello del Giubileo, e se vuole ricandidarsi con serenità al Campidoglio deve stare sul pezzo. Sempre.

Per farlo – restare sul pezzo invece che farsi “battere i pezzi” – Gualtieri ha ascoltato il suo nume parlamentare, Claudio Mancini, “l’uomo che sussurrava ai Ro(u)berti”. Ed ha perfino rimpastato la sua Giunta. In Campidoglio, dicono i bene informati, Mancini è una via di mezzo tra le oche guardiane e Marco Aurelio a cavallo, e soprattutto sui dossier più delicati tipo Giubileo o Pnrr, Gualtieri neanche scende dal letto senza prima consultarlo.

Roberto batte cassa

Roberto Gualtieri (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

“Stiamo lavorando con grande impegno per rispettare le scadenze che ci siamo dati. Ad oggi i cantieri previsti per dicembre sono nella tabella di marcia, anzi ce ne sono 23 in più che dovrebbero essere pronti in anticipo, quindi già per dicembre” Roberto Gualtieri lo ha detto questa mattina a margine dell’inaugurazione dell’Official Area della Basilica di San Pietro.

Tutto secondo tabella di marcia? Non tutto. “Per ora registriamo delle criticità sui cantieri fondamentali per dicembre – continua Gualtieri – che sono Piazza Pia, Piazza Risogimento, Piazza San Giovanni, Via Ottaviano, Via dei Corridori, il Gelsomino, Gregorio VII, la Stazione, sono tanti. Facciamo ispezioni continuamente per controllare e cominciano davvero a prendere forma“.

Ad oggi i problemi del sindaco sono immanenti ed imminenti, e probabilmente dovrà spingere Mancini a chieder conto di ben altro tema ed a ben altra parrocchia. Cioè sui fondi risicati per il Giubileo-trampolino ed a Via XX Settembre, al Mef. A casa di Giancarlo Giorgetti.

Roma era infatti in ansiosa attesa che la Legge di Bilancio sanasse una mezza falla. Lo ha spiegato magistralmente nei giorni scorsi Marianna Rizzini su Il Foglio. “I conti, a Roma, non tornano. La spesa totale autorizzata nella manovra, 88 milioni di euro per il 2025, è infatti così suddivisa”. In spunta ci sono “37 milioni per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo. 16,5 milioni connessi all’organizzazione e all’allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale”. Poi “34,5 milioni alla Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’accoglienza dei pellegrini”.

Dove stanno nascoste le spese in più

Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica

Quindi il comune denominatore è quello dei “maggiori costi” rispetto a quanto uscito dai pallottolieri più datati. E a cosa sarebbero dovuti questi maggiori costi? Semplice e draconiano: alla forza lavoro.

Gualtieri ha toccato il tasto in settimana, durante suo intervento alla seduta dell’Assemblea Capitolina dedicata al personale. Ha detto “Roma soffre strutturalmente di un grave sotto dimensionamento dell’organico, che crea un’erogazione dei servizi difficile e a tratti eroica. Tra il 2002 a 2022 il Comune ha perso circa 5.500 persone ed è passato da 27.258 a 21.857 dipendenti, con un relativo innalzamento dell’età media. Noi abbiamo immediatamente dato un’inversione di tendenza a questo trend”.

In che modo? “Con gli ingressi che si stanno completando per la prima volta abbiamo realizzato un movimento in controtendenza, assumendo 4.572 assunzioni che hanno portato i dipendenti ad aumentare fino alla cifra complessiva di circa 22.500, risalendo quindi dal picco negativo“.

Il monito della Cgil capitolina

Giancarlo Giorgetti (Foto © Imagoeconomica)

Di personale però ne serve di più per andare celeri e puntuali su tutta la mappa e non ce n’è, perché ovviamente la devi ingaggiare e non la paghi a cartocci di lupini. E servono i soldi. “La manovra raccoglie critiche nell’opposizione sul fronte delle assunzioni pre-Giubileo di Roma Capitale. Tremila assunzioni – dice la Cgil Roma e Lazio – sarebbero a rischio, e di conseguenza sarebbe a rischio il corretto funzionamento di una città già ipertrofica”.

Insomma, il sindacato spiega e polemizza sul fatto che “ad oggi il Governo non ha ancora stanziato tutte le risorse necessarie sulla legge di bilancio. Soprattutto non si sta superando la normativa che impedirebbe tali assunzioni”.

In pratica se Giorgetti non ci mettesse subito una pezza a restare scoperto sarebbe il didietro di Roma, e soprattutto di chi oggi la governa e vorrebbe governarla ancora. Perché “senza queste due azioni il governo decide di non sostenere la capitale del proprio paese, peggiorando le condizioni di lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori comunali”. Il peggioramento sarebbe innescato da un dato evidente: se non si incrementasse la forza lavoro quella che c’è andrebbe in overwork. Ed il risultato finale e compiuto tra l’altro ne risentirebbe, altro che cantieri chiusi a dicembre.

Stralciare la Capitale

Foto Sumanamul15

Il che metterebbe potenzialmente Gualtieri nella condizione di sindaco insolvente rispetto a ciò che lui stesso aveva assicurato. Bisogna agire dunque su due piani: quello di Palazzo Chigi che deve lavorare sul caso in upgrade e con qualche emendamento e quello del Campidoglio e “sulle forze politiche del territorio”.

Anche perché il Comune di Roma ha già incardinato per il 2025 mille nuovi ingressi. Ma sono insufficienti perché rischiano di non compensare nemmeno i pensionamenti. “Attualmente questo è il massimo che possiamo fare” ha detto Gualtieri. Per questo ha preso l’iniziativa di scrivere al ministro Paolo Zangrillo chiedendo un intervento di deroga ai vincoli del tetto di 1,2 miliardi di spesa, per assumere 3000 persone. È il target che a Roma considerano il minimo per poter consentire alla macchina amministrativa di svolgere al meglio il suo lavoro.

“Ho avviato questa interlocuzione positiva con il Governo, che ha aperto poi un tavolo con il Mef e con il ministero per la Funzione Pubblica. Ma non si può aprire un tavolo e allo steso tempo chiedere il turn over al 75%. Sono fiducioso nella disponibilità del Governo di stralciare Roma da questa norma” ha detto Gualtieri nel corso del suo intervento alla seduta dell’Assemblea Capitolina dedicata al Personale.

Far cambiare la Legge di Bilancio

Claudio Mancini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Chiede che agiscano con forza per “far cambiare una legge di bilancio che non sostiene la Capitale”. Come sempre toccherà a Claudio Mancini. Anche perché Gualtieri lo aveva già detto illo tempore con lessico mezzo belluino. Così: “Mi rivolgerò direttamente al ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al governo tutto per chiedere formalmente tre cose”.

Ecco quali: “Elevare il valore-soglia minimo per il personale, ottenere risorse aggiuntive per le assunzioni di almeno 3 mila persone”. Poi “ottenere l’incremento del tetto di spesa per il salario accessorio del personale stesso di Roma Capitale”.

Tutta roba per cui il sindaco, prima di telefonare in zona Trevi farà bene a fare una chiamata a Monteverde.