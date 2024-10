Giani ed Ippogrifi: cosa c’è tra le righe del terremoto giudiziario a Ceccano

Roberto Caligiore arrestato al termine di un'indagine su 5 milioni di appalti in odor di corruzione: cosa emerge dal fascicolo

Giani bifronti ed ippogrifi: c’è molto di mitologico nell’inchiesta The Good Lobby che all’alba ha portato agli arresti domiciliari il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore. L’ufficio di Roma della Procura Europea lo sospetta di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione: in pratica un sistema con cui pilotare gli appalti del Comune di Ceccano in cambio di tangenti.

Che conduce a due riflessioni.

La cronaca

La cronaca asciutta dei fatti. Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore è stato arrestato questa mattina al termine di un’indagine portata avanti dalla Squadra Mobile di Frosinone e dal Servizio Centrale Operativo di Roma. Gli indizi e le fonti di prova raccolte dai poliziotti hanno convinto il Giudice delle Indagini preliminari Ida Logoluso. Ha firmato dieci provvedimenti di arresti domiciliari e tre divieti all’esercizio della professione, 30 in tutto gli indagati.

Con il sindaco sono indagati due geometri comunali, tre ingegneri, due architetti, due commercialisti, un avvocato, due imprenditori. Nel mirino sono finiti appalti per circa 5 milioni di euro: i lavori di riqualificazione del centro storico (666.500 euro), la messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico della scuola elementare di Borgo Berardi (440.000 euro), i lavori di restauro del Castello dei Conti (1,386.milioni). Tutti erano stati affidati con procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara: a renderlo possibile – secondo quanto sostenuto dall’amministrazione in Consiglio Comunale – era stato il decreto Sblocca Cantieri.

La Procura Europea ha indagato soprattutto sull’appalto per i servizi di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati. Nei tre anni dal 2021 al 2023 la cooperativa che ha ottenuto il servizio ha incamerato 1,5 milioni di euro; nel solo 2022 la coop ha affidato e pagato lavori di pulizia per 60mila euro ad una delle società ritenute all’interno dell’associazione per delinquere.

Come funzionava

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Come funzionava il sistema per creare e pagare le tangenti. Lo hanno individuato lo Sco e la Mobile, riassumendoli nell’espressione tangente / fattura. Gli inquirenti ipotizzano che l‘intero sistema facesse perno sul sindaco Roberto Caligiore e sul responsabile dell’Ufficio Pnrr. E che attraverso di loro gli appalti venissero pilotati verso le ditte amiche.

Poi queste affidavano dei lavori connessi a quelle attività: ad esempio le pulizie. Andavano a società che – ipotizzano gli inquirenti – esistevano solo sulla carta e quelle pulizie non le facevano per niente. Ma incassavano i soldi: trattenevano una parte per loro e poi spacchettavano tutto in contanti dividendolo per le persone alle quali le tenagenti erano destinate.

In questo modo, ad ogni appalto era collegata una tangente, ottenuta attraverso una fattura per lavori mai fatti. Su questo aspetto ha lavorato la Sezione Indagini Patrimoniali dello Sco con un’opera di ricostruzione certosina, individuando ogni assegno, ogni bonifico e tutti i giri compiuti dal denaro.

Nell’ufficio del sindaco la Polizia questa mattina ha trovato nel corso della perquisizione 18mila euro in contanti. Ben più consistenti le somme trovate in altre due perquisizioni a crico di altri due indagati: in una delle abitazioni controllate la polizia ha sequestrato 110mila euro ed in un’altra 25mila euro.

Giano bifronte

La prima cosa a colpire nella ricostruzione dell’accusa è la figura di Roberto Caligiore. Cinquantacinque anni, originario di Siracusa, è luogotenente pilota dei carabinieri in servizio al Reparto Volo di Pratica di Mare, titolare nella Nazionale Sindaci, impegnato nel sociale e nelle associazioni di volontariato. È al suo secondo mandato come sindaco di Ceccano. Il primo era cominciato nel 2015 ma si era concluso dopo quattro anni con la sfiducia firmata da tre esponenti della sua maggioranza civica di centrodestra insieme all’opposizione di centrosinistra unita. Alle successive elezioni nel 2020 era stato rieletto al primo turno e subito dopo aveva aderito a Fratelli d’Italia.

Pluridecorato, ha partecipato a diverse missioni di peace keeping ed è laureato in ‘Scienze delle Pubbliche Amministrazioni’. A luglio del 2023 il sindaco Caligiore aveva denunciato pubblicamente di avere trovato sulla sua auto una microspia con la quale venivano intercettate le sue conversazioni. L’aveva portata alla Procura di Frosinone dichiarandosi a disposizione degli inquirenti qualora si fosse trattato di una cimice posizionata legalmente. Da allora però nulla si era più saputo. Fino ad oggi.

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Di Roberto Caligiore finora si conosceva solo questo volto: quello dell’ufficiale elicotterista che sta tra la gente; il militare che va nelle zone ad alto rischio e salva vite con la sua abilità ai comandi dei velivoli; il papà che nel tempo libero fa volontariato ed aiuta le associazioni. Il ritratto che ne fornisce l’ipotesi d’accusa formulata dalla Procura Europea è completamente diverso. Delinea un uomo capace di organizzare un ‘sistema’ per pilotare gli appalti e farne finire nelle sue tasche una parte: in diversi passaggi, gli inquirenti quasi si sorprendono nello scoprire che ‘il fine pubblico dell’opera‘ passava completamente in secondo piano. E che l’unica cosa ad avere importanza fosse guadagnare.

Un sindaco fuori controllo

Nessun passaggio delle oltre 170 pagine di provvedimento firmato dal Giudice Ida Logoluso vengono citati altri amministratori comunali. Né assessori né Consiglieri, né per competenza né per coincidenza. L’impressione che se ne ricava è quella di un sindaco fuori controllo, che agisce fuori dalla legge nella totale inconsapevolezza dei suoi collaboratori più stretti.

O forse no, dal momento che nelle conclusioni un dubbio viene messo in evidenza. Il magistrato ritiene che la presenza di un gruppo affaristico criminale sia ben percepito da tutto il contesto dell’amministrazione. Ma il sistema di controlli amministrativi e politici si è rivelato evidentemente incapace di affrontare e contrastare l’azione illecita del sindaco.

Il Giudice si spinge a ritenere che a Ceccano il sistema degli appalti comunali venga gestito in maniera totalmente corrotta. Ogni appalto. Soprattutto quelli finanziati dal Pnrr.

Ora il sindaco può decidere di dimettersi e mandare così tutti alle urne dopo un periodo di commissariamento. Oppure tutto potrebbe restare in piedi e la sua squadra decidere di proseguire a testa alta ma coda bassa.

L’ippogrifo

La Procura Europea ricostruisce con rara chiarezza l’intero giro ed attribuisce a ciascuno una condotta ben circostanziata. Schemi, collegamenti, riferimenti bancari, frasi indizianti cattirate: tutto al posto giusto e nel momento giusto.

Intanto la sua competenza. Buona parte del denaro arrivava dai fondi Pnrr e da fondi Ue per la gestione dei migranti: da qui la competenza in capo alla Procura Europea. Che con la nuova normativa continentale assume la giurisdizione in materia investigativa. Quella di Ceccano è una delle prime inchieste sull’utilizzo dei fondi Pnrr coordinate dalla Procura Europea.

Per la prima volta è possibile vedere il risultato di due elementi fusi insieme in un nuovo soggetto: l’ippogrifo appunto, metà cavallo e metà grifone. Qui si mettono insieme le abilità investigative italiane con l’asciuttezza del tratto giudiziario continentale. Tutto va a sistema con una sintesi che non lascia concessioni per figure retoriche. Basti pensare all’Europass, il Curriculum Europeo: che ha messo finalmente ordine univoco ed assegnato un sistema con cui tutto diventa chiaro e fruibile. Soprattutto comprensibile.

Addio bilancia “giolittiana”

Cosa colpisce infatti delle carte con cui la magistratura Ue va in sinergia con quella nostrana per arrivare ad esercitare l’azione penale nei confronti degli indagati? Innanzitutto il format. Un protocollo espositivo e di regimentazione degli elementi di accusa che – al di là della presunzione di innocenza (sacrosanta) di chi è rubricato – rappresenta un ibrido ottimale. E soprattutto segna il superamento di un certo incedere “giolittiano” della Procedura penale italiana.

Quel declamare iper-burocratico di codici, rimandi, preamboli, “PQM” che poi sono, nella loro natura iperbolica, il vero male misconosciuto della Giustizia italiana.

La vogliono riformare tutti, la Signora con la Bilancia, e tutti ne indicano mali e medicamenti certi. Solo che nessuno pare capace (o disposto) a rilevare un dato. Che forse se è così lenta, se i fascicoli si affastellano nelle Cancellerie a fare muffa e se le decorrenze dei termini di custodia sono uno sconcio italico pericolosamente vicino al loop, forse il motivo è proprio quello.

Il permanere di una ceste veste “notabile” ed austera che alla lunga rende greve l’incedere di una macchina che per sua natura dovrebbe essere celere e certa nelle sue dinamiche. Prima di tutto per chi ne è attenzionato, come è accaduto a Roberto Caligiore ed ha chi con lui oggi ha responsabilità ipotetiche così gravi in capo.