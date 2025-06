Gizzi fa il post-festival, Lundini la satira: Ceccano cerca il miracolo

Ceccano, il dopo-festival del Consiglio: Gizzi al microfono, Lundini sul palco (ma tutto potrebbe essere rinviato per lutto) e il popolo che aspetta il miracolo

Il sipario si è aperto, le luci si sono accese e il primo Consiglio comunale dell’era Querqui è andato in scena. Mancava solo l’inquadratura verticale e la diretta TikTok. Perché la vera telecronaca alla Giulia Penna, alla Francesca Fagnani in pausa Belve o magari alla Cicciogamer travestito da opinionista, l’ha fatta lui: Stefano Gizzi. In versione commentatore post-Sanremo, si è seduto nella sua stanza con la verve del reduce e la penna dell’editorialista.

Bentornata normalità

«Contento di essere tornato alla normalità», ha detto. Una normalità decretata dal recente voto del popolo che ha spedito il centrodestra di Gizzi fuori dal governo cittadino sostituendolo con il centrosinistra. Gizzi, però, non ha fatto una piega. Si è lanciato in una disamina da politologo d’altri tempi: “Una volta i Consiglieri venivano dalle sezioni di Partito. Oggi no, quelle scuole non esistono più. Il livello è sceso, in tutta Italia”.

E in fondo, un po’ di nostalgia ha anche una sua verità. Quelle scuole di Partito (rosse, nere, bianche e verdi come quella laica e repubblicana) formavano quadri dirigenti con grammatica politica, cultura istituzionale e capacità oratoria. Nelle sezioni si litigava, si leggeva, si imparava a scrivere un Ordine del Giorno ed a distinguere un emendamento da una mozione. C’erano figure come Giancarlo Pajetta, Giorgio Almirante, Ugo La Malfa, Amintore Fanfani, Aldo Moro, Bettino Craxi, Pinuccio Tatarella, Enrico Berlinguer. Ognuno con la propria visione ma tutti accomunati da un rispetto quasi sacrale per le regole del gioco democratico. Non si improvvisava nulla: si sudava, si saliva dai comitati di base, si conquistava la parola.

Poi Gizzi, tra una nota di merito e una stoccata, ha dato il meglio di sé: complimenti al look delle donne in Consiglio, ma una menzione speciale a Mariangela De Santis, premiata come se fosse appena uscita da un red carpet di via Anime Sante.

Il passato che non passa

Alessio Patriarca

Gizzi ha rivendicato il lavoro svolto negli anni insieme all’ex consigliere Alessio Patriarca: «Le nostre iniziative sono un patrimonio della città», ha dichiarato. Non ha nominato esplicitamente il Castello, ma il riferimento è arrivato poco dopo. Ha annunciato infatti che tornerà a parlarne in una delle prossime puntate del Caffè Ceccanese. E questo nonostante il castello, nel frattempo, sia finito sotto inchiesta. «Non si possono cancellare le cose belle che sono state fatte», ha avvertito. Giù le mani dalla roccaforte. (Leggi qui: Il Castello conteso: “Chi l’ha comprato, chi l’ha amato, chi l’ha dimenticato”).

Poi arriva la frustata politica: “Il sindaco? Se l’è cavata bene, ma ora deve ascoltare le critiche”. E la prima stoccata è servita: quella sugli scuolabus. Gizzi non ha gradito la risposta del sindaco Querqui, secondo cui mancano le risorse per riattivare il servizio prima del 2026. “Questa la racconti agli innamorati”, ha detto. “Se vuoi, una variazione la fai domani mattina”.

Solo che no. Le cose non funzionano così. E Gizzi lo sa. Perché prima di cambiare un Bilancio non basta uno schiocco di dita. Il nuovo sindaco, almeno per sei mesi, potrà solo gestire l’esistente. È un sindaco-commissario. I conti li ha chiusi il commissario prefettizio. Niente spese extra, niente variazioni d’urgenza. E le promesse si scontrano con l’aritmetica, non con i microfoni.

La destra, i veleni e le rivendicazioni

Ugo Di Pofi

Poi Gizzi passa all’analisi post-elettorale: “Il centrosinistra ha ricevuto la manna dal cielo”. Dalle file del centrosinistra potrebbero replicare facile: peccato che quella manna si chiami “popolo sovrano”, che ha votato. E quando Gizzi critica la consigliera Manuela Maliziola per aver detto “abbiamo tolto un seggio alla destra”, aggiunge: “Se sei di centrosinistra, vai col centrosinistra”. Più che una frecciata, una scheda elettorale timbrata.

Ce n’è anche per Fabio Giovannone, il candidato sindaco civico che ha spaccato il polo del centrodestra. Gizzi lo attacca per aver rivendicato di essere “centrodestra senza Partiti”: “Qualcuno lo svegli. Il suo candidato, Aversa, è passato subito a Forza Italia”. E il “centrodestra senza Partiti” è rimasto senza centro e con molti dubbi.

Maliziola, nel frattempo, ha preso posto in Consiglio ma a metri emotivi di distanza dagli altri colleghi. Come a dire: “Io sono di sinistra, con voi non ci sto”. Un gesto più eloquente di mille interviste.

Liburdi, il garantista con l’elmetto

Rino Liburdi

Dalla regia dei meloniani è arrivato anche il commento di Rino Liburdi, presidente del circolo FdI: “Nulla di personale col sindaco, ma il conflitto d’interessi va sollevato”. Sulla farmacia comunale, che garantirà entrate extratributarie, Liburdi ha giocato d’anticipo, ottenendo però una contromossa inattesa: il sindaco ha annunciato che si asterrà nelle decisioni di giunta. “Un atto di trasparenza”, dice Liburdi. Tradotto: la freccia è partita, ma Querqui ha risposto con lo scudo.

Poi la stoccata: “Lo spezzatino delle deleghe, l’ambiente e l’urbanistica passate ai consiglieri… segno che le logiche politiche hanno avuto la meglio su quelle funzionali”. E infine, l’allusione velenosa: “Maliziola? Caduta di stile. Se sarà l’undicesimo consigliere della maggioranza sarà difficile lavorare insieme. Con Giovannone e Aversa, invece, si può ricostruire”.

Nel frattempo, anche il Ceccano Calcio dice la sua

In una settimana ricca di notizie e passaggi istituzionali, c’è spazio anche per il calcio giocato. Il Ceccano Calcio ha chiuso la stagione con una vittoria rotonda: 4 a 1 sullo Sterparo, un risultato che conferma l’ottima stagione della squadra e rilancia le ambizioni del club. Ora però il campo lascia spazio all’attesa: si aspetta infatti la comunicazione ufficiale della Lega, che potrebbe sancire il passaggio in Eccellenza. Tutto pronto, tutto guadagnato. Manca solo una mail, quella giusta, per trasformare il sogno in realtà.

Lundini a San Giovanni e il tandem della cultura

Intanto la città valuta se rinviare in segno di lutto la festa di San Giovanni patrono. In giornata dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù è arrivata la notizia della morte cerebrale per la dodicenne di Ceccano che mercoledì scorso era seduta a riva insieme ad un’amica sul litorale di Terracina quando sono state trascinate in acqua da un’onda anomala. È accaduto a Foce Sisto dove le due ragazzine sono state riportate sulla spiaggia da due 15enni che vedendole in difficoltà si sono

subito tuffati per salvarle.

Alessandro Ciotoli

Il programma della festa era stato affidato all’assessore Alessandro Ciotoli, che ha messo in campo idee, musica e un ospite “speciale”: Valerio Lundini. Comico surreale, battute da alieno, culto trasversale. Uno che in TV parla con i manichini e su TikTok potrebbe intervistare la statua di San Giovanni con la voce di Fiorello.

Ma non finisce qui. È nato anche un tandem: tra il sindaco Andrea Ciotoli e l’assessore Francesco Ruggiero, l’uno con l’esperienza culturale alle spalle, l’altro con l’energia di chi ha voglia di fare. Insieme hanno contattato tutte le associazioni del territorio, proponendo un programma condiviso. Ma con ogni probabilità tutto verrà posticipato in segno di condivisione del dolore della famiglia della bambina.

L’attesa del popolo

Intanto il popolo guarda a Andrea Querqui con gli occhi di chi ha scelto il cambiamento. Per molti è il salvatore della patria. Ma ogni salvatore ha bisogno di tempo. Perché i problemi non si risolvono in una settimana e la luna di miele finirà presto. Dopo di che, inizieranno i conti veri. Quelli senza cuore. Quelli senza applausi.

E lì si vedrà se la nuova amministrazione sarà davvero in grado di tenere la barra dritta. O se Ceccano, tra un “Caffè Ceccanese” e un reel su Lundini, si accontenterà ancora di racconti. In attesa, come sempre, che qualcuno porti il miracolo.