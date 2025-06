Gualtieri come Salvini che ha una “grana padana”: il blocco agli Euro 5

La procedura di infrazione europea anti inquinamento e le soluzioni che però mettono in crisi automobilisti e governanti

Ovviamente anche in politica esistono le visioni di scopo che mettono a crasi, solo su un dato tema o per un certo percorso, personaggi e ricette che stanno di solito agli antipodi. E’ successo e sta succedendo in questi giorni ad esempio con Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro del governo Meloni, nonché vicepremier. E Roberto Gualtieri, sindaco dem di Roma che punta a bissare il mandato nella primavera del 2027.

Ed il “mastice” che unirebbe, sia pur con percorsi differenti, i loro intenti? Il green, o meglio un green che non sia troppo green e rigido in spunta di agenda. Più segnatamente il paventato blocco delle auto diesel Euro 5 entro precisi mesi dell’anno in corso: ottobre e novembre. Fine. Nelle grandi città non potranno circolare più: inquinano troppo ed il Green Deal europeo ne ha decretato la fine.

L’inquinamento da abbassare

Roberto Gualtieri (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Il problema è l’inquinamento da Pm-10 e ciascuna amministrazione di secondo livello sta adottando, tra stop e sanzioni, le sue contromisure volte a scongiurare anche una procedura europea di infrazione. Ma la vera mannaia è quella sulle auto più datate. Una morte meccanica che partirà da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto… e poco alla volta arriverà a Roma Capitale.

Una sola grana per realtà molteplici dunque, su ciascuna delle quali si sta concretizzando l’azione di chi politicamente in quelle realtà “puccia” meglio. Salvini non può permettersi di passare come quello che ha messo gli automobilisti del “suo” Nord in braghe di tela.

Un’area del Paese in cui secondo l’Aci, al 31 dicembre 2023 erano ancora in circolazione oltre 3,7 milioni di veicoli diesel Euro 5, “concentrati soprattutto in Lombardia e Piemonte” (fonte Wired).

La doppia battaglia di Salvini

Matteo Salvini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Soprattutto il segretario leghista deve combattere anche una battaglia tutta inside all’Esecutivo, accreditandosi come quello che la butta su temi concreti ed interni mentre l’alleata-mezza avversaria ed opzionando la permanenza di una guida leghista alle regionali in Veneto.

A tale scopo il “Capitano” ha fatto depositare alcuni emendamenti al legiferato–decreto che sono stati dichiarati ammissibili e che potrebbero modificare il testo durante il format parlamentare.

Ma quella dei diesel Euro 5 da bannare è solo una “grana padana”? Assolutamente no, tanto che alcune centinaia di chilometri più a sud c’è un altro politico che sta scalpitando per scongiurare una misura che manderebbe in crisi i proprietari di auto immatricolate negli anni tra il 2011 e il 2015. Soprattutto perché in molti non hanno in tasca i soldi per comprarsi una macchina nuova ed il Comune non ha costruito una rete di trasporti urbani talmente grande da assorbire tutti quegli automobilisti appiedati per decreto. (Capito ora perché Riccardo Mastrangeli a Frosinone si sta sbracciando per realizzare Brt e mobilità alternativa?).

Il nodo del trasporto pubblico

Realizzare una rete simile richiede decenni. Vuoi o non vuoi il sistema di trasporto pubblico è ancora carente ed incompleto malgrado gli sforzi cantieristici effettuati dal Campidoglio per il Giubileo. A Roma i mezzi Euro 5 non potranno circolare dal prossimo primo ottobre: non potranno più circolare nella Zona a traffico limitato Fascia Verde della capitale, una vasta area compresa tra il Grande Raccordo Anulare e l’Anello Ferroviario.

E a Roma di diesel euro 5 ce ne sarebbero circa 145mila (fonte: Fondazione Caracciolo). Quanto basta per far dormire sonni molto poco tranquilli a Gualtieri, che pian piano si sta apparecchiando la candidatura bis come primo cittadino della Città Eterna.

Era già successo due anni fa con le auto Euro 4 ed il Campidoglio vuole chiedere una deroga alla Pisana, e qui si innesca un problema politico molto diverso da quello che (non) ha Salvini con Regioni per lo più governate da parte amica, e che può agire tramite emendamento direttamente a livello parlamentare.

Palla in mano alla Pisana

Francesco Rocca

La Regione Lazio è governata dal centro destra di Francesco Rocca, che è uomo di Giorgia Meloni. La stessa Meloni che per il suo Fratelli d’Italia ha un solo, vero e grande cruccio. Quello di non avere un sindaco “Made in Via della Scrofa” a guidare la città della premier, quella misticamente più legata a certi ideali che Meloni tiene magari in soffitta, ma non certo in discarica.

L’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha disegnato un quadro. E’ quello per cui si è in attesa delle “delibere del consiglio regionale dopodiché siamo pronti a chiedere una deroga alla norma per la circolazione dentro la fascia verde”.

Eugenio Patané (Foto: Alessandro Amoroso © Imagoeconomica)

E ancora: “C’è una normativa europea sulla qualità dell’aria per cui l’Italia è già stata sanzionata, ma c’è la possibilità di agire caso per caso a livello comunale. Confermeremo invece le altre misure già in vigore, a partire da quelle sull’euro 3”.

Tutto sta nella capacità di adottare misure compensative: riducendo cioè le emissioni andando ad agire su quelle industriali e potenziando i trasporti pubblici. Due cose che però Roma non ha, non almeno in misura tale da poter fungere da bacino di compensazione. Il che innesca una grana non da poco per il Campidoglio, e per chi oggi lo governa sperando di governarlo ancora.