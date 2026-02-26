Gli ospedali migliori nel Lazio e nel mondo: dove la qualità si misura

La classifica World’s Best Hospitals 2026 di Newsweek e Statista premia le eccellenze sanitarie globali. L’Italia non entra nella top 10, ma Gemelli e Niguarda si confermano tra le migliori 50 strutture al mondo.

Non è solo un edificio, non è soltanto un presidio: entrare in un ospedale significa entrare in una decisione. Quella di decidere dove e da chi farsi curare. Una scelta che pesa, che nasce quasi sempre in un momento di fragilità, quando la parola “diagnosi” cambia il ritmo dei pensieri e il tempo sembra improvvisamente più stretto.

In quei momenti non servono slogan, servono certezze. Servono dati. Servono classifiche credibili che aiutino a capire dove la qualità delle cure non è una promessa, ma una misurazione concreta. La scelta che pesa: perché servono informazioni affidabili. Per rispondere alla domanda delle domande: qual è l’ospedale più adatto per la mia patologia?

Il World’s Best Hospitals 2026

Uno degli strumenti quali-quantitativi più accreditati a livello internazionale è la classifica World’s Best Hospitals 2026, elaborata da Newsweek – la storica rivista americana diffusa in circa 3 milioni di copie negli Stati Uniti e 4 milioni nel resto del mondo – in collaborazione con Statista.

La graduatoria evidenzia le performance dei principali ospedali del mondo e fornisce classifiche specifiche per ciascun Paese.

Quest’anno la classifica include strutture sanitarie di 32 Paesi, tra cui Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. I Paesi sono stati selezionati secondo criteri di comparabilità rigorosi: dimensione della popolazione, aspettativa di vita, tenore di vita, densità ospedaliera e disponibilità di dati affidabili.

Non si tratta quindi di una semplice lista, ma di uno strumento costruito su basi statistiche solide e comparabili a livello globale.

I criteri di valutazione: come nasce la classifica

Anche per l’edizione 2026 gli ospedali sono stati valutati sulla base di un impianto metodologico articolato.

Le strutture sono state intervistate sull’implementazione delle Patient-Reported Outcome Measures (PROMs), questionari standardizzati compilati direttamente dai pazienti per misurare il benessere funzionale e la qualità della vita.

Ogni ospedale ha ricevuto un punteggio finale basato su quattro fonti di dati principali:

Metriche di qualità ospedaliera (40%) : indicatori pubblici su qualità delle cure, igiene e rapporto pazienti/personale.

: indicatori pubblici su qualità delle cure, igiene e rapporto pazienti/personale. Raccomandazioni dei pari (35%) : oltre 10.000 medici, manager e professionisti sanitari hanno segnalato ospedali nel proprio Paese e all’estero.

: oltre 10.000 medici, manager e professionisti sanitari hanno segnalato ospedali nel proprio Paese e all’estero. Esperienza dei pazienti (18,5%) : basata su survey pubbliche condotte da assicurazioni o enti ospedalieri.

: basata su survey pubbliche condotte da assicurazioni o enti ospedalieri. Implementazione PROMs (6,5%): valutazione dell’utilizzo dei questionari standardizzati, con uno scoring da 1 a 5 nastri in base alla percentuale di implementazione e auditing.

È un sistema che combina reputazione, dati oggettivi e percezione diretta dei pazienti, offrendo una fotografia articolata e non puramente accademica della qualità ospedaliera.

I migliori al mondo e il posizionamento italiano

I primi cinque ospedali al mondo nella classifica 2026 sono:

Mayo Clinic – Rochester (Minnesota)

Toronto General – University Health Network (Toronto)

Cleveland Clinic (Cleveland)

Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma)

Massachusetts General Hospital (Boston)

Tra questi, l’unica struttura europea presente nella top 5 è quella di Stoccolma, a conferma del predominio nordamericano nelle posizioni di vertice.

L’Italia non entra nella top 10 globale, ma è comunque ben rappresentata nella graduatoria internazionale.

Tra i 250 ospedali premiati figurano alcune delle realtà sanitarie italiane più prestigiose, segno che il sistema sanitario nazionale continua a esprimere centri di eccellenza riconosciuti anche all’estero.

In particolare:

Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS si colloca al 33° posto mondiale (in miglioramento rispetto al 36° dell’anno precedente).

si colloca al 33° posto mondiale (in miglioramento rispetto al 36° dell’anno precedente). Il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si posiziona al 43° posto globale (era 44° nel 2025).

Il Policlinico Gemelli

Queste due strutture si confermano punti di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche nel confronto internazionale, grazie all’integrazione tra competenze cliniche avanzate, servizi multidisciplinari e cure specialistiche all’avanguardia.

La classifica restituisce dunque un messaggio chiaro: l’Italia non domina la vetta mondiale, ma conserva poli sanitari di assoluta qualità, capaci di competere nei parametri più rigorosi della valutazione internazionale..

Ecco le posizioni degli Ospedali Italiani nella Top 250 World’s Best Hospitals 2026

Rank Italia Presidio Città 33 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 43 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 51 Istituto Clinico Humanitas Rozzano 57 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato Milano 76 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna 104 Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 127 Azienda Ospedale Università Padova Padova 134 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia 142 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento Verona 192 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze 198 AOU Policlinico di Modena Modena 203 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea Roma 221 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino

I migliori ospedali del Lazio

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Detto del policlinico Gemelli di Roma che con il 33 ^ posto si conferma una eccellenza mondiale con un punteggio di 92.84%.

Il secondo ospedale del Lazio è l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea con il 77.77%.

Seguono:

Rank Italia Presidio Punteggio Città 25 Policlinico Umberto I 72,18% Roma 42 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 71,60% Roma 46 Fondazione Policlinico Tor Vergata 71,19% Roma 47 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 71,17% Roma 67 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 69,49% Roma 73 Ospedale San Filippo Neri 69,34% Roma 82 Ospedale Sandro Pertini 68,68% Roma 99 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli 68,10% Roma 106 Ospedale Santa Rosa 67,42% Viterbo 112 Policlinico Casilino 67,06% Roma 115 Ospedale Sant’Eugenio 66,93% Roma 118 Ospedale Santa Maria Goretti 66,52% Latina

Da rilevare che nella classifica di Newsweek delle migliori strutture ospedaliere in Italia, per quanto riguarda il Lazio, non c’è nessun ospedale della Provincia di Frosinone.