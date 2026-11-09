Gioco d’azzardo, 485 euro a testa nel Golfo: Coreno Ausonio il 93 % è online

Nei 17 comuni dell’Arcidiocesi di Gaeta le scommesse sono cresciute del 9,1% nel 2025. Formia guida con 6.608 euro annui, seguita da Coreno Ausonio con 6.440. Il gioco telematico prevale sulle giocate in presenza

Si continua a scommettere tanto e male nei 17 comuni delle province di Latina e Frosinone che fanno parte dell’Arcidiocesi di Gaeta. L’annuale report della Caritas diocesana sul gioco d’azzardo praticato nel 2025 è inquietante. Lo è per l’analisi dei dati fatta da Caritas, sulla base dei numeri ufficiali forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lo scorso anno nei comuni costituenti la Chiesa del Golfo (Ausonia, Coreno Ausonio, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Minturno, Spigno Saturnia, Formia, Ponza, Ventotene, Gaeta, Itri, Campodimele, Sperlonga, Fondi, Monte San Biagio, Lenola e Pastena) l’aumento delle scommesse, rispetto al dato del 2024, è stato del 9,1%. Con la componente telematica raddoppiata rispetto alle giocate nei bar e attività autorizzate.

Una schedina del lotto (Foto © DepositPhotos.com)

Il Comune che primeggia nel gioco d’azzardo resta quello di Formia con 6.608 euro annui pro capite, seguito, a sorpresa, da quello di Coreno Ausonio con 6.440 euro. La Caritas diocesana del Golfo ha registrato incrementi diffusi: Formia (+27,2%), Coreno Ausonio (+24,0%), Monte San Biagio (+24,2%),Gaeta (+13,2%), Itri (+12,8%) e Santi Cosma e Damiano (+13,1%).

Incrementi – si fa per dire – più moderati sono stati censiti a Pastena, Ponza e Campodimele. Al contrario, Sperlonga, Castelforte, Ventotene e Fondi hanno fatto registrare una significativa diminuzione della giocata pro capite, alla stessa stregua dei comuni di Lenola, Ausonia, Spigno Saturnia e Minturno, dove la riduzione è stata più contenuta.

Coreno Ausonio e Formia

La Caritas ha evidenziato, confermandolo, un aspetto già noto: si insegue la dea bendata nelle realtà territoriali più piccole con meno di 3.000 residenti. Particolarmente significativo è il caso di Ponza che, pur registrando uno dei redditi pro capite più bassi del territorio diocesano, occupa le prime posizioni, insieme a Coreno Ausonio e Sperlonga, nella graduatoria relativa all’incidenza della giocata sul reddito.

È quasi patologica – bisogna dirlo – la situazione di Coreno Ausonio. La componente telematica della giocata pro capite rappresenta il 93,4% (6.016 euro), collocandosi al primo posto della classifica davanti alle più ricche Formia e Sperlonga.

Formia, invece, ha registrato il più consistente incremento percentuale della raccolta telematica, pari al 35%, corrispondente a 47 milioni di euro, con una raccolta online totale di 181 milioni di euro e una raccolta complessiva di 243 milioni di euro.

Online contro giocate in presenza

E quelle in presenza? A Formia le giocate effettuate nel 2025 nei punti preposti hanno rappresentato il 31% del totale delle puntate. Le cosiddette «slot machine» (AWP e VLT) hanno inciso per il 41% sul totale delle giocate fisiche e per il 13% sul totale complessivo.

Il canale telematico, invece, costituisce il 69% dell’intera raccolta. A livello nazionale, le giocate fisiche corrispondono al 39% del totale, mentre le puntate alle «slot machine» rappresentano il 49% delle giocate fisiche e il 19% del complessivo. Le giocate telematiche incidono invece per il 61% dell’intero volume delle scommesse.

E la fortuna «in presenza» come si insegue? Lo offre sempre l’annuale report della Caritas diocesana di Gaeta: per il 41% alle slot machine, per il 20% alle lotterie istantanee, per il 16% al lotto, per il 13% alle scommesse sportive, per il 4% alle scommesse virtuali, per il 3% al Superenalotto e per la restante quota ad altre forme residuali di gioco.

Il gioco telematico, invece, per l’86% è dominato dai cosiddetti giochi di abilità, per l’11% dalle scommesse sportive a quota fissa, per l’1% dal betting exchange (scommessa a quota fissa sportiva), per l’1% dalle scommesse virtuali e per la parte rimanente da tipologie di gioco marginali.

Insomma il fenomeno è chiaro: nei 17 comuni dell’Arcidiocesi di Gaeta il canale telematico ha preso il sopravvento sulle giocate in presenza semplicemente perché – «è questo aspetto rappresenta una delle questioni più critiche» – il gioco online sfugge ai limiti di orario e alle regolamentazioni che caratterizzano gli esercizi commerciali, risultando particolarmente attrattivo per le giovani generazioni, sempre più abituate all’utilizzo costante di smartphone, tablet e computer.

Il costo per i cittadini

Il gioco d’azzardo impera nel Sud Pontino Foto © DepositPhotos.com)

La Caritas di Gaeta con la pubblicazione del report 2026 ha lanciato un appello alla politica: «Il fenomeno richiede soluzioni sempre più nazionali, per far fronte a un problema che ormai sfugge alla sola azione delle amministrazioni comunali».

Il quadro è preoccupante anche per un altro fattore. Nei 14 comuni del sud pontino e nei tre ciociari che ricadono sotto la giurisdizione dell’Arcidiocesi di Gaeta, la spesa effettiva, data dalla differenza tra giocate e vincite, ha raggiunto i 79 milioni di euro a fronte di una popolazione di appena 163 mila abitanti, con una conclusione che fa tremare le vene dei polsi: questo importo equivale a un costo medio annuo di 485 euro per abitante, privo di qualsiasi ritorno in termini di servizi o benefici collettivi, rispetto ai 371 euro registrati a livello nazionale.

Si tratta, pertanto, di risorse economiche che, nonostante un contesto socioeconomico non semplice, vengono sottratte ad ambiti essenziali quali salute, alimentazione, formazione, cultura, attività sportive e tempo libero. L’azzardo costa indirettamente allo Stato. Da 11 anni la Chiesa di Gaeta ha riconosciuto il rischio sociale connesso alla diffusione delle cosiddette «macchinette e biglietti mangiasoldi», cui si sono aggiunte nel tempo le numerose applicazioni dedicate alle scommesse online.

La risposta della Chiesa

La roulette tra i giochi sempre più richiesti (Foto © DepositPhotos.com)

Attraverso la Caritas diocesana ha quindi promosso azioni di contrasto e sensibilizzazione, sostenendo la consapevolezza che l’azzardo non possa essere considerato un semplice passatempo, bensì un comportamento che può favorire l’insorgere di dipendenze patologiche.

Per fronteggiare questa vera e propria «emergenza sociale», la Caritas Diocesana di Gaeta continua la propria attività attraverso il Tavolo di contrasto all’azzardo e di cittadinanza, che coinvolge alcune delle realtà associative e laicali, di diversa estrazione cultuale: la Consulta Diocesana di Gaeta delle Aggregazioni Laicali, l’associazione «Gocce di Fraternità Aps», l’Anpi (l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sezione di Formia, la Lega Spi Cgil Sud Pontino, l’associazione «Il Piccolo Principe» di Formia, l’associazione «Vittorio Bachelet», Libera Presidio Sud Pontino, l’associazione «Amici di Raoul Follereau» sezione Latina, la cooperativa sociale «Osiride» e i circoli di Legambiente «Luigi Di Biasio» e «Verde Azzurro Sud Pontino».

Le Tende del buon gioco

Una Tenda del buon gioco

La Caritas si è dato tanto da fare promuovendo iniziative con un esclusivo carattere preventivo: convegni, «Tende del Buon Gioco» nelle piazze, percorsi di prevenzione nelle scuole superiori, attività di sensibilizzazione rivolte alle amministrazioni comunali, pubblicazione di studi e articoli, monitoraggio delle giocate fisiche e telematiche e l’attivazione di un centro di ascolto e orientamento.

Per il terzo anno consecutivo nel 2026 è stato rinnovato il percorso educativo «Non è un gioco» in alcuni istituti scolastici superiori della Diocesi, con l’obiettivo di accrescere nei giovani tra i 16 e i 19 anni la conoscenza dei rischi connessi alla pratica dell’azzardo attraverso l’analisi di dati, testimonianze e contesti reali.

Don Alfredo Micalusi

«L’impegno è finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza tra cittadini, associazioni e istituzioni, affinché l’azzardo» – tiene a sottolineare l’attivo direttore della Caritas Diocesana di Gaeta (e parroco presso la chiesa di S. Erasmo nel quartiere medioevale di Castellone a Formia) don Alfredo Micalusi – «venga riconosciuto non come una semplice forma di intrattenimento, ma come un comportamento ad alto rischio, capace di generare dipendenza patologica e di esporre le persone a fenomeni quali usura, indebitamento e condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Urge una mobilitazione della società civile e delle amministrazioni locali per fare pressione sui decisori nazionali, affinché» – ha concluso don Micalusi – «si ponga un argine alla piaga dell’azzardo telematico».