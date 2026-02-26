Gli ospedali migliori nel Lazio e nel mondo: dove la qualità si misura

(Foto: Alessandro Di Meo © Ansa)

La classifica World’s Best Hospitals 2026 di Newsweek e Statista premia le eccellenze sanitarie globali. L’Italia non entra nella top 10, ma Gemelli e Niguarda si confermano tra le migliori 50 strutture al mondo.

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Non è solo un edificio, non è soltanto un presidio: entrare in un ospedale significa entrare in una decisione. Quella di decidere dove e da chi farsi curare. Una scelta che pesa, che nasce quasi sempre in un momento di fragilità, quando la parola “diagnosi” cambia il ritmo dei pensieri e il tempo sembra improvvisamente più stretto.

In quei momenti non servono slogan, servono certezze. Servono dati. Servono classifiche credibili che aiutino a capire dove la qualità delle cure non è una promessa, ma una misurazione concreta. La scelta che pesa: perché servono informazioni affidabili. Per rispondere alla domanda delle domande: qual è l’ospedale più adatto per la mia patologia?

Il World’s Best Hospitals 2026

(Foto © DepositPhotos.com)

Uno degli strumenti quali-quantitativi più accreditati a livello internazionale è la classifica World’s Best Hospitals 2026, elaborata da Newsweek – la storica rivista americana diffusa in circa 3 milioni di copie negli Stati Uniti e 4 milioni nel resto del mondo – in collaborazione con Statista.

La graduatoria evidenzia le performance dei principali ospedali del mondo e fornisce classifiche specifiche per ciascun Paese.

Quest’anno la classifica include strutture sanitarie di 32 Paesi, tra cui Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. I Paesi sono stati selezionati secondo criteri di comparabilità rigorosi: dimensione della popolazione, aspettativa di vita, tenore di vita, densità ospedaliera e disponibilità di dati affidabili.

Non si tratta quindi di una semplice lista, ma di uno strumento costruito su basi statistiche solide e comparabili a livello globale.

I criteri di valutazione: come nasce la classifica

(Foto © DepositPhotos.com)

Anche per l’edizione 2026 gli ospedali sono stati valutati sulla base di un impianto metodologico articolato.

Le strutture sono state intervistate sull’implementazione delle Patient-Reported Outcome Measures (PROMs), questionari standardizzati compilati direttamente dai pazienti per misurare il benessere funzionale e la qualità della vita.

Ogni ospedale ha ricevuto un punteggio finale basato su quattro fonti di dati principali:

  • Metriche di qualità ospedaliera (40%): indicatori pubblici su qualità delle cure, igiene e rapporto pazienti/personale.
  • Raccomandazioni dei pari (35%): oltre 10.000 medici, manager e professionisti sanitari hanno segnalato ospedali nel proprio Paese e all’estero.
  • Esperienza dei pazienti (18,5%): basata su survey pubbliche condotte da assicurazioni o enti ospedalieri.
  • Implementazione PROMs (6,5%): valutazione dell’utilizzo dei questionari standardizzati, con uno scoring da 1 a 5 nastri in base alla percentuale di implementazione e auditing.

È un sistema che combina reputazione, dati oggettivi e percezione diretta dei pazienti, offrendo una fotografia articolata e non puramente accademica della qualità ospedaliera.

I migliori al mondo e il posizionamento italiano

I primi cinque ospedali al mondo nella classifica 2026 sono:

  • Mayo Clinic – Rochester (Minnesota)
  • Toronto General – University Health Network (Toronto)
  • Cleveland Clinic (Cleveland)
  • Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma)
  • Massachusetts General Hospital (Boston)
(Foto: © DepositPhotos.com)

Tra questi, l’unica struttura europea presente nella top 5 è quella di Stoccolma, a conferma del predominio nordamericano nelle posizioni di vertice.

L’Italia non entra nella top 10 globale, ma è comunque ben rappresentata nella graduatoria internazionale.

Tra i 250 ospedali premiati figurano alcune delle realtà sanitarie italiane più prestigiose, segno che il sistema sanitario nazionale continua a esprimere centri di eccellenza riconosciuti anche all’estero.

In particolare:

  • Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS si colloca al 33° posto mondiale (in miglioramento rispetto al 36° dell’anno precedente).
  • Il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si posiziona al 43° posto globale (era 44° nel 2025).
Il Policlinico Gemelli

Queste due strutture si confermano punti di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche nel confronto internazionale, grazie all’integrazione tra competenze cliniche avanzate, servizi multidisciplinari e cure specialistiche all’avanguardia.

La classifica restituisce dunque un messaggio chiaro: l’Italia non domina la vetta mondiale, ma conserva poli sanitari di assoluta qualità, capaci di competere nei parametri più rigorosi della valutazione internazionale..

Ecco le posizioni degli Ospedali Italiani nella Top 250 World’s Best Hospitals 2026

Rank Italia

Presidio

Città

33

Policlinico Universitario A. Gemelli

Roma

43

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Milano

51

Istituto Clinico Humanitas

Rozzano

57

Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato

Milano

76

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

Bologna

104

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Bergamo

127

Azienda Ospedale Università Padova

Padova

134

Ospedale Policlinico San Matteo

Pavia

142

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento

Verona

192

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Firenze

198

AOU Policlinico di Modena

Modena

203

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea

Roma

221

Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza

Torino

I migliori ospedali del Lazio

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Detto del policlinico Gemelli di Roma che con il 33 ^ posto si conferma una eccellenza mondiale con un punteggio di 92.84%.

Il secondo ospedale del Lazio è l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea con il 77.77%.

Seguono:

Rank Italia

Presidio

Punteggio

Città

25

Policlinico Umberto I

72,18%

Roma

42

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

71,60%

Roma

46

Fondazione Policlinico Tor Vergata

71,19%

Roma

47

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini

71,17%

Roma

67

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

69,49%

Roma

73

Ospedale San Filippo Neri

69,34%

Roma

82

Ospedale Sandro Pertini

68,68%

Roma

99

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli

68,10%

Roma

106

Ospedale Santa Rosa

67,42%

Viterbo

112

Policlinico Casilino

67,06%

Roma

115

Ospedale Sant’Eugenio

66,93%

Roma

118

Ospedale Santa Maria Goretti

66,52%

Latina

Da rilevare che nella classifica di Newsweek delle migliori strutture ospedaliere in Italia, per quanto riguarda il Lazio, non c’è nessun ospedale della Provincia di Frosinone.