Gli ospedali migliori nel Lazio e nel mondo: dove la qualità si misura

La classifica World’s Best Hospitals 2026 di Newsweek e Statista premia le eccellenze sanitarie globali. L’Italia non entra nella top 10, ma Gemelli e Niguarda si confermano tra le migliori 50 strutture al mondo.
Non è solo un edificio, non è soltanto un presidio: entrare in un ospedale significa entrare in una decisione. Quella di decidere dove e da chi farsi curare. Una scelta che pesa, che nasce quasi sempre in un momento di fragilità, quando la parola “diagnosi” cambia il ritmo dei pensieri e il tempo sembra improvvisamente più stretto.
In quei momenti non servono slogan, servono certezze. Servono dati. Servono classifiche credibili che aiutino a capire dove la qualità delle cure non è una promessa, ma una misurazione concreta. La scelta che pesa: perché servono informazioni affidabili. Per rispondere alla domanda delle domande: qual è l’ospedale più adatto per la mia patologia?
Il World’s Best Hospitals 2026
Uno degli strumenti quali-quantitativi più accreditati a livello internazionale è la classifica World’s Best Hospitals 2026, elaborata da Newsweek – la storica rivista americana diffusa in circa 3 milioni di copie negli Stati Uniti e 4 milioni nel resto del mondo – in collaborazione con Statista.
La graduatoria evidenzia le performance dei principali ospedali del mondo e fornisce classifiche specifiche per ciascun Paese.
Quest’anno la classifica include strutture sanitarie di 32 Paesi, tra cui Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. I Paesi sono stati selezionati secondo criteri di comparabilità rigorosi: dimensione della popolazione, aspettativa di vita, tenore di vita, densità ospedaliera e disponibilità di dati affidabili.
Non si tratta quindi di una semplice lista, ma di uno strumento costruito su basi statistiche solide e comparabili a livello globale.
I criteri di valutazione: come nasce la classifica
Anche per l’edizione 2026 gli ospedali sono stati valutati sulla base di un impianto metodologico articolato.
Le strutture sono state intervistate sull’implementazione delle Patient-Reported Outcome Measures (PROMs), questionari standardizzati compilati direttamente dai pazienti per misurare il benessere funzionale e la qualità della vita.
Ogni ospedale ha ricevuto un punteggio finale basato su quattro fonti di dati principali:
- Metriche di qualità ospedaliera (40%): indicatori pubblici su qualità delle cure, igiene e rapporto pazienti/personale.
- Raccomandazioni dei pari (35%): oltre 10.000 medici, manager e professionisti sanitari hanno segnalato ospedali nel proprio Paese e all’estero.
- Esperienza dei pazienti (18,5%): basata su survey pubbliche condotte da assicurazioni o enti ospedalieri.
- Implementazione PROMs (6,5%): valutazione dell’utilizzo dei questionari standardizzati, con uno scoring da 1 a 5 nastri in base alla percentuale di implementazione e auditing.
È un sistema che combina reputazione, dati oggettivi e percezione diretta dei pazienti, offrendo una fotografia articolata e non puramente accademica della qualità ospedaliera.
I migliori al mondo e il posizionamento italiano
I primi cinque ospedali al mondo nella classifica 2026 sono:
- Mayo Clinic – Rochester (Minnesota)
- Toronto General – University Health Network (Toronto)
- Cleveland Clinic (Cleveland)
- Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma)
- Massachusetts General Hospital (Boston)
Tra questi, l’unica struttura europea presente nella top 5 è quella di Stoccolma, a conferma del predominio nordamericano nelle posizioni di vertice.
L’Italia non entra nella top 10 globale, ma è comunque ben rappresentata nella graduatoria internazionale.
Tra i 250 ospedali premiati figurano alcune delle realtà sanitarie italiane più prestigiose, segno che il sistema sanitario nazionale continua a esprimere centri di eccellenza riconosciuti anche all’estero.
In particolare:
- Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS si colloca al 33° posto mondiale (in miglioramento rispetto al 36° dell’anno precedente).
- Il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si posiziona al 43° posto globale (era 44° nel 2025).
Queste due strutture si confermano punti di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche nel confronto internazionale, grazie all’integrazione tra competenze cliniche avanzate, servizi multidisciplinari e cure specialistiche all’avanguardia.
La classifica restituisce dunque un messaggio chiaro: l’Italia non domina la vetta mondiale, ma conserva poli sanitari di assoluta qualità, capaci di competere nei parametri più rigorosi della valutazione internazionale..
Ecco le posizioni degli Ospedali Italiani nella Top 250 World’s Best Hospitals 2026
|
Rank Italia
|
Presidio
|
Città
|
33
|
Policlinico Universitario A. Gemelli
|
Roma
|
43
|
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
|
Milano
|
51
|
Istituto Clinico Humanitas
|
Rozzano
|
57
|
Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato
|
Milano
|
76
|
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
|
Bologna
|
104
|
Ospedale Papa Giovanni XXIII
|
Bergamo
|
127
|
Azienda Ospedale Università Padova
|
Padova
|
134
|
Ospedale Policlinico San Matteo
|
Pavia
|
142
|
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento
|
Verona
|
192
|
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
|
Firenze
|
198
|
AOU Policlinico di Modena
|
Modena
|
203
|
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea
|
Roma
|
221
|
Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza
|
Torino
I migliori ospedali del Lazio
Detto del policlinico Gemelli di Roma che con il 33 ^ posto si conferma una eccellenza mondiale con un punteggio di 92.84%.
Il secondo ospedale del Lazio è l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea con il 77.77%.
Seguono:
|
Rank Italia
|
Presidio
|
Punteggio
|
Città
|
25
|
Policlinico Umberto I
|
72,18%
|
Roma
|
42
|
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
|
71,60%
|
Roma
|
46
|
Fondazione Policlinico Tor Vergata
|
71,19%
|
Roma
|
47
|
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
|
71,17%
|
Roma
|
67
|
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
|
69,49%
|
Roma
|
73
|
Ospedale San Filippo Neri
|
69,34%
|
Roma
|
82
|
Ospedale Sandro Pertini
|
68,68%
|
Roma
|
99
|
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
|
68,10%
|
Roma
|
106
|
Ospedale Santa Rosa
|
67,42%
|
Viterbo
|
112
|
Policlinico Casilino
|
67,06%
|
Roma
|
115
|
Ospedale Sant’Eugenio
|
66,93%
|
Roma
|
118
|
Ospedale Santa Maria Goretti
|
66,52%
|
Latina
Da rilevare che nella classifica di Newsweek delle migliori strutture ospedaliere in Italia, per quanto riguarda il Lazio, non c’è nessun ospedale della Provincia di Frosinone.