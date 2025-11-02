Grignano, dopo dieci anni via ai lavori: “Ricuciamo un pezzo di città”

Partono in località Grignano a Sora i lavori per la messa in sicurezza della strada franata: il sindaco Luca Di Stefano incontra i residenti e annuncia un intervento atteso da quasi un decennio. Nuovo muro, drenaggi, guard rail e rispetto per il paesaggio per restituire viabilità e tranquillità a un’intera comunità.

L’amministrazione Di Stefano con un occhio al centro ed uno alle periferie prosegue la sua opera di rinnovamento della città. L’intervento in località Grignano ha avuto una lunga gestazione, un’attesa lunga quasi dieci anni.

Restituire sicurezza, viabilità e soprattutto serenità alla comunità di Grignano dopo che una frana quasi dieci anni fa ha compromesso la quotidianità di un’intera frazione all’estrema periferia di Sora.

L’atteso annuncio di Di Stefano

L’attesa è finita in località Grignano. Il sindaco Luca Di Stefano ha incontrato i residenti annunciando gli imminenti lavori di messa in sicurezza della strada comunale.

Luca Di Stefano e Maria Paola D’Orazio

L’intervento si è reso necessario a seguito del cedimento del muro di contenimento e della conseguente interruzione della carreggiata, causata da anni di erosione dovuta all’assenza di un corretto deflusso delle acque piovane. Una situazione che ha creato disagi significativi alle famiglie, alle aziende agricole e alle proprietà di una vasta area

I lavori prevedono: la demolizione delle strutture pericolanti e ormai fatiscenti; la costruzione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato, lungo 42 metri e alto 4, capace di garantire stabilità e sicurezza nel tempo; la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane per prevenire futuri fenomeni di erosione; il ripristino della carreggiata con materiali e tecniche moderne; l’installazione di nuove protezioni laterali (guard rail) a tutela di automobilisti e residenti.

Focus sull’aspetto ambientale

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’aspetto ambientale: alla base del muro verranno messe a dimora essenze arbustive, per mitigare l’impatto visivo dell’opera e integrarla armoniosamente nel paesaggio circostante.

Alla presenza del sindaco Di Stefano della consigliera D’Orazio e dei cittadini della zona sono stati consegnati all’impresa i lavori di messa in sicurezza della via franata in zona Grignano.

“Con l’avvio di questi lavori – ha ribadito il sindaco – non stiamo solo riparando una strada, ma stiamo ricucendo un pezzo di territorio. È un impegno verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro ambiente, ci eravamo spesi ed oggi onoriamo la fiducia che ci era stata concessa. Non posso non ringraziare l’ufficio tecnico comunale, i progettisti, l’impresa coinvolta e i residenti di Grignano per la collaborazione e la pazienza dimostrata”.