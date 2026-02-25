Hebron abbraccia Antonazzo: la cittadinanza che unisce due rive

La città palestinese di Hebron conferisce la cittadinanza onoraria al vescovo Gerardo Antonazzo per le missioni in Terra Santa e il sostegno a Gaza. Un riconoscimento che sancisce un legame spirituale e umano diventato fraternità concreta.

Il Vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Gerardo Antonazzo, diventerà cittadino onorario della Città di Hebron. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Consiglio comunale della città palestinese e rappresenta il riconoscimento ufficiale di un legame costruito negli anni, viaggio dopo viaggio, gesto dopo gesto.

Missioni che hanno lasciato il segno

Alla base di questa scelta ci sono le numerose missioni compiute dal Vescovo in Terra Santa, la vicinanza concreta alla popolazione palestinese – in particolare a quella di Gaza – il sostegno morale e materiale assicurato in uno dei periodi più drammatici della storia recente di quell’area. Non una presenza formale, ma una partecipazione diretta, fatta di ascolto, aiuti umanitari, relazioni umane.

Gaza sotto le bombe (Foto: courtesy Gaza Tv News)

Quei viaggi hanno lasciato un segno profondo. Hanno emozionato la comunità locale. Ed è per questo che Hebron ha deciso di trasformare la gratitudine in un atto istituzionale solenne: la cittadinanza onoraria.

Ma il riconoscimento non è un episodio isolato. Si inserisce in un percorso più ampio che vede la diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo impegnata in prima linea in un’opera di solidarietà strutturata e continua.

Il cammino della carità

La parrocchia di Sant’Antonio porterà aiuti nei Luoghi Santi

Quella che partirà a marzo sarà la quarta spedizione verso i Luoghi Santi. Un pellegrinaggio che è molto più di un viaggio: è una missione di misericordia. In prima fila c’è la comunità della Parrocchia di Sant’Antonio, che ancora una volta si prepara a portare medicinali, contributi economici e aiuti concreti, ma soprattutto una presenza fraterna.

Non si tratta soltanto di assistenza materiale. È un modo per dire: non siete soli. È un filo di umanità che attraversa il Mediterraneo e si traduce in gesti tangibili.

Un legame che diventa fraternità

Betlemme, uno dei luoghi-simbolo della Terra Santa

Il rapporto tra il territorio della diocesi e la Terra Santa ha superato da tempo i confini della solidarietà episodica. È diventato un autentico dialogo tra comunità, tra cristiani e musulmani, fondato sulla stima reciproca.

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Hebron sarà il momento simbolico più alto di questo cammino. Un riconoscimento per il bene profuso e per la capacità di tessere relazioni di pace tra fedi diverse.

Marzo, mese di respiro internazionale

Il prossimo mese segnerà altri appuntamenti di rilievo. Dal 6 al 9 marzo la diocesi ospiterà il Vice Patriarca di Gerusalemme, Palestina e Giordania, William Shomali, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Tommaso: una visita che rafforza ulteriormente il legame con la Chiesa madre di Gerusalemme.

Monsignor Gerardo Antonazzo

Durante la Settimana Santa, una delegazione palestinese sarà accolta ufficialmente in diocesi per condividere i riti della Passione, segno di una comunione che resiste alle distanze e alle difficoltà.

Nel Triduo di Sant’Antonio arriverà a Cassino anche Raffaele Tayyem, parroco della Basilica della Natività, che porterà la testimonianza e la spiritualità della comunità cristiana di Betlemme. Tutto questo racconta una diocesi che non resta spettatrice. Che sceglie di esporsi. Che trasforma la fede in azione e la solidarietà in relazione stabile.

La cittadinanza onoraria conferita da Hebron a Monsignor Antonazzo non cambierà gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Ma afferma un principio potente: la pace si costruisce anche con viaggi scomodi, con aiuti raccolti nelle parrocchie, con mani tese senza chiedere nulla in cambio. Ed è forse questa la notizia più importante. Non solo un titolo onorifico, ma la conferma che quando l’impegno è autentico, i confini diventano ponti.