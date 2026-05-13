Google lancia le “Fonti Preferite” in Italia: aggiungi anche tu Alessioporcu

Google lancia in Italia le 'Fonti Preferite': ora anche tu puoi scegliere cosa vuoi leggere prima. Ecco come aggiungere gratis Alessioporcu.it

Google ha introdotto anche in Italia una funzione che cambia il rapporto tra lettore e informazione: si chiama “Fonti Preferite” e fa esattamente quello che il nome promette — mette nelle mani dell’utente la scelta di quali testate vedere per prime quando si cerca una notizia.

Il meccanismo è semplice. Finora era l’algoritmo a decidere quali articoli mostrare in cima ai risultati. Da oggi, chiunque può indicare a Google le testate di cui si fida, e quelle fonti riceveranno una corsia preferenziale nella sezione “Notizie principali” e in un nuovo spazio dedicato chiamato “Dalle tue fonti”. Non scompare il resto — si mette in primo piano quello che si è scelto.

Secondo i dati diffusi da Mountain View, chi legge un articolo proveniente da una testata selezionata esplicitamente ha il doppio delle probabilità di approfondire la notizia. È la conferma di qualcosa che il buon senso già suggeriva: la fiducia nella fonte aumenta l’attenzione al contenuto.

Come aggiungere Alessioporcu

Aggiungere una testata preferita richiede pochi secondi.

La via più semplice: clicca qui e ti apparirà una pagina con la schermata qui sopra. Non devi fare altro che cliccare la casella come mostrato sopra. Ed il gioco è fatto.

Da quel momento, i contenuti di quella testata avranno priorità nei risultati. Non c’è limite al numero di fonti che si possono aggiungere.