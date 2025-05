Grossi “Ceccano è il frutto di un lavoro politico vero. Ora bis a Frosinone”

Danilo Grossi, dirigente del PD, celebra il successo del centrosinistra a Ceccano, sottolineando l'importanza dell'intesa politica per la vittoria di Andrea Querqui e la candidatura di Emanuela Piroli, guardando ora alla complessa sfida di Frosinone.

Danilo Grossi, dirigente nazionale del Partito Democratico e volto di riferimento del Collettivo Parte da noi vicino ad Elly Schlein, parla a ruota libera dopo il successo del centrosinistra a Ceccano. Dove Andrea Querqui ha vinto al primo turno e il PD è risultato primo Partito. Con lui, al centro del discorso politico, la figura di Emanuela Piroli, la candidata più votata in assoluto. E poi lo sguardo si sposta già verso la sfida di Frosinone.

Danilo Grossi, partiamo da Ceccano. Un risultato netto, quasi inaspettato nei numeri. Come ci siete arrivati?

da destra: Valeria Campagna, Marta Bonafoni, Danilo Grossi

Ceccano è il frutto di un lavoro politico vero. È stato possibile grazie all’intesa che, insieme a Marta Bonafoni, abbiamo costruito con il Segretario regionale Daniele Leodori ed il presidente regionale Francesco De Angelis. Un’intesa non scontata, ma che ha permesso di allargare il campo, creare sintonia, e dare sostanza a un progetto che non era solo elettorale, ma culturale e sociale. Un risultato che ha portato Emanuela Piroli a essere la prima eletta del PD, e non solo: è stata la più votata tra tutti i candidati e le candidate di Ceccano. Un’apertura a forze che, senza questo accordo, non si sarebbero mai avvicinate.

C’è una foto, pubblicata da lei, che ha fatto il giro dei social. Un abbraccio con Piroli, occhi lucidi. Che cosa racconta?

Quella foto forse non è tecnicamente la migliore, ma rappresenta tutto. L’abbiamo scattata dopo un lungo abbraccio, dopo le lacrime di Emanuela. Lacrime che raccontano un percorso difficile, sofferto, ma pieno di dignità e coerenza. Solo noi sappiamo che cosa abbiamo passato in questi anni. Con Emanuela abbiamo fatto tutta la strada insieme: prima fuori dal PD, già ai tempi della sua candidatura a sindaca di Ceccano, poi con Elly Schlein e il progetto #visionecomune, e infine come dirigenti nazionali del PD dopo la vittoria al Congresso.

Una lunga traversata, come l’ha definita. E ora questa vittoria.

Sì, è una vittoria che nasce da un lavoro collettivo. Una vittoria che dice che quando si costruisce fiducia, quando si tiene insieme il campo, i risultati arrivano. Il centrosinistra ha vinto al primo turno con Andrea Querqui, il PD è il primo Partito della coalizione e della città. Questo significa che siamo riusciti a trasmettere credibilità e visione. Ma soprattutto passione.

Ora i riflettori si spostano su Frosinone. La trattativa romana influenzerà anche quella partita?

Stefano ed Angelo Pizzutelli

A Frosinone serve la stessa maturità politica che abbiamo dimostrato a Ceccano. Il quadro è complesso, ci sono tante variabili da considerare. Non si tratta solo di nomi, ma di visione e alleanze. È chiaro che l’esperienza di Ceccano pesa: abbiamo compiuto un gesto di responsabilità per l’unità della coalizione. La stessa cosa andrà fatta a Frosinone.

Si parla della possibile candidatura di Angelo Pizzutelli. Qual è la vostra posizione?

In questo momento non ci sono candidati. Prima di parlare di nomi, bisogna chiarire il perimetro della coalizione e ascoltare tutte le forze in campo. Chi guiderà Frosinone dovrà essere una figura di sintesi, non il risultato di una prova muscolare. Perché vincere non basta. Bisogna saper governare. E la giusta armonia si costruisce dall’inizio, non con una tregua armata.

Quindi: Ceccano come modello per Frosinone?

Non c’è una formula magica, ma c’è un metodo: ascolto, apertura, visione. Ceccano ci insegna che la politica si fa con le persone, con le storie che si intrecciano e che camminano insieme. Questo è quello che porteremo anche a Frosinone.