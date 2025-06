Giubileo, c’è il finanziamento ma manca il progetto: corsa contro il tempo

Il Comune di Ferentino deve sviluppare rapidamente un progetto per utilizzare un finanziamento di 45mila euro destinato ai pellegrini del Giubileo. Inoltre, rischia di perdere 7 milioni per la ristrutturazione dell'ex edificio Paolini, a causa di ritardi nei lavori.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Un piano al momento non c’è. E ora si corre per cercare di impiegare i 45mila euro di finanziamento piovuti dal cielo regionale sulle casse del Comune di Ferentino per assistere i pellegrini in occasione del Giubileo. Un progetto non c’era ed ora si tratta di svilupparlo in fretta cercando di stare all’interno dei parametri previsti, altrimenti niente erogazione dei soldi.

L’assessore al Turismo Elena Maria Cestra non ha un piano nel cassetto e per questo “Nei prossimi giorni avremo un incontro con gli uffici competenti della Regione Lazio”. Per ora si ipotizza un Info Point nella zona degli ex bagni sotto il parcheggio di Collepero ed uno in piazza sotto i Portici, “momenti di accoglienza per i pellegrini in tutta la zona dell’ Acropoli e la promozione interattiva della città e dei suoi monumenti attraverso il museo”.

L’InfoPoint non per il Giubileo

Per l’assessore “questo finanziamento è importante proprio per la promozione della nostra città nell’ ambito del Giubileo 2025“. In realtà si tratterebbe di un finanziamento per l’accoglienza e per il Giubileo e non per la promozione della città: ora bisogna vedere se in Regione l’idea passa. Soprattutto per il fatto che l’Info Point di Collepero già c’è: fatto dalla rete Le Botteghe Sotto i Campanili. Non è specifico per il Giubileo. E allora si vuole farne uno specializzato nelle chiese e nei luoghi di culto.

Paolini, il rischio è concreto

Intanto è polemica per il rischio che Ferentino possa perdere un maxi finanziamento di 7 milioni di euro per l’ex edificio Paolini. La competenza è della Provincia. A mettere comune di Ferentino ed amministrazione provinciale davanti al rischio di perdere il finanziamento è Antonio Pompeo ex sindaco ed ex Presidente della Provincia per due mandati. È stato lui tramite il Pnrr ad ottenere i fondi per il progetto di recupero dell’edificio: dovrebbe tornare scuola tramite l’abbattimento e la ricostruzione dello stabile nel cuore di Ferentino. I lavori non sono mai partiti malgrado gli annunci ottimistici del consigliere provinciale e comunale di maggioranza Luigi Vittori che aveva annunciato il via addirittura per settembre 2024.

La scuola Paolini di Ferentino

“Il tempo stringe – evidenzia l’ex sindaco – e si rischia di perdere un finanziamento importante di sette milioni di euro per la ristrutturazione della Scuola Paolini. I lavori infatti così come da bando dovranno terminare entro marzo 2026 ed il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto non intende concedere proroghe. Ciò significherebbe in sostanza l’impossibilità di realizzare l’intervento, vanificando così il lavoro fatto e condannando la città a vedere quel “mostro” chissà per quanti anni ancora“.

Tre anni e nulla di fatto

Sono trascorsi tre anni da quando il progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con fondi europei. Era infatti l’otto marzo del 2022 quando con la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lazio la Provincia ricevette la notizia che la domanda di richiesta di finanziamento era risultata prima in graduatoria rispetto a tutte le altre proposte progettuali.

Mancano solo nove mesi al termine fissato per la sua ultimazione ma nulla è stato realizzato.