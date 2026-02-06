Giustizia e umanità: il giudice Mancini appende la toga. Sarà Ispettore Generale

Il giudice Francesco Mancini appende la toga: diventa Ispettore Generale del Ministero della Giustizia. Non è solo un avanzamento di carriera, ma il riconoscimento di un metodo: equilibrio, rispetto delle persone e senso profondo dello Stato.

Niente più delinquenti in doppiopetto gessato, niente più assassini che cercano di farla franca: il presidente della sezione Penale del Tribunale di Frosinone Francesco Mancini lascia il capoluogo. Cambia sede e cambia mansione: andrà a Roma in via Silvestri all’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia con la funzione di Ispettore Generale . Il suo nuovo terreno saranno le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli Uffici Giudiziari, le inchieste amministrative sul personale giudiziario.

Il giudice Mancini era stato Giudice delle Indagini Preliminari a Cassino. Poi giudice penale a Frosinone fino a diventarne presidente di Sezione.

La misura dell’umanità

A stabilirlo è stato un decreto deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro della Giustizia. Un incarico di rilievo, riservato per legge a magistrati di comprovata esperienza, equilibrio e autorevolezza.

Non è soltanto una promozione. È il riconoscimento di un percorso umano e professionale che ha attraversato territori, stagioni della giustizia e processi capaci di segnare la coscienza collettiva del Paese.

Ma per comprendere fino in fondo il senso di questa scelta, occorre guardare oltre il provvedimento formale. Perché il collocamento fuori ruolo di un magistrato non è mai un atto neutro: è una valutazione complessiva della persona, del metodo di lavoro, della capacità di interpretare la funzione giudiziaria non solo come esercizio tecnico, ma come responsabilità pubblica.

In questo senso, la nomina di Mancini assume un valore che va oltre il curriculum. È il riconoscimento di uno stile di giurisdizione: sobrio, rigoroso, lontano da ogni protagonismo. Un profilo che il CSM ha ritenuto idoneo a essere messo a servizio dell’amministrazione centrale della giustizia, in un ruolo delicato come quello dell’Ispettorato generale, chiamato a vigilare, analizzare, comprendere.

È una scelta che parla anche ai territori, perché restituisce l’idea di una magistratura che sa valorizzare l’esperienza maturata nelle aule giudiziarie, senza disperderla, ma anzi trasformandola in risorsa per il sistema nel suo complesso.

I processi simbolo e il peso della responsabilità

Negli anni trascorsi al Tribunale di Frosinone, dove ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Corte d’Assise, Francesco Mancini si è trovato a guidare processi che sono stati, prima ancora che giudiziari, profondamente mediatici e sociali. Su tutti, quelli legati agli omicidi di Willy Monteiro Duarte e di Thomas Bricca.

Procedimenti complessi, carichi di dolore e di attenzione pubblica, affrontati con una cifra che ha sempre distinto il suo modo di esercitare la giurisdizione: rigore giuridico e profonda umanità. In quelle aule, Mancini ha saputo tenere insieme il rispetto delle regole e il rispetto delle persone. Delle vittime, delle famiglie, degli imputati.

Senza mai cedere alla pressione del clamore mediatico, senza confondere il processo con il giudizio sommario. In un tempo in cui la giustizia rischia spesso di essere trascinata dentro il circuito dell’emotività e dell’opinione pubblica, la sua conduzione dei dibattimenti ha rappresentato un punto di equilibrio raro e prezioso.

Ma la misura dell’uomo non si coglie solo nelle sentenze. Vive anche nel modo in cui un magistrato attraversa il proprio ruolo, consapevole che ogni decisione incide su vite reali, su comunità ferite, su aspettative di verità e giustizia che vanno ben oltre il dispositivo finale.

È in questa capacità di tenere la barra dritta che si riconosce la statura di un giudice chiamato ora a svolgere funzioni di controllo e indirizzo a livello nazionale.

Il profilo umano e il valore dell’esperienza

Francesco Mancini vive a Frosinone, ed è proprio nel suo modo di abitare la quotidianità – fatto di discrezione, ascolto e sensibilità – che molti hanno imparato a conoscerlo e apprezzarlo. Un tratto umano che lo ha reso stimato in ambienti diversi, non soltanto istituzionali, perché capace di relazionarsi con chiunque senza barriere, con naturalezza e rispetto.

Prima di Frosinone, il suo percorso professionale si è sviluppato per decenni tra l’Abruzzo e Cassino, dove ha svolto le funzioni di Giudice per le Indagini Preliminari. Un lavoro silenzioso e decisivo, lontano dai riflettori, che ha contribuito a formare uno sguardo equilibrato e profondo sulla funzione giudiziaria.

Il CSM ha riconosciuto in Mancini non solo una lunga esperienza – suggellata dalla VII valutazione di professionalità – ma anche quel patrimonio di competenze e cultura giurisdizionale che rende il collocamento fuori ruolo non una sottrazione, bensì un investimento per l’amministrazione della Giustizia. Uno scambio virtuoso tra funzione giudicante e funzione amministrativa di alto livello.

All’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, Francesco Mancini porterà il bagaglio di chi ha conosciuto la giustizia nella sua dimensione più concreta: quella delle aule, delle persone, delle storie difficili. È probabilmente questa la vera ragione della sua promozione: non solo ciò che ha fatto, ma come lo ha fatto.

Perché la giustizia, prima di essere una funzione, resta una responsabilità umana.