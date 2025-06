Gualtieri, l’uomo che (ri)mise d’accordo il Pd: il rimpasto che cambia tutto

Il Pd romano sotterra l'ascia di guerra. E mostra ora unità e sintonia come sottolinea l’onorevole Claudio Mancini. Con nominativi strategici e un focus sulle periferie, l'amministrazione mira a consolidare successi. E prepararsi per le prossime elezioni del 2027.

Niente scintille, nessun duello rusticano tra correnti, neanche una riga di polemica su Facebook: ecco la vera notizia che viene da Roma, più sorprendente dell’improvviso diluvio a luglio. Il Pd capitolino, storico laboratorio di guerre intestine, oggi appare sereno.

La sinistra romana è diventata noiosa? “No, solo efficace”, dice – con l’aria di chi sa come si maneggia il fuoco – l’onorevole Claudio Mancini, intervistato da RomaToday, regista silenzioso e stratega della componente Rete Democratica, la stessa che ha espresso Roberto Gualtieri sindaco di Roma.

Il punto? Non chiamatelo rimpasto. “È una messa a punto”, chiarisce Mancini. Ma è chiaro che non si tratta di una semplice revisione dei livelli dell’olio: è piuttosto il tagliando politico di metà mandato per un’amministrazione che non vuole inciampare nei successi. E che sa bene che le elezioni del 2027 (Comunali, ma anche Regionali e Politiche) sono già dietro l’angolo.

Un “dream team” per Atac e non solo

Alessandro Rivera (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Tutto è cominciato da ATAC, storicamente croce più che delizia di chiunque abbia amministrato la Capitale. Qui è arrivato Alessandro Rivera, ex DG del Tesoro, uno di quei nomi che fino a poco tempo fa si sarebbero tenuti alla larga da una partecipata romana. A lui si affianca Alberto Aielli e il CDA promette di essere uno di quelli che non si vedono da anni. Con un compito chiaro: non rilanciare solo l’azienda ma dare il segnale che si fa sul serio.

Aielli ha lasciato la Direzione Generale del Comune. E al suo posto, con promozione pesante, arriva Albino Ruberti. Il Ruberti operativo, l’uomo che – parola di Mancini – “si occuperà sia dell’hardware che del software dell’amministrazione”, con un mandato preciso: mettere al centro chi ha meno, le periferie, il disagio. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 24 giugno 2025).

Battaglia e Tempesta: le nuove rotte del Campidoglio

Pino Battaglia (Foto: Daniele Stefanini © Imagoeconomica)

Altro segnale forte: l’assessorato alle Periferie affidato a Pino Battaglia. Un nome di lungo corso, tessitore di alleanze e conoscitore della città profonda, uno che ha servito Walter Veltroni e Dario Franceschini, e che oggi torna con una missione chiara: fare della lotta alla marginalità un pilastro politico, non un orpello da bilancio.

Poi c’è Giulia Tempesta, nuova capo della segreteria del sindaco. Qui, Mancini si lascia andare a un raro momento di tenerezza politica: “Mi scende la lacrimuccia”. Ma è un passaggio simbolico: Tempesta è la frontwoman di una generazione che vuole contare. Non è staff, è leadership. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di venerdì 27 giugno 2025).

Tutto questo – spiega Mancini – non è il frutto di un’armistizio formale con AreaDem. È unità politica vera, di sostanza. Certo, dopo le Europee qualche sassolino tra le componenti c’era, ma ora il Pd romano guarda avanti: “Un quadro unitario nel Lazio può rafforzare anche la segreteria nazionale di Elly Schlein”, azzarda l’onorevole. E nel gioco di squadra rientra anche il possibile riavvicinamento al M5S. Senza più Virginia Raggi in campo, con Giuseppe Conte disponibile al dialogo, la strada per una coalizione larga è meno accidentata. Termovalorizzatore incluso: “Non è quello il nodo – dice Mancini – ma tutto il pacchetto rifiuti e l’efficienza che ne deriva”.

Occhi al centro, ma piedi per terra

Alessandro Onorato (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Nel frattempo, al centro si muove qualcosa. Il civismo d’area moderata, da sempre oggetto del desiderio per ogni coalizione, ha trovato in Alessandro Onorato un interprete credibile. “Giudizio positivo”, dice Mancini. E il messaggio è chiaro: serve un’offerta nuova per quell’elettorato che Calenda aveva intercettato e che oggi cerca casa.

A Roma, l’aria è cambiata. Il Pd non sogna più in grande: cerca di lavorare in grande. L’errore da evitare? Abbassare la guardia. Perché “la destra è forte e gli incidenti accadono”. Ma se si resta concentrati, se si porta a casa ciò che si è promesso, allora sì, si può pensare di vincere al primo turno. Non per fortuna, ma per merito.

Ed a chi immagina già Gualtieri come nuovo federatore nazionale, magari con vista su Palazzo Chigi, Mancini risponde con una citazione inaspettata. Non Gramsci, non De Gasperi. Ma Achille Lauro, dal concerto al Circo Massimo: “Dimmi cosa resterà, se mando tutto in fumo adesso”. Perché la lezione della sinistra romana è tutta lì: niente fuochi d’artificio. Solo una fiamma che brucia piano, ma arriva lontano.

Fonte intervista: “Gualtieri ha messo tutti d’accordo. Ora due anni di lavoro con le periferie e le persone al centro del progetto” – RomaToday, 1 luglio 2025

👉 Leggi l’intervista completa su RomaToday