Giunta, Scaccia alle forche caudine

Il sindaco Mastrangeli ha avviato le consultazioni e sottoposto ai gruppi un documento che esclude i vannacciani: firmato da sei gruppi, manca la Lista per Frosinone di Scaccia. Per lui sono le forche caudine.

Sei firme in calce, una sola attesa. Il documento che Riccardo Mastrangeli ha fatto girare tra i capigruppo funziona come un metal detector: passa chi si riconosce nel centrodestra di Giorgia Meloni, resta fuori chi si porta dietro il generale Vannacci. Ad Antonio Scaccia tocca decidere da che parte attraversare. Quindici anni di lealtà al centrodestra e ora il suo nome non compare ancora tra i firmatari. A Frosinone Scaccia, nome storico della politica cittadina e sinonimo di fiducia per mezza maggioranza, si ritrova davanti ad un patto da sottoscrivere come un candidato davanti alla commissione: con Meloni o con Vannacci.

Mentre il toto-assessori continua a occupare il centro della scena politica nel capoluogo, tra telefonate, incontri riservati, messaggi WhatsApp e ogni altra strategia utile ad entrare nell’esecutivo, una circostanza ormai appare sempre meno sfumata e ad assumere i contorni di una certa nitidezza. E cioè: nel centrodestra si stanno consolidando due aree distinte, due poli che formalmente convivono nella stessa maggioranza ma che, nei fatti, sembrano muoversi secondo dinamiche proprie. Anche se non contrapposte.

Una riedizione della Giunta

Antonio Scaccia con Roberto Vannacci

La nuova Giunta che il sindaco Riccardo Mastrangeli dovrebbe ufficializzare al massimo la prossima settimana, sarà in larghissima parte una riedizione di quella precedente. (Leggi qui: Giunta, il rebus di Mastrangeli).

Le novità, semmai ci saranno, riguarderanno al massimo tre caselle, compreso il posto lasciato vacante dall’ex assessore alla Municipale Massimo Sulli. Per il resto, dipende da quello che farà, e da come si posizionerà politicamente, la civica di Antonio Scaccia. Se dentro il perimetro di governo del centrodestra: nazionale e regionale, oppure con il generale Roberto Vannacci. Non c’è modo di eludere il problema. Nel primo caso, rimane dentro la Giunta comunale di Frosinone, nel secondo ne sta fuori.

Il documento del sindaco

Riccardo Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli ha dato alle forze in campo un tempo sufficiente per fare il punto e definire la propria posizione. E ieri mattina ha cominciato a tirare le fila con cui chiudere il sacco. Ha convocato i capigruppo delle forze della coalizione e dell’area di centrodestra e ha messo sul tavolo un documento che nei fatti è un patto politico. È nulla di più della declinazione di quanto aveva detto all’inizio della settimana in apertura del Consiglio comunale che ha restituito all’Aula un presidente dopo mesi di inutili discussioni. (Leggi qui: I 24 voti a Fanelli e la cambiale di Mastrangeli ancora in bianco).

Quel documento delimita i confini della maggioranza e di un centrodestra che ha come riferimento il governo guidato da Giorgia Meloni. In questo perimetro continua ad esserci spazio per la storica civica Per Frosinone creata dall’indimenticato Gennarino Scaccia ed oggi guidata dal figlio Antonio, vicesindaco fino all’azzeramento di inizio mese e da qualche tempo Coordinatore provinciale di Futuro Nazionale di Vannacci. Il testo funziona da spartiacque: chi non lo firma si pone fuori dal centrodestra e dalla maggioranza. Se Per Frosinone lo firma sta dentro, se resta con Vannacci è incompatibile con il perimetro del centrodestra.

Il perimetro

Franco Carfagna

Per tutta la giornata di ieri c’è stata la fase di apposizione delle firme. A cominciare da quella di Franco Carfagna, capogruppo di Fratelli d’Italia; a seguire Marco Sordi per la Lega, Marco Ferrara per Noi Moderati, Gianpiero Fabrizi per la Lista Ottaviani e Sergio Crescenzi per Mani Libere. Per il Polo Civico, rappresentato da Claudio Caparrelli, il via libera è arrivato in serata. Hanno firmato dunque anche Lega e Lista Ottaviani, i gruppi con cui Scaccia forma da anni un blocco. Chiaro che la sua casella lasciata in bianco significherebbe avviare un processo di isolamento politico, una conta con tutto ciò che poi il risultato determinerà.

Ad ora manca all’appello solo la Lista per Frosinone di Scaccia: quattro Consiglieri e nessuna decisione ancora comunicata. Ufficialmente è a letto con l’influenza da un paio di giorni ed ha avuto una febbre che gli ha sconsigliato sbalzi di temperatura. Per lui, che in Futuro Nazionale è coordinatore provinciale e responsabile degli enti locali a livello regionale, quel documento è il passaggio obbligato, le sue forche caudine: riconoscersi nel perimetro del centrodestra di governo oppure restare con Vannacci. Non c’è modo di tenere il piede in entrambi gli anfibi.

L’atto stabilisce infatti che non si conciliano con la coalizione gli incarichi politici in formazioni schierate all’opposizione del centrodestra di governo. Un testo analogo sarà sottoposto anche agli assessori, prima dell’assegnazione delle deleghe.

Perimetro chiaro

Giorgia Meloni

Non è una mossa a sorpresa: rientra nella strategia lanciata ormai da settimane dalla premier Giorgia Meloni. In pratica, nessun margine di trattativa con il generale, nessun accordo che alla fine si rivelerebbe un abbraccio mortale per via del logoramento interne che ne conseguirebbe, chiusura totale di ogni spazio in modo che sia chiaro a tutti un dato. E cioè: Vannacci non sarà un taxi per gli scontenti con cui arrivare ad un’alleanza, chi ci sale a bordo non sa dove andrà a finire ma certamante non verso un’alleanza.

Nelle scorse settimane Fratelli d’Italia, con il parlamentare e coordinatore regionale Paolo Trancassini, aveva chiesto al sindaco di escludere i vannacciani da Giunta e maggioranza. E la stessa cosa aveva chiesto, a stretto giro, il vice coordinatore nazionale della Lega Claudio Durigon. Il chiaro riferimento di entrambi è alla Lista per Frosinone, quattro Consiglieri, che fino all’azzeramento della Giunta aveva espresso due assessori, tra cui il vicesindaco Antonio Scaccia.

Francesca Chiappini (la consigliera più votata in assoluto nel 2022) e Corrado Renzi (capogruppo), nell’ultima seduta di lunedì scorso, avevano tenuto a precisare che a Palazzo Munari siede la lista civica Per Frosinone e non Futuro Nazionale. Renzi ha ricordato che il risultato del 2022 porta la firma della Lista per Frosinone; Chiappini ha rivendicato di aver contribuito non più tardi di lunedì pomeriggio a eleggere alla presidenza dell’Aula un Consigliere eletto nel centrodestra, Paolo Fanelli.

Senza ambiguità

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli alle premiazioni della Strafrosinone

Il sindaco, però, punta a una cornice politica senza ambiguità. Anche se: Mastrangeli non caccia nessuno ma chi non firma sceglie da sé di uscire. Sul versante di Scaccia l’impostazione è capovolta, perché la Lista per Frosinone non lascerà volontariamente la maggioranza e aspetta che sia il sindaco ad assumersene la responsabilità, magari non riconfermando gli assessori.

Le evidenze dicono che se la rottura ci sarà, non sarà solo sul piano amministrativo: le strade si divideranno anche sul piano elettorale. A quel punto la lista potrebbe presentare un proprio candidato sindaco e fare lo stesso per Camera e Senato, con Scaccia e Chiappini in pole position. Con quali ambizioni, dal momento che la scomunica pronunciata da Giorgia Meloni ha determinato in poche settimane un crollo nei sondaggi per Futuro Nazionale, facendola scendere dal 10% al 7%?

Molto dipenderà da una variabile che non passa per Palazzo Munari: la Corte Costituzionale. Se intervenisse sulla recente riforma elettorale e rivedesse al rialzo la soglia del 42% per accedere al premio di maggioranza, quella percentuale diventerebbe difficilmente raggiungibile per qualsiasi schieramento. Senza premio resterebbe da assegnare, con il criterio proporzionale, un centinaio di seggi, e per i candidati vannacciani le possibilità crescerebbero.

Due poli nel centrodestra

Gianfranco Pizzutelli

Ma proprio dietro la distribuzione delle poltrone, comincia a delinearsi uno scenario, non ancora manifesto, ma senz’altro tratteggiato, di due raggruppamenti. Da una parte, ci sarebbe l’asse formato da Fratelli d’Italia e dal Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Un’intesa che con il tempo si è rafforzata e che oggi consente alla civica di Pizzutelli di avere una consistenza numerica in Aula di 3 Consiglieri, dopo la joint venture con Identità Frusinate.

Un asse che non è circoscritto alle sole dinamiche di Palazzo Munari. Non è un mistero, infatti, il rapporto politico particolarmente stretto costruito da Pizzutelli con il portavoce di Fratelli d’Italia in Giunta Regionale e cioè l’onnipresente assessore regionale al Bilancio di FdI Giancarlo Righini. Un particolare che oggi potrebbe anche apparire marginale ma che, come spesso accade in politica, potrebbe tornare utile ricordare più avanti. A futura memoria.

Nicola Ottaviani con Matteo Salvini

Sull’altro versante, si è ormai consolidato da anni un vero e proprio blocco politico, composto dalla Lega, dalla Lista dell’onorevole Nicola Ottaviani e dalla civica riconducibile ad Antonio Scaccia. Che Scaccia rappresenti a Frosinone, e sul territorio provinciale, il punto di riferimento politico del generale Roberto Vannacci e dell’area di Futuro Nazionale aggiunge solo un ulteriore elemento di lettura: un di cui. Ma non modifica la sostanza della questione.

Il dato politico resta quello di un rapporto solido, consolidato nel tempo, soprattutto con l’ex sindaco e parlamentare Nicola Ottaviani. Un legame che negli anni ha resistito a cambi di stagione, elezioni e posizionamenti vari. In politica i matrimoni a tempo indeterminato non esistono quasi mai, ma alcuni rapporti a Frosinone sono così forti che non corrono rischi di tenuta. In ogni caso, la lealtà e la fedeltà di Scaccia e i suoi, al progetto politico del centrodestra, in 15 anni, non sono mai venute meno.

Dieci voti speculari

(Foto © Alessandro Andrelli)

La fotografia più nitida di questa polarizzazione è arrivata anche durante l’ultimo Consiglio Comunale, quello che ha portato all’elezione dell’ex sindaco Paolo Fanelli alla presidenza dell’Aula.

L’istantanea è stata data dai numeri. Nell’elezione dei due consiglieri segretari dell’Ufficio di Presidenza, Francesca Chiappini (Lista Scaccia) ha raccolto dieci voti. Un risultato costruito grazie ai consensi arrivati dalla Lista per Frosinone di Scaccia off course, da Sergio Crescenzi, dai Consiglieri della Lista Ottaviani e da quelli della Lega.

Dieci voti anche per Andrea Turriziani, sostenuto invece dai Consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, dal Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e FutuRa. Una coincidenza numerica forse solo casuale, ma in politica ogni numero ha un peso e ogni coincidenza può diventare un segnale.

Perché quei dieci voti speculari hanno disegnato i contorni di due aree politiche differenti. Non due maggioranze contrapposte, assolutamente no. Ma due sensibilità, due centri di gravità, due modi diversi di interpretare gli equilibri futuri del centrodestra a Frosinone.

Il nodo Forza Italia

(Foto © Massimo Scaccia)

Resta poi il capitolo Forza Italia. I Consiglieri Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia hanno votato per Fanelli alla presidenza dell’Aula, ma gli azzurri al momento non hanno messo in campo alcuna azione con cui indicare l’intenzione di rientrare in maggioranza. È nota la posizione del senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone: per ricomporre il quadro del centrodestra a Palazzo Munari andrebbe cambiato il candidato sindaco. Una mediazione in chiave elettorale non sarà semplice e non può partire adesso; intanto, nei prossimi otto mesi non saranno Cirillo e Scaccia a far cadere l’Amministrazione.

Ed è in questa chiave di lettura che il dossier della nuova Giunta assume una valenza che va oltre la semplice distribuzione degli assessorati. La domanda delle cento pistole allora è: la partita per la nuova Giunta si giocherà, anche, sulla distinzione tra questi due blocchi? È soltanto una coincidenza che Fratelli d’Italia e il Polo Civico mostrino una «feroce» determinazione nel non voler vedere rappresentata in Giunta l’area riconducibile a Vannacci e quindi a Scaccia? Oppure, è in corso anche una partita più ampia, nella quale si punta a riequilibrare i rapporti di forza all’interno del centrodestra a Frosinone?

Detto fuori dal politichese, si sta tentando di ridimensionare, o comunque di circoscrivere, il peso politico dell’asse Ottaviani-Scaccia che per anni ha dato le carte a Frosinone, per costruire una nuova centralità all’interno della coalizione? Si sta lanciando forse un’opa?

In cerca di prove

Valentina Sementilli

Si tratta ovviamente di un’ipotesi di lettura politica, non una certezza. Saranno le scelte concrete e le prossime settimane a dire se esiste davvero una strategia di questo tipo, oppure se si tratta solo di suggestioni. La nuova Giunta sarà il primo banco di prova. I nomi degli assessori ma soprattutto le appartenenze politiche di chi siederà in Giunta, diranno molto più di tante ricostruzioni più o meno romanzate.

Anche perché, se tutto questo scenario ha un senso, nel momento in cui l’area di Scaccia non dovesse entrare in Giunta, è chiaro che a quel punto Gianfranco Pizzutelli rivendicherebbe il posto di vicesindaco per Valentina Sementilli. E avendo FdI già incassato il presidente del Consiglio, un riequilibrio in Aula, rispetto all’inizio della consiliatura, sarebbe già nei fatti, più che nelle ipotesi.

Nella serata di ieri, allo stadio Stirpe di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha lasciato intendere che sembra intenzionato a trattenere la delega di vicesindaco.

Il mosaico

Gianluca Di trocchio

Sul fronte della Polizia Locale, casella vuota dal 30 luglio per le dimissioni di Sulli, il Polo Civico avanza una richiesta: il nome più ricorrente è quello dell’ex responsabile delle Volanti nella Questura di Frosinone Gianluca Di Trocchio.

Se le richieste di Fratelli d’Italia e Polo Civico venissero accolte e la Lista per Frosinone lasciasse l’esecutivo, si libererebbero due assessorati: Innovazione Tecnologica, fino a pochi giorni fa di Maria Teresa Spaziani Testa e Ambiente, la delega pesante che era di Scaccia, anche vicesindaco. Il Polo Civico ha già prenotato entrambe le caselle e indica Sementilli come vicesindaco e assessora all’Ambiente. Il sindaco sta attendendo e pesando. Per l’esecutivo, Sementilli non sarebbe un volto nuovo: è già stata assessora in questa consiliatura e può contare su 611 preferenze.

Per il resto, come già scritto dall’inizio, ciascuno tornerebbe nel suo ufficio e con la sua Delega. Ai Lavori Pubblici resterebbe Angelo Retrosi, alle Finanze Adriano Piacentini, al Centro Storico Rossella Testa, a Commercio e Istruzione Mario Grieco, alla Cultura Simona Geralico, ai Servizi Sociali Alessia Turriziani.

Nei corridoi di Palazzo Munari circolano poi altre ambizioni: quella di Carmine Tucci, nell’orbita di Carlo Gagliardi, consigliere della Lista Marzi, quella di Sergio Crescenzi e quella di Noi Moderati con Marco Ferrara.

Il patto di fine consiliatura

Angelo Retrosi (Foto © Massimo Scaccia)

Nel frattempo, il sindaco Riccardo Mastrangeli sta limando la versione per la Giunta del documento già sottoposto ai Capigruppo. È destinato ad avere un peso rilevante, e una funzione tanto politica quanto programmatica, nel breve, forse anche nel medio, periodo.

Il principio è chiaro: per ottenere una rappresentanza in Giunta, occorre prima riconoscersi nello schema politico del centrodestra regionale e nazionale.

È la stessa linea che Mastrangeli aveva tracciato in Aula pochi giorni fa, quando ha annunciato che avrebbe chiesto ai componenti della Giunta, prima di riassegnare le deleghe, l’impegno di «aderire in toto al patto politico di centrodestra». Nel suo ragionamento pesa anche la prospettiva, che definisce quasi certa, di un voto comunale nello stesso giorno delle politiche: per questo, ha spiegato, non si possono chiedere agli elettori due proposte tra loro incompatibili. Una condizione imprescindibile che punta a dare maggiore coerenza alla maggioranza, evitando che la partecipazione alla governance del capoluogo, possa diventare un esercizio di equilibrismo tra appartenenze e riferimenti differenti.

All Inclusive

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Ma il patto di fine consiliatura non sarebbe l’unico documento sulla scrivania del sindaco. Mastrangeli, infatti, starebbe lavorando anche all’Allegato A, un documento virtuale ma di straordinaria valenza politica in prospettiva, che dice più o meno così: chi entra nella squadra di governo non solo sostiene l’attuale amministrazione, ma si impegna anche a sostenere il progetto politico che accompagnerà Mastrangeli verso la nuova candidatura a sindaco nel 2027 .

Fuori dalla grammatica politica: chi sale a bordo della Mastrangeli Crociere oggi, deve essere pronto a restare sulla nave anche domani. Nelle intenzioni del sindaco non sembrerebbero esserci spazi per interpretazioni creative o adesioni a metà. Il pacchetto offerto dal tour operator sarebbe unico. Patto di fine consiliatura e prospettiva futura di coalizione viaggiano insieme.

Per un sindaco che ha vissuto mesi complessi e che sta cercando di ricompattare una maggioranza litigiosa come mai in passato, la richiesta appare del tutto naturale. Prima ancora dei numeri servono certezze. Prima delle poltrone, la lealtà politica. Elementare, Watson.