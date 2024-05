Gli strilli di Angela per la lista di FdI ‘scomparsa’

Le scintille fatte in serata dalla dirigente FdI Angela Abbatecola. Contro il coordinatore della lista "Picano non si trova e soprattutto non si trova la lista per le Comunali”.

Poco c’è mancato che ribaltasse i tavolini e facesse volare le sedie: la dirigente di Fratelli d’Italia Angela Abbatecola ha movimentato la riunione del centrodestra di Cassino. Si è riunito per fare il punto a pochi giorni dalla scadenza di sabato: ci sono le liste da presentare, con le candidature ufficiali per le Comunali di giugno. Ed ogni errore potrebbe essere fatale.

È proprio la lista ad avere fatto esplodere Angela Abbatecola. Alla riunione di questa sera non c’era Gabriele Picano, l’incaricato alla composizione della lista di Fratelli d’Italia. Non c’era lui e non c’era la lista. Dov’era? Nessuno lo sa: “Sparito, non risponde al telefono” strilla la dirigente.

Operazioni poco chiare

Gabriele Picano e Angela Abbatecola

Angela Abbatecola ha iniziato a tuonare. Minacciando di denunciare tutto ai livelli regionali del Partito. È lei a dire che Gabriele Picano è sparito per fare pressing fino all’ultimo istante sulla Consigliera uscente Michelina Bevilacqua: “Ma lei vuole candidarsi con il Terzo Polo di Giuseppe Sebastianelli”. Nemmeno Michelina Bevilacqua è presente alla riunione. “Perché non è qui se deve candidarsi con noi? Perché questo consigliere ancora non si sa dov’è candidata? Con quante liste sta trattando?“

Teme la concorrenza interna ed è per questo che si agita? Giura di no. “Io voglio sapere chi sono gli altri candidati che stanno nella lista in cui ci sto io. Voglio sapere chi sono i quattro destinati a prendere i posti che ufficialmente sono ancora vuoti. Non credo che a quattro giorni dalla presentazione delle liste possano esserci quattro caselle vuote. Chiaro che ci sia altro sotto”. A cosa si riferisce la dirigente rampelliana di FdI?

Teme un colpo basso. E che la consigliera uscente Michelina Bevilacqua alla fine possa tornare sui suoi passi e candidarsi in FdI facendo coppia proprio con Gabriele Picano, unendo le loro preferenze.

Il resto della coalizione

Giuseppe Sebastianelli e Gianni Valente

Dalla riunione è emerso che le altre liste sono pronte. La Lega è nella fase della verifica della documentazione mentre Forza Italia sta acquisendo le ultime firme. Ma le liste con i loro candidati sono complete. Sabato verrà presentato il cartello del centrodestra, con una manifestazione in piazza. Ed Arturo Buongiovanni inizierà la sua corsa.

Tutto pronto o quasi anche nelle file del Terzo Polo. Giuseppe Sebastianelli sta cercando il colpaccio dell’ultimo minuto: dopo le aggregazioni fatte nei giorni scorsi sta tentando di ragionare con le altre forze che potrebbero avere il vantaggio di unirsi alla sua formazione. L’obiettivo dichiarato è quello di prendere anche un solo voto in più del centrodestra. E sperare che il sindaco Dem uscente Enzo Salera non centri l’elezione al primo turno. Al ballottaggio, Sebastianelli ne è sicuro, sarebbe tutta un’altra partita.