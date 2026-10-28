Giunta, il rebus di Mastrangeli

Dopo l’elezione di Paolo Fanelli a presidente del Consiglio Comunale, il sindaco Mastrangeli lavora alla nuova Giunta: sei nomi sono di continuità, le altre caselle dipendono dalla scelta della lista di Antonio Scaccia. Che ieri ha scelto di non scegliere. Rimandando la palla nel campo avversario

La rotta è tracciata. Possibilità di deviazione dal percorso: nessuna. Riccardo Mastrangeli lo ha messo in chiaro lunedì pomeriggio, prima della votazione che ha restituito dopo mesi un Presidente all’Aula del Consiglio Comunale. Nei minuti che hanno preceduto la votazione in blocco sul nome di Paolo Fanelli, Mastrangeli ha detto con chiarezza che il campo di navigazione è quello del centrodestra. Non è stato necessario l’impiego di un egittologo per tradurre il messaggio . Significa: tentativo di ricomposizione dello schema Fdi – Lega – FI – Civiche che ha portato alla sua elezione nel 2022. Non Plus Ultra come scolpì Ercole sui monti Calpe ed Abila, divenuti celebri per essere i confini del mondo, oltre i quali il passaggio ai mortali era vietato. (Leggi qui: I 24 voti a Fanelli e la cambiale di Mastrangeli ancora in bianco).

La rotta del generale

Antonio Scaccia con Roberto Vannacci

A tentare di capire se e quanti margini ci siano oltre quelle colonne d’Ercole si sono impegnati ieri sera i cartografi della storica civica Per Frosinone. Creata da Gennarino Scaccia e guidata oggi dal figlio Antonio che fino alla revoca delle scorse settimane è stato vicesindaco per merito elettorale, avendo centrato anche l’elezione della consigliera più votata in assoluto Francesca Chiappini. Antonio Scaccia è l’unico nodo da sciogliere per rimettere in mare la Giunta. Perché?

Nei mesi scorsi ha aderito alla formazione politica creata dal generale Roberto Vannacci, che lo ha nominato Coordinatore provinciale di Futuro Nazionale assegnando un ruolo nel board nazionale a lui ed alla consigliera Chiappini. Sul Partito si è però abbattuta la scomunica di Giorgia Meloni: nessun accordo, nessun patto elettorale, nessuna condivisione a nessun livello. Tradotto: Fratelli d’Italia e Lega nelle settimane scorse hanno preteso l’estromissione dei vannacciani dalla Giunta, altrimenti ne usciranno loro. Riccardo Mastrangeli per disinnescare la situazione ha azzerato tutto.

Il campo di navigazione è chiaro tanto quanto lo è la rotta: lontana dalle bandiere di Futuro Nazionale. La riunione di ieri sera della civica di Scaccia è stata aggiornata ma è evidente che le ipotesi sono solo tre.

Le tre ipotesi

Antonio Scaccia e Francesca Chiappini

La prima. Scaccia e Chiappini restano con Vannacci e si giocano la loro partita per le prossime elezioni politiche. Il sindaco Mastrangeli non ha altra soluzione che estrometterli dalla nuova Giunta: altrimenti perderebbe l’appoggio di tutto il centrodestra che ne metterebbe in discussione anche la ricandidatura a sindaco.

La seconda. Scaccia e Chiappini restano con Vannacci ma smarcano Per Frosinone dal loro percorso. Rivendicano il fatto che le elezioni del 2022 sono state vinte anche con il loro apporto determinante. Provano a chiedere due assessorati per la civica. Resta da vedere se la fatwa sul generale sia limitata ai soli iscritti o all’intero campo e quindi alla civica.

Terza ipotesi. In considerazione del nuovo scenario politico nazionale, Scaccia e Chiappini rivedono la loro adesione a Futuro Nazionale. Ipotesi al momento molto teorica e con pochissime possibilità di applicazione.

Antonio Scaccia e Corrado Renzi

La riunione di ieri ha detto di voler aspettare il documento programmatico di fine Consiliatura del sindaco Mastrangeli. Ma quel testo non si sposterà di un solo miglio da quanto detto in apertura di Consiglio lunedì sera.

A quel punto esistono due soli margini di manovra: o Riccardo Mastrangeli vara un giunta senza i vannacciani oppure i vannacciani comunicano la loro indisponibilità a fare parte di una giunta di centrodestra in base alla mutata situazione nazionale. L’impressione è che il sindaco non voglia creare dei martiri politici e solo per questo stia dando il tempo per una definizione del quadro anche su scala locale. Oltre non si va.

La rotta e la fretta

Riccardo Mastrangeli e Paolo Fanelli (Foto © Paolo Peticca)

Sotto questo aspetto, Riccardo Mastrangeli sta seguendo la rotta politica che ha in mente, come James Cook, il celebre esploratore e navigatore inglese ha saputo tracciare carte nautiche di straordinaria precisione, lungo le coste di Terranova, per raggiungere approdi che molti ritenevano irraggiungibili.

La rotta prevedeva prima l’elezione del presidente del Consiglio Comunale con l’ex sindaco Paolo Fanelli, adesso le trattative per comporre la nuova Giunta. Il sindaco non sembra intenzionato a perdere tempo. L’obiettivo è evidente: chiudere rapidamente il cerchio politico, ricompattare la maggioranza e mettere in campo un esecutivo in grado di riprendere il lavoro di amministrazione che si sta avvicinando all’ultimo tratto della consiliatura. Di fatto, la rincorsa per la prossima campagna elettorale per le comunali.

Una campagna che Mastrangeli immagina di giocare ventre a terra, con la forza dei risultati amministrativi: opere pubbliche, cantieri aperti, inaugurazioni, finanziamenti ottenuti, riqualificazioni urbane e progetti ancora da completare. Per questo, Mastrangeli sa bene che la partita della Giunta non è una semplice distribuzione di deleghe. È il passaggio attraverso cui si costruisce la cornice politica dell’ultimo tratto di mandato. E forse del prossimo.

Chi c’è già

Angelo Retrosi

Proprio per questo sarà decisivo anche il modo nel quale la nuova Giunta verrà composta e presentata alla città. Niente più logoramenti come quelli che hanno caratterizzato il Consiglio negli ultimi mesi, rapidità di esecuzione e ricomposizione, ritorno allo stesso schema azzerato nei giorni scorsi. Perché sono fondamentali questi passaggi?

Un rimpasto significherebbe dire che i problemi c’erano anche in Giunta e non soltanto in Consiglio. Rimettere in campo gli stessi assessori significherebbe dire che la squadra c’era e funzionava, nonostante il pantano del Consiglio. Riproporla subito e senza lungaggini significherebbe dimostrare che le discussioni sono state superate.

Riccardo Mastrangeli, Adriano Piacentini e Rossella Testa (Foto © Massimo Scaccia)

Chiaro che tutti gli assessori torneranno al loro posto, al massimo ci sarà un riequilibrio nelle deleghe. Con la sola variabile della civica di Scaccia. Pertanto il Mastrangeli bis sarà formato da Angelo Retrosi, Mario Grieco (Lista Ottaviani), Alessia Turriziani, Simona Geralico (FdI), Rossella Testa (Lega) e Adriano Piacentini, tecnico di fiducia del sindaco. In pratica: copia & incolla della precedente Giunta.

Resta la variabile Scaccia se il sindaco congederà i vannacciani o se i vannacciani si congederanno dal sindaco.

Le caselle libere

A quel punto la nuova partita si gioca, dunque, sulle caselle rimaste libere, o potenzialmente tali. L’elezione di Paolo Fanelli ha assegnato la presidenza d’Aula a Fratelli d’Italia, anche se l’ex sindaco è poco incline ad essere intruppato nella disciplina di Partito. Ma è dei Fratelli d’Italia ed è stato eletto nella loro lista: quindi non potranno reclamare nuovi assessorati.

Riccardo Mastrangeli e Gianluca Di Trocchio

C’è da assegnare l’assessorato alla Polizia Municipale lasciato libero in Giunta da Massimo Sulli. Logica vuole che venga assegnato al Polo Civico che si è definitivamente riposizionato sulle linee del centrodestra (dopo avere sostenuto le due amministrazioni Ottaviani, quattro anni fa si era spostato sul progetto di centrosinistra). Il nome in campo è quello dell’ex responsabile delle Volanti della Polizia di Stato Gianluca Di Trocchio. E considerato il peso specifico assunto dalla civica creata da Gianfranco Pizzutelli (oggi conta tre Consiglieri: Claudio Caparelli, Cristian Alviani ex Identità Frusinate e Andrea Turriziani) va da sé che potrà reclamare la delega da vicesindaco per Valentina Sementilli.

Ed il terzo assessorato? L’area di Nicola Ottaviani ci ha rimesso un Presidente d’Aula: sarebbe legittimo se rivendicasse un assessorato. Ma attenzione anche all’area della Lista Marzi, che dopo l’esito della vicenda legata alla mancata elezione di Carlo Gagliardi, potrebbe ora avanzare richieste di rappresentanza nell’esecutivo. Anche in prospettiva 2027 a sostegno di Mastrangeli? L’opzione non è per niente neutra e fa tutta la differenza del mondo. Toglierebbe un alleato importante all’area riformista in campagna elettorale, anche se la sensazione è che Marzi starà sempre dalla parte opposta a dove stanno i Dem.

Marco Ferrara e Paolo Fanelli (Foto © Alessandro Andrelli)

Ma ad un posto da assessore guardano con particolare interesse, sia Sergio Crescenzi con la sua lista Mani Libere, che Marco Ferrara, diventato il riferimento sul territorio di Noi Moderati, una delle gambe del centrodestra a livello nazionale. Particolare per nulla trascurabile, in previsione di un esecutivo politicamente caratterizzato.

Il nodo Scaccia

Per il resto, tutto dipenderà da quello che farà la lista di Antonio Scaccia. Ieri sera la lista ha deciso di non decidere, di prendere ulteriore tempo per riflettere: mai come in questo caso, ogni scelta implica una rinuncia. Il messaggio pronunciato da Mastrangeli in Aula prima del voto per Fanelli però ha tracciato un perimetro molto preciso: nella nuova Giunta dovranno trovare posto solo le forze che si riconoscono nel centrodestra che governa il Paese e la Regione Lazio.

Una formula che, nella lettura politica condivisa da Fratelli d’Italia, Lega e dal Polo Civico, lascia fuori dal prossimo esecutivo l’area vannacciana. Per cui Scaccia ed i suoi hanno solo 2 strade davanti: giurare fedeltà al centrodestra e quindi a Mastrangeli, oppure al generale Vannacci. Non c’è modo di eludere il problema. Impossibile fare finta di niente.

Il patto di fine consiliatura

Riccardo Mastrangeli

Esiste poi un ulteriore capitolo, forse persino più impegnativo e delicato della distribuzione delle deleghe: il patto di fine consiliatura. Mastrangeli, da un lato, vuole una maggioranza capace di accompagnarlo fino alla scadenza naturale del mandato, senza nuove fibrillazioni e senza che ogni passaggio amministrativo si trasformi in una verifica politica. Ci sta.

Dall’altro, vorrebbe anche un’intesa di più ampio respiro e certamente più ambiziosa, destinata a creare una coalizione, di centrodestra, che lo sosterrà tra 7 mesi nella corsa a rifare il sindaco. E qui le cose si complicano, parecchio. Perché Forza Italia, attraverso il coordinatore regionale Claudio Fazzone, ha già manifestato una posizione contraria alla ricandidatura di Mastrangeli a sindaco. E anche in Fratelli d’Italia il tema candidatura potrebbe non essere considerato completamente risolto, se prima non verrà fatta una Giunta, inequivocabilmente, senza l’area di Vannacci. Sia nella sostanza, che nella forma.

Mastrangeli invece ha fretta di concludere la pratica, perché sa che il tempo amministrativo e quello elettorale, a questo punto, cominciano a sovrapporsi. Anche per questo, la composizione della Giunta non potrà essere ridotta a una semplice spartizione di deleghe. Ogni scelta dirà qualcosa sulla coalizione che Mastrangeli intende costruire, sui rapporti di forza al suo interno e sulla possibilità di presentarsi alle urne con una proposta politica unitaria e con un solo candidato sindaco.

Mastrangeli ha tracciato la rotta. Il problema, adesso, è capire quanti siano davvero disposti a seguirla fino in fondo.