GustAlatri, giorno unico e banchi da rifornire

In una sola giornata nel centro storico di Alatri la seconda edizione di GustAlatri ha visto tutti gli standisti rifornirsi. Giro degli stand per l'assessore regionale Righini; Santucci rivendica la scelta del giorno unico.

Il retrobanco, a GustAlatri, ha lavorato quanto il banco: tutti gli standisti hanno dovuto ricorrere a scorte aggiuntive per tenere dietro alle richieste del pubblico. La seconda edizione, nel centro storico di Alatri, aveva una sola giornata a disposizione. L’anno scorso ce n’erano state due. La gente è tornata e si è concentrata sull’unica data facendo il pienone.

Una giornata al posto di due

Il taglio del nastro di GustAlatri 2026

La manifestazione enogastronomica è promossa dal Comune di Alatri con il sostegno di ARSIAL e della Regione Lazio. Quest’anno ha concentrato in un unico appuntamento tutto quello che prima si spalmava su un fine settimana, quando oltre duemila persone avevano affollato il centro. Stando al bilancio diffuso dopo l’evento, la formula del giorno unico ha retto: a dirlo sono prima di tutto i banchi da rifornire.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini ha fatto il giro di tutti gli stand, accompagnato dal consigliere comunale con delega all’Ambiente Mattia Santucci. Righini si è complimentato per l’organizzazione e per la scelta di valorizzare prodotti a filiera corta ed eccellenze del territorio.

Fin qui la parte che si vede dalla strada, stando di fronte ai banchi. La vera riflessione da fare è quella stando dietro le quinte.

Dietro ai banchi

Uno degli stand di Gustalatri

Il filo che tiene insieme la giornata è la filiera corta ed è il nuovo solco tracciato per l’Agricoltura del Lazio attraverso le politiche della Giunta Rocca: prodotti di qualità, strettamente legati al territorio, e la valorizzazione delle produzioni locali. La vetrina di Alatri è una di queste tappe connesse alla valorizzazione per le aziende agricole e le attività del territorio, costruita puntando sulla partecipazione di aziende agricole locali, attività commerciali e realtà dei comuni limitrofi.

Il peso dell’agricoltura non è solo economico ma è soprattutto ambientale: GustAlatri ha messo in evidenza un altro aspetto e cioè quello di un settore essenziale per mantenere vivo il territorio, contrastare lo spopolamento e prevenire il dissesto idrogeologico. Chi lavora i campi è la linea del fronte contro i cambiamenti del clima e la tutela del territorio, rappresenta il più efficace argine agli incendi attraverso la manutenzione boschiva e campestre. Sulle quali si innestano le politiche regionali pensate dall’assessorato di Giancarlo Righini per incentivare l’agricoltura «come professione del futuro», con la nascita di sempre più nuove imprese ed il coinvolgimento di sempre più giovani.

Righini: «Senza agricoltori non c’è cibo»

L’assessore Giancarlo Righini e Mattia Santucci tra gli stand

Il lavoro agricolo che GustAlatri mette in vetrina ha un risvolto che dai banchi non si vede: i costi. Ne ha parlato lo stesso Righini. L’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio ha annunciato da Alatri che domani porterà in Giunta regionale un pacchetto di misure straordinarie: gasolio agricolo, fertilizzanti e aiuti alle filiere in maggiore difficoltà, a partire dal comparto bufalino. L’obiettivo dichiarato è portare nei prossimi mesi il gasolio agricolo sotto la soglia di un euro al litro, sommando gli strumenti nazionali alle nuove risorse regionali.

Sui fertilizzanti Righini ha indicato circa 1,5 milioni di euro regionali da aggiungere alle risorse nazionali destinate al Lazio, per estendere il sostegno a vitivinicoltura, ortofrutta e orticoltura. Per il latte bufalino ha previsto un aiuto a sportello parametrato al numero dei capi, con uno stanziamento nell’ordine dei 2 milioni di euro e lo stesso modello già sperimentato per il latte bovino. Nel quadro ha citato anche grano duro e olivicoltura, in raccordo con le iniziative del Governo nazionale.

La sintesi è nelle sue parole: «Senza agricoltori non c’è cibo». Il traguardo, ha spiegato, è «garantire ai nostri agricoltori le condizioni per continuare a produrre e assicurare reddito alle proprie aziende».

Artisti e famiglie

La piazza centrale piena

Ad Alatri non c’erano solo i banchi. Gli artisti hanno animato il centro storico per tutta la giornata, tra strade e piazze. Famiglie, bambini e visitatori di ogni età hanno seguito le esibizioni e vi hanno preso parte, in un clima di festa e condivisione.

Santucci rivendica la scelta del giorno unico. Per il consigliere il risultato conferma «la giusta intuizione nel concentrare GustAlatri in un’unica giornata», e la risposta di pubblico e operatori, dice, «ci incoraggia a proseguire su questa strada». Ringraziati partecipanti, espositori, attività coinvolte, artisti, dipendenti comunali e forze dell’ordine.

Mattia Santucci

L’appuntamento è già rivolto alla prossima edizione, con l’impegno di far crescere GustAlatri e di promuovere Alatri, le sue tradizioni e il suo patrimonio enogastronomico. Ma soprattutto l’Agricoltura, le imprese agricole, l’economia che sviluppa. E la tutela del territorio che cresce in maniera parallela.