Gli ospedali ciociari superano l’esame del Programma di Valutazione

Pubblicato il rapporto annuale P.R.e.Val.E. della Regione Lazio che misura la qualità delle cure offerte dalle strutture sanitarie. Migliorano le prestazioni nei nosocomi della provincia che possono vantare alcune eccellenze come chirurgia generale a Cassino e Sora e l'area cardiocircolatoria e la chirurgia generale di Frosinone

Micidiale ed infallibile: misura la qualità dei reparti negli ospedali della Regione ed individua subito se le cose vanno, oppure faticano a performarsi. Sono i numeri ed i colori a dirlo e non le chiacchiere: messi in colonna ed elaborati nel modo giusto. Non fa sconti neanche questa volta, il Programma Regionale di Valutazione degli Esiti della Regione Lazio (P.Re.Val.E.) 2025, pubblicato in queste ore dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.

Il Programma fornisce informazioni, aggiornate al 31.12.2024, sulla qualità delle cure erogate da tutte le strutture sanitarie e le aziende ospedaliere e territoriali della Regione.

Elaborati 70 indicatori

L’ospedale di Sora

Il Programma Regionale di Valutazione degli Esiti (P.Re.Val.E.) rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per misurare l’efficacia delle cure erogate nelle strutture sanitarie del Lazio. L’obiettivo è chiaro: valutare gli esiti degli interventi clinici, rilevare le differenze tra ospedali e aree geografiche, individuare criticità e avviare percorsi concreti di miglioramento nella qualità dell’assistenza. Ma anche monitorare nel tempo l’andamento complessivo delle cure, contribuendo alla costruzione di un sistema sanitario sempre più efficiente e trasparente.

Ogni anno il programma analizza circa 70 indicatori di esito, suddivisi in nove aree cliniche: cardiologia, chirurgia, gastroenterologia, ortopedia, pneumologia, neurologia, ginecologia e ostetricia, oncologia e assistenza territoriale. I dati vengono standardizzati in base alla complessità e alla gravità dei pazienti, per garantire un confronto equo tra le diverse realtà ospedaliere e territoriali.

Oltre a segnalare le aree da migliorare, P.Re.Val.E. mette in luce anche numerose eccellenze presenti nella rete sanitaria regionale. Un osservatorio accreditato, utile sia ai professionisti del settore che ai cittadini, che possono così accedere a informazioni puntuali e confrontabili sulla qualità delle cure.

Con la pubblicazione periodica dei risultati, la Regione Lazio offre uno strumento di governance trasparente e partecipato. Le aziende sanitarie, grazie ai dati forniti, dispongono di un sistema operativo efficace per monitorare in tempo reale le prestazioni erogate e intervenire tempestivamente dove serve. Un passo decisivo verso una sanità orientata ai risultati e alla fiducia dei cittadini.

Segnali di miglioramento

L’edizione 2025 del Programma P.Re.Val.E. conferma segnali incoraggianti: l’assistenza ospedaliera nel Lazio continua a migliorare su scala regionale, con diversi trend positivi che si rafforzano rispetto alle precedenti rilevazioni. Tuttavia, accanto ai progressi, emergono ancora ampie differenze nella qualità delle cure tra le diverse strutture ospedaliere.

Una delle criticità più evidenti riguarda gli interventi chirurgici: in alcuni ambiti clinici si riscontra ancora una forte frammentazione dell’attività a livello di singolo operatore, un fattore che può incidere negativamente sugli esiti.

Per orientarsi nella lettura del report, è fondamentale comprendere la codifica cromatica utilizzata per valutare l’aderenza agli standard di qualità: il verde scuro indica un livello molto alto, il verde chiaro alto, il giallo medio, l’arancione basso, mentre il rosso segnala un livello molto basso.

Un sistema semplice ma efficace per cogliere, a colpo d’occhio, le aree di forza e quelle da migliorare.

La situazione degli ospedali ciociari

Secondo il programma regionale esiti, la situazione dei presidi ospedalieri, in ordine a qualità e tempestività delle cure in provincia di Frosinone è questa.

OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI

Area clinica Livello di aderenza

agli standard di qualità Colore Osteomuscolare Medio Giallo Respiratorio Basso Arancione

OSPEDALE SS TRINITA’ SORA

Area clinica Livello di aderenza

agli standard di qualità Colore Respiratorio basso arancione Cardiocircolatorio basso arancione Gravidanza e parto medio giallo Osteomuscolare alto verde chiaro Chirurgia oncologica alto verde chiaro Nervoso basso arancione Nefrologia basso arancione Chirurgia generale molto alto verde scuro

OSPEDALE SANTA SCOLASTICA CASSINO

Area clinica Livello di aderenza

agli standard di qualità Colore Respiratorio medio giallo Cardiocircolatorio medio giallo Gravidanza e parto medio giallo Osteomuscolare medio giallo Nefrologia basso arancione Chirurgia generale molto alto verde scuro

OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI FROSINONE

Area clinica Livello di aderenza

agli standard di qualità Colore Cardiocircolatorio molto alto verde scuro Gravidanza e parto medio giallo Respiratorio medio giallo Nervoso alto verde chiaro Chirurgia generale molto alto verde scuro Chirurgia oncologica alto verde chiaro

L’ospedale di Cassino

Come si può rilevare dall’analisi dei dati aggiornati alla fine dello scorso anno, anche nei presidi sanitari della provincia di Frosinone, come in quelli romani, esistono delle vere e proprie eccellenze. Come chirurgia generale a Cassino e Sora, che ha una valutazione molto alta.

Da osservare positivamente in particolar modo la performance dell’ospedale Spaziani di Frosinone, con l’area cardiocircolatoria e la chirurgia generale con una valutazione molto alta.

