Gli ospedali top nel mondo in Italia e nel Lazio: Ciociaria bocciata

[DOSSIER] Il popolare e prestigioso magazine "Newsweek" ha pubblicato uno studio sulla qualità delle strutture sanitarie nel mondo. Il policlinico "Gemelli" di Roma è il secondo in Italia dietro il "Niguarda" di Milano. Frosinone si conferma una provincia di retroguardia: nella classifica italiana, con riferimento al Lazio, non c’è nessun presidio del territorio

Poche decisioni hanno più peso nella vita, come quelle della scelta di un buon ospedale per curare sé o un proprio familiare. Questa scelta viene spesso presa quando ci si sente male, o dopo una diagnosi preoccupante, il che rende tutto ancora più difficile. Ci potrebbe essere quindi la necessità di essere visitati a un certo punto della propria vita, da uno specialista che sia uno pneumologo, un cardiologo, un ortopedico, un gastroenterologo, o altro ancora.

Avere informazioni pronte e attuali su dove è disponibile un’assistenza medica a livello di eccellenza, può fare la differenza nel garantire i migliori risultati possibili. Spesso tra la vita e la morte. Per agevolare la decisione e per fornire quante più informazioni possibili sulle strutture più performanti nel mondo ci pensa, per il 5^ anno consecutivo, la classifica pubblicata in questi giorni World’s best hospitals 2025” di Newsweek, il magazine statunitense, fondato nel 1933, pubblicato a New York e diffuso in 3 milioni di copie negli Stati Uniti e 4 milioni nel resto del mondo.

Prese in esame 2400 strutture

La classifica di quest’anno ha preso in esame ben 2400 ospedali in oltre 30 paesi. E cioè(Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

Sono stati selezionati in base a molteplici fattori di comparabilità, come tenore di vita, aspettativa di vita, dimensioni della popolazione, numero di ospedali e disponibilità dei dati. Elementi che hanno consentito di rilevare le prime 250 strutture sanitarie nel mondo.

Ecco, secondo Newsweek, quali sono:

Mayo Clinic di Rochester, Minnesota (Usa); Cleveland Clinic di Cleveland (Usa); Toronto General – University Health Network (Canada); The John Hopkins Hospital – Baltimore, Maryland (Usa); Karolinska di Stoccolma (Svezia) Massachusetts General Hospital – Boston (Usa); Charité di Berlino(Germania); Sheba Medical Center (Israele); Singapore General Hospital; Universitätsspital di Zurigo (Svizzera).

I criteri di valutazione

Foto © Stefano Scarpiello / Imagoeconomica

Quali sono i parametri presi in valutazione? La classifica si basa su un ampio processo di valutazione, che include un sondaggio online di migliaia di esperti medici (medici, direttori ospedalieri e professionisti sanitari), dati sull’esperienza dei pazienti, parametri di qualità ospedaliera e un sondaggio sull’implementazione dei PROM. I Patient-Reported Outcome Measures (PROM)

Si tratta di questionari standardizzati e convalidati compilati dai pazienti per misurare la loro percezione del loro benessere funzionale e della qualità della vita. I punteggi sono stati calcolati per ciascun ospedale in ciascuna delle seguenti categorie e poi ponderati: esperienza del paziente, parametri di qualità ospedaliera, implementazione dei PROM.

Quali ospedali italiani tra i primi 250 nel mondo?

Al 37^ posto assoluto, (primo in Italia) il grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano con 92.67%, seguito al 44^ (secondo in Italia) dal policlinico Gemelli di Roma con 92.30% ed infine al 54^ nel mondo (terzo in Italia) l’ospedale San Raffaele di Milano.

E i migliori ospedali del Lazio nella classifica italiana? Detto del policlinico Gemelli che è il secondo degli ospedali italiani nella classifica mondiale. Di seguito, in riferimento alla classifica dedicata all’Italia, gli altri ospedali più performanti del Lazio.

Pos. Struttura Punteggio Città 10 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 76,10% Roma 25 Policlinico Umberto I 73,21% Roma 45 Fondazione Policlinico Tor Vergata 72,28% Roma 48 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 71,97% Roma 50 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 71,88% Roma 75 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 69,54% Roma 82 Ospedale San Filippo Neri 68,91% Roma 93 Ospedale Santa Rosa 67,71% Viterbo 94 Ospedale Sandro Pertini 67,70% Roma 105 Ospedale Santa Maria Goretti 67,47% Latina 108 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli 67,19% Roma 113 Policlinico Casilino 66,88% Roma 114 Ospedale Sant’Eugenio 66,84% Roma

Da rilevare che nella classifica italiana, con riferimento al Lazio, non c’è nessun presidio ospedaliero della provincia di Frosinone.

I migliori nosocomi laziali per specialità

CHIRURGIA CARDIACA

Pos. Struttura Città 69 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 79 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea Roma

CARDIOLOGIA

Pos. Nome dell’Ente Città 40 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 136 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 196 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma

ENDOCRINOLOGIA

Pos. Nome dell’Ente Città 45 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 106 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

GASTROENTEROLOGIA

Pos. Nome della Struttura Città 8 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 140 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 144 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma

NEUROLOGIA

Pos. Nome dell’Ospedale Città 29 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 125 Policlinico Umberto I Roma

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Pos. Nome dell’Ospedale Città 4 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma

ONCOLOGIA

Pos. Nome dell’Ospedale Città 27 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma

ORTOPEDIA

Pos. Nome dell’Ospedale Città 71 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma

PNEUMOLOGIA

Pos. Nome dell’Ospedale Città 49 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma

UROLOGIA

Pos. Nome dell’Ospedale Città 81 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma

Da osservare che, al di fuori di quelle presenti nella Capitale, non c’è nessuna altra struttura di eccellenza nelle province del Lazio. Una circostanza che andrebbe valutata con particolare attenzione, circa i livelli di qualità delle cure su tutto il territorio regionale. Evidentemente non coperto in maniera uniforme.